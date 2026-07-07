Il 9 luglio segna l'apertura ufficiale delle immatricolazioni all'Università di Udine e, per l'occasione, è stato organizzato "Uniud on board", un evento pensato per fornire un orientamento chiaro e utile riguardo ai corsi di laurea.

Questo incontro non solo offre la possibilità di iscriversi direttamente, ma anche di ricevere assistenza da personale esperto per affrontare al meglio il percorso universitario. L’evento avrà luogo dalle 16 presso Palazzo di Toppo Wassermann, situato in via Gemona 92 a Udine.

Durante l’intera giornata sarà attivo un servizio dedicato a “Immatricolazioni e orientamento”. Questo spazio di interazione con i tutor universitari consentirà ai partecipanti di porre domande, risolvere dubbi e individuare le giuste persone da contattare nei mesi successivi. Sarà possibile completare l’iscrizione con il supporto diretto del personale dell’Ufficio orientamento.

In aggiunta, sono previsti vari workshop informativi. Tra questi, spicca “Università: una scelta consapevole”, condotto dalla psicologa dell’ateneo, che fornirà strumenti e criteri utili per selezionare il corso di laurea più adatto alle proprie aspirazioni.

Laboratori e opportunità di apprendimento all’Università di Udine

Un altro laboratorio, intitolato “Le competenze che costruiscono il tuo futuro universitario”, permetterà ai partecipanti di acquisire competenze trasversali essenziali per il percorso di studi e per il futuro professionale. Attraverso esempi pratici e momenti di scambio, saranno presentati strumenti per migliorare abilità come la comunicazione, la collaborazione e l’adattabilità.

Accesso ai corsi di Medicina e premi di studio

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle modalità di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Durante l’evento, saranno dettagliati il semestre aperto e i vari servizi e opportunità che l’Ateneo offre agli studenti di questo corso. Inoltre, ci sarà una sessione informativa sui premi di studio per merito destinati al corso di laurea in Infermieristica, sostenuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Scoprire Udine e il Welcome party

La giornata proseguirà con un tour urbano, una passeggiata guidata per esplorare Udine, le sedi universitarie e i principali luoghi della vita accademica. Per concludere, intorno alle 18, si terrà il “Welcome party”, un momento di accoglienza conviviale con musica, aperitivo e socialità. Sarà l’occasione ideale per divertirsi, incontrare nuove persone e avere un assaggio della vita universitaria.