Chi è Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta e food blogger

Ecco chi è Chi è Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta: la food blogger famosa anche per il suo agriturismo, età, figli, marito, biografia e video YouTube intervista.

Sui social soprattutto su YouTube riscuotono sempre più successo le pagine, i canali dedicati al mondo del cibo e della cucina. Tra questi emerge negli ultimi tempi, Fatto in casa per voi di Benedetta blogger di cucina che vogliamo conoscere meglio professionalmente e nella sua vita privata.

Tanti amano cimentarsi nella preparazione di ricette culinarie soprattutto dolci. Molti decidono di condividere la loro passione sul web aprendo pagine Instagram, blog e canali YouTube. Alcuni riescono ad ottenere un sacco di visualizzazioni con i loro consigli e le loro ricette dedicate alla cucina. Pensiamo ad esempio alle ricette famose di Carnevale, di Pasqua o ancora ai dolci della festa del papà.

Tra i tanti e tante food blogger, una delle più seguite con milioni di visualizzazioni e iscritti su YouTube, Instagram e Facebook, con le sue ricette, è Benedetta Rossi, chi è e come è diventata famosa è lei stessa a raccontarlo a Ruota Libera.

Chi è Benedetta Rossi: agriturismo e Fatto in casa per voi, sono la sua vita lavorativa e privata

Per scoprire chi è Benedetta Rossi, YouTube, Instagram e Facebook ci aiuteranno a conoscere non solo la sua età, chi sono i figli e il marito ma anche come è passata dall’agriturismo al blog Fatto in casa.

Si è avvicinata ai fornelli fin da giovanissima grazie a sua madre e sua nonna. che le hanno insegnato le ricette della tradizione. Nelle Marche, la regione in cui è sempre vissuta, ha trascorso la sua infanzia circondata dall’amore per il buon cibo e prodotti tipici. Proprio qui, in un casolare immerso nel verde la sua famiglia ha aperto negli anni 90 un rinomato agriturismo dove ha lavorato come aiuto-cuoca e cameriera.

Per gioco, un giorno ha condiviso su YouTube una video ricetta dall’angolo della sua cucina ed ha riscosso un enorme successo. Da allora, ricetta dopo ricetta è diventata una delle food blogger più amate.

Oggi conduce una rubrica molto seguita sui canali Real Time e Food Network Fatto in casa per voi di Bendetta. Inoltre ha scritto già tre libri che hanno riscosso un grande successo editoriale vendendo migliaia di copie. I suoi consigli semplici, il suo modo di cucinare con i prodotti raccolti direttamente dal suo orto sono apprezzatissimi e richiestissimi.

Le sue video ricette in cui prepara piatti e ricette per ogni occasione come per esempio il Natale, la Pasqua, la festa del papà, sono arricchite con aneddoti anche divertenti legati alla sua famiglia e alla sua vita quotidiana e vengono inondate da likes, commenti e views.

Il marito di Benedetta, Marco e il suo cane nuvola sono la sua famiglia

E la sua vita privata? Molti che la seguono, si chiedono chi è Benedetta Rossi in famiglia, se è sposata, chi è il marito e se ha figli?

Della sua vita privata, non si sa molto. E’ sposata con Marco con cui da poco ha rinnovato le promesse di matrimonio. La food blogger ha raccontato di essersi sposata con una cerimonia molto romantica su una spiaggia deserta delle Hawaii. In alcuni episodi di “Fatto in casa per voi”, il marito è apparso per aiutare sua moglie nella preparazione di alcune ricette ed è stato anche protagonista di siparietti divertenti. Su di lui però non è stato svelato molto.

Con la food blogger vive in un vecchio casolare di campagna che sognavano da sempre di ristrutturare. I due non hanno figli ma un cane di nome Nuvola a cui sono legatissimi perchè lo trovarono proprio nel casolare abbandonato molti anni fa. Ormai un pò vecchio, compare spesso sul suo profilo Instagram. E’ molto legata alla sua famiglia di origine. Ha un fratello e due nipoti.

Inoltre, ha una nonna e una zia che le hanno tramesso l’amore per la cucina e da cui ha appreso tutti i segreti e le ricette legate a questo mondo. Molto amate spesso compaiono sui social della Rossi. Quando le chiedono dove ha imparato a cucinare, risponde, da sua Nonna Blandina e sua zia Giulietta di 94 e 93 anni. In un post ha scritto che le hanno trasmesso nel tempo il loro sapere e la loro esperienza e continuano a farlo ancora oggi nonostante l’età, sempre con entusiasmo e con il loro sorriso sincero.

A Ruota Libera, chi è Benedetta Rossi di Fatto in casa: video YouTube