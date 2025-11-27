Estrazione del Lotto 27 novembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto 27 novembre 2025, numeri vincenti per ogni ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Un nuovo appuntamento è pronto a regalare nuove vincite grazie ai numeri delle estrazioni del Lotto di stasera in diretta. Quali saranno gli ultimi numeri usciti su tutte le ruote? Dalle 20,00 si conosceranno tutti i numeri vincenti di questo martedì. Dalla Sala Belli di Roma inizia il sorteggio dei bussolotti.Poco distante avviene anche quello dei numeri Superenalotto 27 novembre 2025. L’orario di pubblicazione della sestina è alle 20,10 circa, pochi minuti dopo si tiene la pubblicazione di quote e vincite. Dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto oggi seguirà a distanza di pochi istanti anche la combinazione 10Lotto serale, e quella del Simbolotto. In pochi minuti sarà possibile verificare le vincite delle principali lotterie del martedì sera, appuntamento attesissimo anche per il jackpot dei record di Sisal.

Estrazione del Lotto 27 novembre 2025, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 30 6 24 65 34 Cagliari 3 65 15 77 79 Firenze 4 74 10 45 18 Genova 32 21 45 81 48 Milano 25 5 15 78 86 Napoli 34 49 52 16 5 Palermo 1 66 76 19 11 Roma 60 16 79 22 21 Torino 7 31 23 14 83 Venezia 75 9 6 34 31 Nazionale 64 12 18 30 88

SIMBOLOTTO 27.11.15: 11,43,35,33,19

I numeri al Lotto di oggi 27 novembre 2025 fanno parte del concorso ultimo di Lottomatica. E tra le giocate più frequenti ci sono proprio i ritardatari che non manchiamo di aggiornare dall’archivio. Stasera sulla ruota di Firenze il numero 82 raggiunge le 71 assenze consecutive. Sulla ruota di Torino 47 manca da 59 turni. Mentre il 54 sulla ruota di Cagliari è assente da 95 concorsi. Sempre tra i ritardatari da segnalare all’estrazione del Lotto di stasera c’è anche il numero 24 sulla ruota di Genova che non si vede da 117 turni. Il numero 15 sulla ruota Nazionale ha realizzato 101 ritardi. Mentre il 6 sulla ruota di Palermo manca all’appello da 61 colpi di gioco.

Gli altri ritardatari delle estrazioni del Lotto di Lottomatica sono il 5 su Venezia che manca all’appello da 72 turni. Mentre il numero 37 sulla ruota di Napoli stasera raggiunge le 75 assenze consecutive. Infine sono da segnalare anche i ritardatari 23 su Roma che non esce da 94 concorsi. Mentre sulla ruota di Milano l’assente più atteso è il 59 che raggiunge gli 148 ritardi.

SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 28 50 43 88 61 Numero Jolly 83 Numero SuperStar 62

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Grande attesa per i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto in diretta. Sono undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.041,07 euro a testa. Da segnalare anche venticinque “4 stella” da 29.852 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM).

Estrazioni 10eLotto di oggi 27 novembre 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 3 4 5 6 7 9 16 21 25 30 31 32 34 49 60 65 66 74 75 Numero Oro 30 Doppio Oro 30 6 Numero Gong -

E’ arrivata a Vaprio d’Adda, in provincia di Milano, la vincita più importante dell’ultimo concorso. Un fortunato giocatore della località lombarda, infatti, ha centrato un premio da 65.250 euro grazie 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Quattro vincite, invece, in Puglia, la prima delle quali arrivata a Foggia per un valore di 28.650 euro grazie a una giocata effettuata sulla ruota di Bari. Si è registrata sempre a Foggia la seconda vincita, da 13.811 euro, mentre le altre due vincite sono arrivate ad Apricena, entrambe da 11.250 euro. Festeggia anche la Campania con una doppietta del valore di 37.750 euro. Il 10eLotto premia il Lazio. Nell’ultimo concorso, infatti, un fortunato giocatore di Roma è riuscito a centrare un 9 Doppio Oro del valore di 100 mila euro. Si festeggia anche in Piemonte dove sono state centrate vincite pari a 36 mila euro.

Diretta 10eLotto Extra di questa sera: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 14 15 18 19 22 23 24 45 52 76 77 78 79 81