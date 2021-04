Chi è Alessandro Cecchi Paone: età, padre, compagno, figli, contatti

Francesca Di Stasio 2 Aprile 2021

Giornalista e conduttore, chi è Alessandro Cecchi Paone: biografia, età, genitori, padre, compagno, figli e contatti.

Giornalista, conduttore, divulgatore scientifico, è anche saggista e docente universitario. Dopo gli studi universitari, nel 1977 ha esordito in televisione in un telegiornale per ragazzi su Rai uno.

Tanti i programmi che ha condotto nel corso della sua carriera, tra questi il più noto è sicuramente La macchina del tempo. Tra gli altri e più recenti, la nuova edizione di Scommettiamo che…? con Matilde Brandi.

Tante le pubblicazioni di cui è autore. Il giornalista ha collaborato con i quotidiani Il Giornale e Il Giorno. È un grande amico del meteorologo Andrea Giuliacci.

Non solo conduttore, ma anche opinionista di svariate trasmissioni tra cui Non è l’Arena e L’Aria che tira. Non è mancata durante la sua carriera la partecipazione ad un reality, cioè al Grande Fratello Vip.

Ha fatto il giro dei giornali e del web, l’accesa lite avvenuta al Maurizio Costanzo Show con Fabrizio Corona. Il giornalista ad alcune affermazioni fatte da Corona lasciò lo studio.

Autore di diverse pubblicazioni, in questi anni non è mancato l’impegno politico. Più volte ha fatto sentire la sua voce riguardo le unioni civili.

La sua vita sentimentale non è stata delle più semplici, a partire dalle sue tormentate storie d’amore. Ma a raccontarci di lui, non sarà la storia con l’attuale suo compagno, Alessandro Cecchi Paone chi è oggi, quanti anni ha, con chi è fidanzato, vita privata, genitori, padre, figli e carriera, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Alessandro Cecchi Paone oggi: biografia, età, origini, vita privata, genitori, padre, fidanzato e figli

Per scrivere una biografia e sapere chi è Alessandro Cecchi Paone, Instagram, Facebook, ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto età, origini, genitori, compagno e figli del giornalista e conduttore.

E’ nato a Roma il 16 settembre 1961. Ha 59 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Uomo sempre molto elegante, nell’abbigliamento e nel portamento. Molto intelligente con una cultura che spazia in diverse branche della scienza. Porta degli occhiali da vista. Brizzolato.

Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Scienze politiche con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Dal 1985 vive a Milano, ma per motivi lavorativi ha vissuto anche a New York e in Spagna. Ha rivelato di aver sofferto di depressione quando aveva 15 anni.

Ama molto viaggiare, sui social, in particolare su Instagram dove è seguito da quasi 20 mila followers condivide scatti del suo lavoro e dei suoi viaggi. In un viaggio ha conosciuto quella che fu sua moglie, esattamente in Spagna.

A settembre 2014 ha salvato la squadra di calcio di Positano, il San Vito Positano, dal fallimento rilevando la società e portandola alla promozione in Eccellenza campana. È iscritto da moltissimi anni al WWF Italia, del quale è stato consigliere nazionale. È stato premiato come giornalista e divulgatore scientifico nel corso dell’undicesima edizione del “Grand Prix Corallo Città di Alghero”.

Circa la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è stato sposato dal 1993, ex moglie di Alessandro Cecchi Paone è Cristina Navarro, i due non hanno avuto figli.

Nel 2004, il giornalista ha fatto coming out confessando di essersi innamorato del suo migliore amico. Con sua moglie sono rimasti amici, “lei rimane la più importante donna della mia vita” – Ha dichiarato -.

Dopo una lunga e tormentata relazione con il personal trainer Claudio Vania Fernandes, nel 2013 ha presentato il suo fidanzato Massimo Francese, compagno di Cecchi Paone fino al 2014. Attualmente, pare sia single.

Non solo giornalista, è docente universitario e politico

Lo abbiamo conosciuto come giornalista, ma pochi sanno chi è Alessandro Cecchi Paone docente universitario e politico. Difatti, contemporaneamente alla carriera televisiva, c’è quella da docente universitario.

