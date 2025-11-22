Estrazione Millionday oggi 22 novembre 2025: schedina vincente

Schedina estrazione Millionday oggi 22 novembre 2025 con numeri vincenti e la combinazione Extra del concorso di stasera.

In tanti anche stasera avranno puntato € 1 sui propri numeri fortunati ed incrociano le dita nell’attesa delle 20.30, orario quando finalmente si conoscerà la cinquina dell’estrazione MillionDay 22 novembre 2025. A Mazzano c’è stata una vincita da 100.000€ grazie ad una giocata con l’opzione Extra! Dal lancio dell’opzione Extra sono 10 le vincite del premio massimo! A Quarto, in provincia di Napoli, la 28esima vincita milionaria del 2022 realizzata con un milione di euro al MillionDay, grazie ad un sistema ridotto. L’ultima vincita è avvenuta proprio a Lurano. I numeri del gioco pubblico in Italia confermano che l’adesione alle lotteria da parte degli italiani è sempre molto elevata.

Lo Stato però cerca in qualche modo di limitare i danni che possono insorgere nel momento in cui il gioco diventa un fenomeno di tipo patologico. Infatti i numeri della ludopatia in Italia sono in aumento. Proprio per questo motivo negli ultimi anni anche la politica ha cercato di trovare nuove soluzioni capaci di contrastare questo fenomeno. Il concessionario di gioco del Lotto anche con il gioco di fortuna MillionDay cerca di ricordare sempre quali sono le reali probabilità di vincita associate a ciascun premio.

Estrazione Millionday oggi 22 novembre 2025: numeri vincenti del concorso in diretta live

Aggiorna diretta live delle ore 13.00 qui Numeri Vincenti MillionDay 4 18 28 29 50 Numeri Vincenti MillionDay EXTRA 11 16 24 35 42

È importante infatti che chi prende parte ai sorteggi conosca il regolamento e sappia quante chances ha di potersi aggiudicare il premio prima categoria del valore di 1 milione di euro. Oltre che tutte le altre vincite che ricordiamo sono da 2, 50 e € 1000. Per cercare di arginare questo fenomeno della ludopatia, lo stato nell’ultimo anno ha cercato di contenere il numero delle macchinette che spesso si trovano nelle sale da gioco e nei bar. La partecipazione al gioco anche on-line viene in qualche modo tutelata dallo Stato che negli ultimi anni ha intensificato le norme e le leggi con l’obiettivo di provare a limitare questo disagio sociale.

Sul sito Lottomatica sono presenti numerose informazioni circa le regole che disciplinano il gioco. Come pure è possibile verificare le reali probabilità di vincita per ciascuno dei premi di categoria in palio. Giocare senza esagerare è fondamentale, ma per farlo bisogna avere consapevolezza della propria esperienza di gioco. Prendere parte ai giochi di fortuna è un passatempo piacevole che per la maggior parte delle persone non presenta alcun rischio. Ci sono però soggetti più esposti per i quali giocare non è più un divertimento ma rappresenta un vero e proprio problema, che ha necessità di essere supportato.

Verifica combinazione Extra del concorso di stasera