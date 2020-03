Frasi per la festa della donna alla fidanzata, moglie o compagna

Le più belle frasi per la festa della donna del giorno 8 marzo da dedicare alla fidanzata, moglie o compagna con immagini di mimose, rose o altri fiori gialli.

Gli auguri festa delle donne il giorno 8 marzo ci spingono ad una riflessione del ruolo femminile. In tutte le civiltà, il destino delle donne è chiaramente tracciato. Per tutte le civiltà patriarcali, che danno potere a marito e padre, è così che dovrebbe essere. Prima del matrimonio, la donna può essere socievole e attraente. Una volta unita a suo marito, il suo ruolo è molto più codificato.

Molte cercano di diventare la donna perfetta, l’impeccabile moglie, garante del corretto funzionamento della coppia. E quando qualcosa va’ storto, può succedere che il marito la abbandoni. Ma il suo destino può essere ancora più tragico, quando diventa vittima di violenze.

Molte donne trascorrono anni all’ombra dei loro mariti e sono maltrattate e fortemente limitate. C’è sempre stata una differenza nel trattamento tra i due sessi. Le donne sono state a lungo soggette agli uomini e il concetto di donne libere ha impiegato del tempo per emergere. Un riflessione che dovrebbe essere ribadita anche negli auguri per la festa delle donne. La festa dell’8 marzo è stata in grado di prevalere grazie a donne con personalità forti.

Sono loro che hanno cambiato la storia. Non hanno cercato di diventare la donna perfetta, la donna di valore che la società avrebbe voluto che fossero. Non si limitano al ad essere mogli devote e madri perfette, ma voglio essere molto di più. E pretendono la libertà per esprimersi. Le frasi per la festa della donna celebrano quindi questa libertà. Di seguito idee per scrivere un augurio speciale alle donne più importanti: la fidanzata, la moglie o la mamma. L’8 marzo le frasi per la Giornata internazionale della donna ricordano le conquiste realizzate nell’ultimo secolo per i diritti delle donne.

Come scrivere frasi per la festa della donna da dedicare alla fidanzata o amica speciale

Per scrivere frasi festa della donna, un bel messaggio alla propria ragazza o alla compagna il giorno 8 marzo, non mancano esempi da cuoi lasciarsi ispirare. D’altronde ci sono tante frasi sulle donne da copiare, o personalizzare. Messaggi, citazioni famose o brevi poesie sulle donne: online non mancano le idee per scrivere, condividere e fare gli auguri a tutte le donne. Ecco frasi per la festa della donna belle e da copiare e inviare su Whatsapp, Facebook e immagini per Instagram di mimose e rose.

Quando Dio ha creato l’uomo, ha avuto paura di ciò che aveva fatto. Ha immediatamente creato la donna per rimediare e risolvere tutto! Auguri donne!

Più conosco gli uomini, e più amo le donne. cit.

Sono chiamata femminista ogni volta che il mio comportamento non mi permette di essere confusa con uno zerbino. cit.

Le donne che vogliono essere uguali agli uomini mancano seriamente di ambizione. Jean-Marc Reiser

L’ammissione delle donne alla perfetta uguaglianza sarebbe il segno più sicuro della civiltà e raddoppierebbe la forza intellettuale dell’umanità. Stendhal

Chiamare le donne il sesso più debole è diffamazione; è l’ingiustizia tra uomo e donna. Se la non violenza è la legge dell’umanità, il futuro appartiene alle donne. Gandhi

Le donne non sbagliano quando rifiutano le regole della vita che vengono introdotte nel mondo, soprattutto perché sono stati gli uomini a crearle senza di loro. M. Montaigne

Il femminismo non ha mai ucciso nessuno. Il maschilismo uccide ogni giorno.

Se fossi Dio, rifarei tutto da capo, tranne … la donna

Il lavoro di una donna vale più del discorso di cento uomini. Proverbio afgano

Le donne maltrattate hanno anche avuto grandi difficoltà a far sentire la loro voce perché spesso proprio la società non riconosceva la loro sofferenza. Un certo numero di donne indipendenti e coraggiose, aiutate da movimenti femministi, hanno lottato anni e richiesto pari trattamento sociale e pari retribuzione per pari competenze. Grazie a queste donne, che non hanno più tollerato disuguaglianze in casa e nel mondo del lavoro, che si sono impegnate nella lotta a sostegno dei loro diritti, oggi festeggiamo l’8 marzo. Queste donne volevano prendere il controllo del loro destino.

Giornata internazionale della donna 8 marzo. Il futuro può svegliarsi più bello del passato.

Una donna è amore, gloria e speranza. Per i bambini è una guida, per l’uomo una consolazione, solleva il cuore e calma la sofferenza, come uno spirito dal cielo sulla terra esiliata. cit.

Dove così tanti uomini hanno fallito, una donna può avere successo. Talleyran

Se la prima donna creata da Dio è stata abbastanza forte da rovesciare il mondo da sola, le donne dovrebbero essere in grado di capovolgerlo in ogni istante. Dovrebbero solo sentirsi libere di agire.

Pensa come una regina. Una regina non ha paura di fallire. Il fallimento è un passo avanti verso il successo. Oprah Winfrey

Una donna è come una bustina di tè: non puoi vedere quanto è forte finché non la metti in una situazione bollente. Eleanor Roosevelt

Le ragazze di oggi sono il futuro dell’umanità: le nostre future mogli e le future madri dei nostri figli. Insegniamo ai nostri ragazzi a rispettare ogni ragazza nel nome del futuro dell’umanità

La tua femminilità e la tua bellezza sono la chiave che apre tutte le prigioni nel mio cuore.

Una donna dovrebbe essere due cose: chi vuole essere e cosa vuole essere.

Ogni volta che una donna si difende, difende tutte le donne.

Lo scopo della Festa della Donna non è quello di rendere le donne più forti; sono già forti. Si tratta di cambiare il modo in cui il mondo vede le loro forze.

