Estrazione del Lotto oggi 6 novembre 2025 SuperEnalotto 10Lotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 6 novembre 2026 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Iniziano alle 20,00 le estrazioni Lotto Superenalotto di oggi 6 11 2025. Il martedì, giovedì, venerdì e sabato sera si tengono i sorteggi per Lottomatica e Sisal. Tre appuntamenti fissi, durante i quali si vince centrando uno o più numeri vincenti estratti su tutte le ruote. Partecipare all’estrazione del Lotto 7 novembre 2024 è molto semplice. Basta recarsi in ricevitoria, e comunicare direttamente al terminale le proprie cifre fortunate.

Nei punti vendita Lottomatica e Sisal ci sono poi anche le schedine da compilare, che consentono di selezionare i numeri da giocare in maniera autonoma. Lo stesso vale anche per i numeri dell’estrazione Superenalotto di oggi. In palio c’è un Jackpot da quasi 23 milioni di euro. Si gioca 4 volte a settimana, il premio di prima categoria è decisamente più ricco. Ma torniamo all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 7 novembre 2024: la diretta è semplice da seguire. Ecco tutti i dettagli per conoscere i risultati ufficiali in tempo reale.

Estrazione del Lotto oggi 6 novembre 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 39 17 66 47 44 Cagliari 84 66 87 43 77 Firenze 15 18 61 43 38 Genova 65 43 51 11 59 Milano 32 75 51 77 1 Napoli 18 86 73 39 80 Palermo 67 10 31 55 81 Roma 73 12 23 45 79 Torino 16 78 1 51 37 Venezia 25 62 89 50 51 Nazionale 10 33 86 42 28

Per visualizzare i numeri vincenti, clicca su Aggiorna Diretta Live Qui o sul cursore vicino. Anche per quest’ultimo concorso è prevista la diretta online che consente di conoscere quali sono le combinazioni uscite stasera. Dalle ore 20,00 si potrà aggiornare questa pagina per conoscere gli ultimi estratti del Lotto stasera e verificare la propria giocata. Per conoscere poi l’importo dell’eventuale premio in denaro da riscuotere, basta andare sul sito di Lottomatica, dove è presente la sezione Verifica Vincite. Digitando il codice della propria ricevuta di gioco, ed il numero del relativo concorso, sarà possibile sapere subito quanto si vince con l’ambo, terno, quaterna o cinquina indovinati.

Tra i ritardatari da segnalare all’estrazione del Lotto 7 novembre 2025 c’è il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 151 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 143, il 27 su Palermo a 115, il 53 su Palermo a 105 e il 53 su Torino a 103. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in figura 3 su Firenze (3-12-30), un terno in cadenza 4 su Napoli (14-34-54) e un ambo gemello su Genova (22-77).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 53 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Numeri Vincenti 53 51 88 73 9 48 Numero Jolly 19 Numero SuperStar 43

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto. Nel concorso ultimo centrati nove punti “5” da 22.440,77 euro ciascuno. Da segnalare anche 2 punti “4 stella” da 30.853 euro l’uno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo.

Il concorso ha visto una vincita da 23.750 euro a Reggio Calabria con tre ambi e un terno. Da segnalare, poi, diverse vincite in Puglia, tutte con tre ambi e un terno: a Ostuni, in provincia di Brindisi, vinti 137.50 euro; in provincia di Bari, poi, vinti 11.875 euro a Conversano, 10.250 euro a Capurso e 9.750 euro a Casamassima. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 4,78 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,06 miliardi.

Risultati 10eLotto di stasera: tutti i numeri estratti in diretta

Numeri Vincenti 10 12 15 16 17 18 25 32 39 43 62 65 66 67 73 75 78 84 86 87 Numero Oro 39 Doppio Oro 39 17 Numero Gong -

L’Emilia-Romagna sorride dopo il concorso del 10eLotto, grazie a una vincita da ben 100mila euro centrata a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, con un 8 Doppio Oro. Vincite importanti, da 50mila euro, anche a Milano e a Catania, arrivate entrambe con un 9 Oro. Centrati poi un 8 Oro a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, e un 5 Oro a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, entrambi dal valore di 30mila euro.

Spicca una vincita da 50mila euro registrata a Busto Arsizio, in provincia di Varese, grazie a un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro.

Estrazioni 10eLotto extra di oggi 6 novembre 2025 in diretta

Numeri Vincenti 1 11 23 31 38 44 45 47 50 51 55 59 61 77 89