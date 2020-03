Estrazioni del Lotto del 12 marzo 2020, SuperEnalotto, 10eLotto

Verifica estrazioni del Lotto del 12 marzo 2020 dalle ruote in diretta con numeri vincenti, Simbolotto, SuperEnalotto 31 2020con Jolly e SuperStar e 10eLotto: risultati di oggi.

All’ultima estrazione del Lotto oggi i numeri vincenti sono in diretta. Verifica vincita on-line e scopri subito se sei tra i fortunati che hanno diritto alla riscossione di uno dei premi in denaro. I numeri Superenalotto 12 marzo 2020 faranno vincere oltre 30 milioni di euro. I risultati sono in tempo reale anche per le estrazioni Dieci e Lotto serale. L’appuntamento con la fortuna si rinnova alle 20.00, quando inizieranno a completarsi tutte le ruote. I più fortunati potrebbero anche diventare milionari. Forse è un po’ difficile centrando tutti i numeri delle estrazioni del Lotto di stasera. Ma di certo lo diventerà il vincitore del Superenalotto 31 2020. Una fortuna che si è già realizzata a La Spezia, dove il ricco jackpot è stato vinto da un giocatore anonimo.

Intanto ricordiamo la storia di chi di certo non è passato indifferente con la fortuna che ha realizzato. Si tratta di Jesse Livermore, tra i primi trarre di successo dell’ultimo secolo. I metodi e i principi di Jesse Livermore potrebbero rivelarsi interessanti per lo studio, e per chi vuole imparare dai migliori al mondo ad investire dopo aver vinto alle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 12 3 2020. Inoltre, mentre si può presumere che l’anticipazione corretta di un crollo del mercato azionario possa essere dovuta al solo caso, l’anticipazione di due crolli del mercato azionario (come avvenuto con Jesse Livermore), suggerisce che c’è più che pura fortuna dietro i colossali guadagni del mercato azionario di questo trader. Jesse era quello che viene chiamato un “lettore di nastri”, un appellativo che si riferisce ai nastri di quotazione che mostrano i prezzi dei titoli in quel momento, vale a dire un moderno analista tecnico.

Estrazioni del Lotto del 12 marzo 2020: numeri vincenti di oggi e SuperEnalotto in diretta live

Ricarica la pagina e aggiorna per verificare subito quali sono i numeri del Lotto di oggi. Questo è l’orario in cui si conoscerà anche la combinazione del Superenalotto 31 2020, oltre che i numeri del 10Lotto serale. Verifichiamo quali sono gli aggiornamenti con le statistiche di gioco. Quali sono i numeri delle estrazioni del Lotto 12 marzo 2020 a contare più ritardi.

In cima alla classifica dei ritardatari assoluti c’è l’88 sulla ruota di Napoli che manca da 83 turni. Segue poi il 27 su Roma che manca all’appello da 77 concorsi. Mentre il numero 39 su Firenze ha totalizzato 87 assenze. Tra le assenze più importanti da riportare ci sono anche il 38 su Genova ed il 75 su Venezia attesi entrambi da 133 e 72 concorsi. All’estrazione del Lotto oggi tra i numeri ritardatari ci sono anche il 10 su Milano che non esce da 71 turni.

Il numero 59 su Cagliari manca da 106 giornate. Mentre il 10 su Milano non esce da 71 appuntamenti di gioco. A contare più essenze sono anche il 22 su Palermo che non esce da 179 giorni. Mentre il 78 su Torino ha totalizzato 81 ritardi. Infine sono da segnalare anche il 7 sulla ruota di Bari che ha totalizzato 145 assenze. Mentre il numero 53 sulla ruota Nazionale non esce da 82 colpi di gioco.

SuperEnalotto di oggi: combinazione vincente, numero Jolly e SuperStar

Nell’ultimo concorso nessuno ha fatto “6” al Super Enalotto, ed il Jackpot che raggiunge i 33 milioni di euro. Anche se nessuno ha centrato la sestina vincente, festeggiano i tre giocatori che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali vince 52mila euro: le schedine vincenti sono state giocate presso il tabacchi di via A. Da Brescia 10 a Milano, nel tabacchi Ceci in via Tigr 65 a Roma e nella ricevitoria di via Aniello Falcone 22 a Napoli.

Alle estrazioni del Lotto di oggi sono tante variabili a decidere l’ammontare della vincita. Ma chi indovina la combinazione Superenalotto 12 marzo 2020 sa’ bene quanto potrebbe vincere. E diventando milionario, si farà carico di una grande responsabilità: quella di gestire un patrimonio grandissimo. E per non dissiparlo, occorre imparare i fondamenti degli investimenti. Come ha fatto uno dei più grandi investitori della storia: Jesse Livermore. Un nome che i prossimi vincitori dell’estrazione del Lotto e Superenalotto non dovrebbero dimenticare.

Ha osservato i movimenti del mercato e l’acquisto e la vendita giornaliera alla Borsa di New York per realizzare rapidi profitti. Tuttavia si rese presto conto che non sarebbe mai diventato ricco con questo approccio. Una sua citazione celebre è la seguente; “Si dice che non si diventa mai poveri a Wall Street prendendo profitti. Non si diventa mai ricchi o si ottiene un profitto di un quarto di punto in un mercato rialzista. ”

Verifica 10eLotto di questa sera: tutti i numeri estratti in tempo reale

Superano i 4,6 milioni di euro le vincite distribuite dalle ultime estrazioni del Lotto di ieri. Nel dettaglio, nel concorso di martedì 10 marzo sono da segnalare i premi andati a Genzano di Roma e ad Aosta, entrambi di 14mila euro. Da inizio 2020, invece, le vincite totali arrivate con il Lotto arrivano a 230 milioni di euro.

La provincia di Vicenza svetta nella classifica delle vincite del 10eLotto di martedì 10 marzo: a Rossano Veneto, nel corso di una estrazione frequente, è stata centrata una vincita di 100mila euro grazie a una combinazione di dieci numeri, di cui nove indovinati. Giornata fortunata anche in Calabria, precisamente a Gioia Tauro (RC), con un premio da 70mila euro. A chiudere il podio delle vincite più alte, i 50mila euro andati a Gravina di Catania (CT) e Roma.