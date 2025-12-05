Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 5 dicembre 2025 in diretta ruota per ruota, combinazione Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto.

Numeri in diretta alle estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi 5 Dicembre 2025. Aggiorna gratis da qui per poter verificare la vincita online e conoscere subito i risultati dell’ultimo concorso Superenalotto di Sisal. In palio stasera un Jackpot da tanti milioni di euro. Puoi conoscere la combinazione vincente subito grazie al link in alto alla pagina Tutte Le Estrazioni. In questo modo si conosceranno non soltanto i numeri a Lotto 5 dicembre 2025. Ma anche la combinazione del Simbolotto. Oltre che i risultati del 10eLotto di oggi.

Vediamo subito quali sono gli aggiornamenti relativi anche ai precedenti concorsi. Ritardatari, vincite, quote ed altre novità e news rispetto ai sorteggi passati. Ma prima, verifichiamo i risultati ufficiali e numeri dell’estrazione del Lotto in diretta stasera. Conoscere subito gli ultimi estratti su tutte le ruote, aiuta ad evitare ritardi e scadenze che penalizzerebbero la riscossione della vincita.

Estrazione del Lotto di oggi 5 dicembre 2025, numeri vincenti dalle ruote e Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari 18 58 83 8 86 Firenze 38 24 44 86 67 Genova 58 90 68 85 17 Milano 88 15 33 30 14 Napoli 87 22 67 89 64 Palermo 32 69 62 66 64 Roma 38 49 2 87 5 Torino 23 2 77 59 35 Venezia 25 90 28 45 74 Nazionale 84 88 55 10 15

SIMBOLOTTO 5.12.25: 44,31,9,17,12

Quanti sperano di poter scoprire in tempo reale di essere risciti a fare le giuste previsioni di gioco? Ci sono combinazioni che in alcuni casi diventano davvero decisive. Le probabilità però di riuscire a pronosticare i numeri dell’estrazione del Lotto oggi sono sempre piuttosto limitate. E molti finiscono con il puntare sui numeri ritardatari e frequenti. Le ultime novità che riguardano i ritardatari e frequenti più significativi di questo ultimo concorso sono le seguenti: Dopo l’estrazione di sabato 2 dicembre, il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 155 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 147, il 27 su Palermo a 119, il 53 su Palermo a 109 e il 53 su Torino a 107.

Tra le combinazioni numeriche da segnalare alle estrazioni del Lotto oggi c’è un terno in cadenza 3 su Milano (23-63-83) e uno in cadenza 7 su Torino (17-27-67), oltre a un terno in figura 7 su Firenze (7-34-79) e a un ambo gemello su Venezia (11-88). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 57 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 52 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 79 assenze.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 19 71 56 29 30 Numero Jolly 76 Numero SuperStar 13

Nessun “6” nella quarta e ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 26,8 milioni di euro. Nel concorso ultimo centrato un “5” da 211.791,41 euro a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, presso il punto vendita Pit Stop situato in Via Uccellino 74. Da segnalare anche tre “4 stella” da 31.260 euro l’uno. I numeri del Superenalotto oggi si conosceranno insieme ai risultati dell’estrazione del Lotto in diretta oggi 5 dicembre 2025. Quote e vincite seguiranno la pubblicazione della combinazione vincente.

Diretta 10eLotto di oggi 5 dicembre 2025

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 15 16 18 22 23 24 25 32 38 44 49 58 65 68 69 83 87 88 90 Numero Oro 68 Doppio Oro 68 16 Numero Gong -

Il 10eLotto di sabato 2 dicembre premia il Lazio e precisamente Roma dove è stata centrata la vincita più alta del concorso, un 8 Doppio Oro da 20 mila euro. Si festeggia anche a Casali del Manco, in provincia di Cosenza, per un 6 Oro da 12.500 mentre in Lombardia sono state realizzate vincite complessive per 13.500 euro: a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, vinti 7 mila euro con un 6 a cui si aggiungono i 6.500 euro conquistati a Milano grazie a un 3. Da segnalare anche due 6 Doppio Oro da 6 mila euro ciascuno realizzati in Sicilia, uno a Messina e l’altro a Catenanuova, in provincia di Enna. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 16,4 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 3,5 miliardi.

Estrazioni 10eLotto Extra oggi 5 dicembre 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 17 28 30 33 45 59 61 62 66 67 77 85 86 89