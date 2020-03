Scherzi divertenti per il Pesce d’Aprile: i migliori da fare

Raccolta degli scherzi divertenti per il Pesce d’Aprile da fare ad amici e colleghi di lavoro: i 10 migliori pesci d’aprile, come prepararli per farli bene.

In molti paesi del mondo, il 1 ° aprile è conosciuto come il giorno degli scherzi.

È un giorno in cui puoi dare libero sfogo alla tua immaginazione per fare scherzi divertenti a casa, a scuola o in ufficio. Non si conoscono le radici di questa originale usanza, ci sono teorie discordanti sulla sua origine.

Ad esempio, potrebbe essere iniziata il 1 ° aprile del 1698 quando molti londinesi furono ingannati nel venire a vedere “i Lions lavati”. Potrebbe anche essere all’inizio del 1381, quando furono pubblicati The Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer.

Era il 1° aprile ed era stata organizzata una rappresentazione di Chauntecleer in cui durante questo stesso evento c’era una volpe che parlava.

Ma non importa da dove provenga questa tradizione poiché ha guadagnato popolarità in tutto il mondo e ci ha dato la possibilità di ridere per alcuni degli scherzi più divertenti.

I migliori pesci d’aprile probabilmente provengono da giornalisti e giornali. La BBC (British Broadcasting Corporation) una volta ha ingannato l’intera nazione con una notizia incredibile: che gli spaghetti crescono sugli alberi in Svizzera. O lo scherzo esilarante che Taco Bell suonava, assicurando di aver comprato la Liberty Bell, ora conosciuta come Taco Liberty Bell.

I migliori scherzi per il 1 aprile, tuttavia, sono quelli che non causano danni alla vittima dello scherzo (tranne per l’essere stati vergognosamente ingannati!). Quindi, se ti stai chiedendo come fare uno scherzo divertente ad un amico a scuola, ad una collega in ufficio o anche in casa a qualcuno della famiglia, dai un’occhiata alla nostra raccolta di scherzi simpatici per il Pesce d’Aprile.

Come fare scherzi divertenti e ben riusciti per il Pesce d’Aprile ad amici e colleghi di lavoro

Cosa sarebbero i buoni amici se non riesci a ingannarli di tanto in tanto con uno scherzo facile da fare? Scherzare i tuoi amici è un ottimo modo per divertirsi e dimostrare che li ami in modo allegro. È anche un buon modo per vendicarsi se hanno fatto qualcosa per farti arrabbiare! Se si avvicina il 1 Aprile o se stai solo cercando un modo per rendere l’atmosfera più allegra a casa, al lavoro o a scuola, questa guida rapida può darti diverse idee.

Gli scherzi divertenti migliori sono quelli facili e veloci da fare. Organizzare uno scherzo complesso potrebbe richiedere anche l’intervento di altre persone. Ma non è sempre facile coordinarsi con gli altri. Ed ecco che quindi le idee simpatiche e che riescono sempre, sono quelle preferite da chi sta pensando ad organizzare uno scherzo ad un amico.

Ad esempio, uno dei migliori scherzi è quello di mettere dello scotch o un adesivo sul sensore del mouse. Questo semplice scherzo del computer può far sì che il tuo amico abbia difficoltà a gestire un mouse che non risponderà per alcuni minuti prima di scoprire cosa sta succedendo. Mentre il tuo amico sta usando un computer, aspetta fino a quando non se ne sarà andato per un momento, quindi fai scorrere rapidamente un pezzo di nastro adesivo sulla parte inferiore del mouse per bloccare il sensore (di solito sui mouse moderni questa è la parte luce rossa lampeggiante). Riposiziona il mouse e attendi che il tuo amico torni. Scegli un posto con una buona vista e goditi questo scherzo simpatico per il 1 aprile! Ma basta davvero poco per prendersi gioco di amici e parenti. Ecco un breve elenco dei migliori scherzi divertenti per il Pesce di Aprile.

I 10 migliori Pesci D’Aprile: quali sono e come preparali bene

Ecco scherzi facili da fare per il Pesce d’Aprile. Idee per scherzi divertenti da fare in casa alla famiglia, o in ufficio a colleghi e a scuola agli amici e compagni di classe.

Scherzo per il 1 aprile, effetto “Latte versato”. Crea una macchia di colla versandola su un bicchiere. Dopo che si è asciugata, posizionala vicino alla tastiera. Sembrerà che sia caduto del liquido proprio sulla tastiera!

Se metti una tavoletta di colorante alimentare nel rubinetto, la mattinata della tua famiglia inizierà in maniera davvero colorata!

Ricoprire l’auto con dei post-it. Avrai bisogno di molti post-it autoadesivi, ma ne varrà la pena. Suggerimento: pensa in anticipo ai colori in cui potranno variare varie parti dell’auto. Puoi anche formare una frase. Usa la tua immaginazione!

Banana o Muffin? Ecco uno degli scherzi più belli di sempre, e dedicato agli amanti dei dolci. Cuoci un muffin in uno stampo a forma di banana( puoi usare la carta stagnola). Lascia raffreddare e copri con la panna. Offri questa insolita banana a qualcuno, e guarda la sua reazione!

Falsa Coca-Cola. Sostituisci la Coca-Cola con la salsa di soia e offrila ai tuoi amici. Un consiglio: è più comodo organizzare uno scherzo per il primo aprile di questo tipo, utilizzando con piccole bottiglie con i tappi di plastica. E assicurati che nessuna delle tue vittime abbia un’allergia alla soia.

Incolla alcune monete sul pavimento e avrai divertimento garantito per l’intero ufficio.

Ai tuoi amici non piacciono i ragni? Per questo scherzo avrai bisogno di alcuni piccoli insetti di plastica e un po ‘di fortuna per distrarre la tua vittima mentre saboti il ​​suo cibo. Inserisci uno o due insetti nella sua merenda, e lo scherzo è assicurato.

Vuoi un dessert? Prepara una fantastica torta di patate grattugiate e salsiccia o prosciutto trasformati per i tuoi cari e colleghi. È gustoso ma non esattamente quello che ti aspetti quando vedi questo lavoro culinario.

Video per condividere scherzi divertenti per il Pesce d’Aprile