Ha insegnato Marketing della comunicazione culturale alla Bocconi e all’Università Ca’ Foscari a Venezia. È docente di Teoria e tecnica del documentario turistico presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e per l’Università telematica internazionale UniNettuno. Insegna Scrittura per la produzione documentaristica presso Scienze della formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa. Docente di Documentazione scientifica all’Università degli Studi dell’Insubria di Como. E ancora, docente presso la facoltà di Scienze della comunicazione all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Non è mancato poi l’impegno politico di Alessandro Cecchi Paone. E’ stato attivista della Federazione Giovanile Repubblicana. Alle elezioni europee del 2004 è stato candidato con Forza Italia. Nel corso delle successive consultazioni appoggia il partito Riformatori Liberali.

Nel 2008 prende la tessera del Partito Repubblicano Italiano. Il 2011, ricopre la carica di consigliere nazionale.

Dal 24 giugno 2011 è membro del comitato di segreteria del Partito Repubblicano Italiano. Nel maggio 2009 dichiara che in occasione delle elezioni europee 2009 avrebbe votato per la Lista Bonino Pannella.

In occasione delle elezioni europee del 2014 il giornalista si ricandida al Parlamento Europeo nelle liste di Forza Italia, ma anche questa volta non viene eletto con 16.451 voti.

Da opinionista al Grande Fratello, Alessandro Cecchi Paone chi è in TV

Non solo giornalista, conduttore e docente universitario, è stato anche concorrente del Grande Fratello, Alessandro Cecchi Paone chi è inoltre lo sappiamo per la sua frequenza nei salotti in tv.

Ha esordito nel 1977 come conduttore di un telegiornale per ragazzi su Rai uno. Nel 1983 vince il concorso Un volto nuovo per gli anni ’80 e nel 1985 è co-conduttore della trasmissione dedicata ai fenomeni paranormali Mister O, in prima serata su Rai 1. Il 1986 sulla stessa rete affianca Loretta Goggi nel programma Il bello della diretta.

Nel 1992 conduce il TG2 delle 13:00. Nel 1993 conduce su Rai 2 con Paola Perego il programma di fine settimana Mattina in famiglia. Il 1996 passa a Mediaset per presentare Amici animali e Mediterraneo sulla rotta di Ulisse. E’ su Rete 4 che conduce dal 1997 al 2006 uno dei suoi programmi di maggior successo: La macchina del tempo. Ha poi condotto: appuntamento con la storia.

Dal 2001 al 2005 è alla guida di MT Channel. Nel 2005-06 è autore e conduttore del programma Alessandro. Le grandi conquiste dell’economia in onda su Mediolanum Channel, Dal settembre 2006 fino a gennaio 2007 è ideatore e conduttore del programma Open Space, un salotto – reality show del canale satellitare GAY.tv.

Nel 2007 conduce su Italia 1 il quiz Azzardo, ma a causa dei bassi ascolti, cede la trasmissione a Daniele Bossari e Ainett Stephens. Non manca la radio: ha condotto nel 1993 su Rai Radio 2 Il signor Bonalettura e da settembre 2007 conduce Klima News tutti i giorni su Radio Kiss Kiss.

Nel 2007 e nel 2012 partecipa a L’isola dei famosi, sempre restando nei reality, nel 2018 è la GF, Alessandro Cecchi Paone chi è lo fa sapere dalla casa più spiata d’Italia.

Il 2008 conduce insieme a Matilde Brandi la nuova edizione di Scommettiamo che…?. Da settembre 2009 torna a Mediaset e nel 2011 è un inviato della trasmissione di Italia uno Mistero. Il 13 ottobre 2012 conduce Time House – Il tempo della scienza su TGcom24. Dal 16 ottobre 2012 conduce A reti unificate in onda su reti locali. Ha inoltre condotto il TG4. Dal 30 novembre 2016 conduce La settima porta su Rete 4 in prima serata.

Ricopre il ruolo di opinionista in diverse trasmissioni dove in maniera diretta e senza remore esprime le sue idee talvolta scontrandosi con gli altri ospiti in studio. Tra i programmi: Live – Non è la D’Urso, Mattino Cinque (Canale 5, L’aria che tira, Non è l’Arena, Oggi è un altro giorno.

