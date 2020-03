Ecco le anticipazioni, trama e promo dell’ultima puntata di This is us 4×18 in onda Martedì 24 Marzo 2020 su Nbc negli Stati Uniti, successivamente tornerà in Italia su FoxLife.

This is us è giunto ormai alle sue battute finale per questa quarta stagione.

Il network Nbc ha rilasciato il promo dell’ultimo episodio.

La serie appassiona da anni gli spettatori di tutto il mondo. Rebecca, Jack con i figli Kevin, Kate e Randall hanno conquistato il cuore di tutti. Nel cast figurano attori del calibro di Milo Ventimiglia, Mandy Moore e Sterling K. Brown.

Prima di vedere le anticipazioni ultima puntata This is us 4×18, facciamo il punto della situazione. Dove ci ha lasciato l’episodio 4×17?

Al centro della trama di questa puntata c’è Randall, che vede come sarebbe stato il suo futuro se il padre non fosse morto.

Questo esercizio gli è stato chiesto dalla psicologa, che lo mette a dura prova. Randall prima immagina uno scenario in cui lui avrebbe salvato chiunque dalla morte.

Poi ha un secondo momento di immaginazione più realistica e capisce che molto probabilmente non avrebbe incontrato Beth, lui sarebbe stato più freddo caratterialmente e soprattutto non avrebbe avuto un rapporto roseo con il padre. La psicologa insiste sull’importanza di fare questo esercizio. Tutto ciò che lui immagina racconta il suo inconscio. Molto probabilmente da bambino avrebbe avuto bisogno di uno psicologo a scuola che gli avrebbe fatto capire che sia il suo colore che la perdita del padre potessero essere metabolizzate e non farsene una colpa.

Anticipazioni e trama This is us 4×18 del 24 Marzo: il compleanno di Jack con la famiglia

Spoiler alert: Il promo rilasciato dalla Nbc ci mostra alcuni succulenti dettagli su cosa ci aspetta nella trama di questo finale di stagione. Il compleanno di Jack è un’occasione per riunire tutta la famiglia e infatti i Pearson non mancano all’appello. Le anticipazioni ci dicono che ci saranno tanti salti temporali. Capiremo cosa è successo tra Randall e Kevin e il motivo per cui hanno litigato.

Il trailer ufficiale di This is us 4×18 mostra anche che ritornerà un personaggio amato fin dalla prima stagione: il medico che ha aiutato Rebecca a partorire e ha parlato con Jack quando voleva adottare Randall. Siamo sicuri però, che se da un lato arriveranno delle risposte, dall’altro non mancheranno i colpi di scena, come ci ha ampiamente abituato la serie.

La capacità di perdonare un genitore: Randall e la madre

Durante l’ultimo episodio andato in onda su Nbc di This is us Randall ha affrontato i suoi demoni con una seduta psicologica. Questa gli è servita per capire un punto cruciale della sua esistenza: non ha mai perdonato la madre per avergli nascosto per ben 36 anni il nome di suo padre biologico. E ha capito che non le ha mai detto nulla perché se glielo avesse detto, avrebbe ferito Rebecca. Quindi il grado di protezione per la madre è superiore al suo amor proprio.

In questo episodio entra in gioco un elemento già trattato prima nella serie: la capacità di perdonare un genitore che ha commesso gli errori. Lo avevamo visto con William e ora con Rebecca. Ma si può perdonare un genitore se questi ci ha nascosto la verità su qualcosa che era nostro diritto sapere? Un interessante articolo che parla dei 10 errori comuni che commettono i genitori. In linea di massima, un genitore crede di poter proteggere il proprio figlio, ma non è sempre così. In questo caso Randall necessitava sapere. Rebecca credeva di fare una cosa giusta proteggendo non solo Randall, ma l’intera famiglia Pearson. Ma Randall da questo episodio ha iniziato a accentuare la sua mania di controllo su cose e persone. A fine puntata nella telefonata con Rebecca le dice che vorrebbe che andasse in cura per tutte le volte in cui lui è stato in silenzio e avrebbe voluto alzare la voce.

