Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 28 novembre 2025 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Iniziano alle 20,00 le estrazioni Lotto Superenalotto di oggi 28 11 2025. Il martedì, giovedì, venerdì e sabato sera si tengono i sorteggi per Lottomatica e Sisal. Tre appuntamenti fissi, durante i quali si vince centrando uno o più numeri vincenti estratti su tutte le ruote. Partecipare all’estrazione del Lotto 28 novembre 2025 è molto semplice. Basta recarsi in ricevitoria, e comunicare direttamente al terminale le proprie cifre fortunate.

Nei punti vendita Lottomatica e Sisal ci sono poi anche le schedine da compilare, che consentono di selezionare i numeri da giocare in maniera autonoma. Lo stesso vale anche per i numeri dell’estrazione Superenalotto di oggi. In palio c’è un Jackpot da tanti milioni di euro. Si gioca 4 volte a settimana, il premio di prima categoria è decisamente più ricco. Ma torniamo all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 28 novembre 2025: la diretta è semplice da seguire. Ecco tutti i dettagli per conoscere i risultati ufficiali in tempo reale.

Estrazione del Lotto oggi 28 novembre 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 72 81 38 87 2 Cagliari 30 26 42 46 27 Firenze 51 25 29 48 58 Genova 71 28 26 10 7 Milano 52 21 20 51 77 Napoli 36 23 42 34 2 Palermo 90 80 87 30 43 Roma 78 40 75 20 44 Torino 12 61 4 21 25 Venezia 62 22 49 46 72 Nazionale 45 23 58 10 62

Per visualizzare i numeri vincenti, clicca su Aggiorna Diretta Live Qui o sul cursore vicino. Anche per quest’ultimo concorso è prevista la diretta online che consente di conoscere quali sono le combinazioni uscite stasera. Dalle ore 20,00 si potrà aggiornare questa pagina per conoscere gli ultimi estratti del Lotto stasera e verificare la propria giocata. Per conoscere poi l’importo dell’eventuale premio in denaro da riscuotere, basta andare sul sito di Lottomatica, dove è presente la sezione Verifica Vincite. Digitando il codice della propria ricevuta di gioco, ed il numero del relativo concorso, sarà possibile sapere subito quanto si vince con l’ambo, terno, quaterna o cinquina indovinati.

Tra i ritardatari da segnalare all’estrazione del Lotto 28 novembre 2023 c’è il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 151 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 143, il 27 su Palermo a 115, il 53 su Palermo a 105 e il 53 su Torino a 103. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in figura 3 su Firenze (3-12-30), un terno in cadenza 4 su Napoli (14-34-54) e un ambo gemello su Genova (22-77).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 53 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 29 69 16 8 61 65 Numero Jolly 17 Numero SuperStar 85

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 25 novembre centrati nove punti “5” da 22.440,77 euro ciascuno. Da segnalare anche 2 punti “4 stella” da 30.853 euro l’uno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo.

Il concorso di sabato 25 novembre, invece, ha visto una vincita da 23.750 euro a Reggio Calabria con tre ambi e un terno. Da segnalare, poi, diverse vincite in Puglia, tutte con tre ambi e un terno: a Ostuni, in provincia di Brindisi, vinti 137.50 euro; in provincia di Bari, poi, vinti 11.875 euro a Conversano, 10.250 euro a Capurso e 9.750 euro a Casamassima. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 4,78 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,06 miliardi.

Risultati 10eLotto di stasera: tutti i numeri estratti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 12 21 22 23 25 26 28 30 36 40 51 52 61 62 71 72 78 80 81 90 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 81 Numero Gong -

L’Emilia-Romagna sorride dopo il concorso del 10eLotto di sabato 25 novembre, grazie a una vincita da ben 100mila euro centrata a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, con un 8 Doppio Oro. Vincite importanti, da 50mila euro, anche a Milano e a Catania, arrivate entrambe con un 9 Oro. Centrati poi un 8 Oro a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, e un 5 Oro a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, entrambi dal valore di 30mila euro.

Nel concorso ultimo, invece, spicca una vincita da 50mila euro registrata a Busto Arsizio, in provincia di Varese, grazie a un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazioni 10eLotto extra di oggi 28 novembre 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 4 10 20 27 29 34 38 42 46 48 49 58 75 87