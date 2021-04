Chi è Anna Falchi oggi: quanti anni ha, altezza, compagno e figlia

Francesca Di Stasio 9 Aprile 2021

Attrice, conduttrice, ex modella, chi è Anna Falchi oggi, biografia, quanti anni ha, altezza, peso, età, vero nome, vita privata, compagno, figli carriera e film.

Attrice e conduttrice di origini finlandesi, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda.

Arrivata seconda a Miss Italia nel 1989, nel 93 ha esordito come attrice nel film: Nel continente nero di Marco Risi.

Nel corso della sua carriera, il cinema, la televisione, il teatro, la radio e anche la musica.

È stata protagonista di diversi videoclip musicali tra cui Due del cantante Raf. Tra i programmi e i film troviamo: il Festival di Sanremo, Ballando con le stelle, Casa Vianello, Paparazzi.

Tifosa della Lazio su Instagram e Facebook a pubblicato diversi scatti in intimo e vestita di sola mascherina per la vittoria della sua squadra del cuore.

Ma a raccontarci di lei, non saranno solo le sue foto Instagram e Facebook per la Lazio, Anna Falchi chi è oggi, età, altezza, vita privata, compagno e figlia, sarà la sua biografia a dircelo.

Chi è Anna Falchi oggi: biografia, quanti anni ha, altezza, compagno, figlia e vita privata dell'attrice

Per scrivere una biografia e sapere chi è Anna Falchi, Instagram, Facebook, ci saranno d'aiuto per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, vita privata, compagno e figlia della conduttrice, attrice ed ex modella.

Il suo vero nome, all’anagrafe è Kristiina Palomäki, nata a Tampere in Finlandia il 22 aprile 1972. Ha 48 anni ed è del segno zodiacale del Toro. È alta 176 cm e pesa circa 65 kg. Le sue misure sono 99-67-94. Ha occhi azzurri e capelli biondi. Ha dichiarato di essersi rifatta il seno a 19 anni, senza dirlo ai suoi genitori.

Sua madre Kaarina Palomäki Sisko è finlandese e fa l’indossatrice, suo padre Benito è italiano. Ha un fratello di nome Sauro. Si trasferisce in Italia all’età di 6 anni e vive prima a Scandiano per 10 anni, poi a Pesaro.

Ha due amici pelosi, due gatti di nome Sir Grisú e Mister Aki. Durante una puntata di Satyricon, di Daniele Luttazzi, si sfilò la biancheria in diretta televisiva.

Ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano di aver fatto due avvistamenti UFO all’età di 10 anni. Si è spesso definita una maniaca dell’ordine e della pulizia, e addirittura avrebbe scavalcato il suo balcone per pulire quello dei suoi vicini di casa.

Sui social, in particolare su Instagram Anna Falchi è seguita da 482 mila followers. Nella bio ha scritto: “Amo Aly, my family, la Lazio, la TV, i miei followers, mangi sare e bere in compagnia!” Scorrendo la gallery si trovano scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Ad un utente che su Instagram le ha detto che è troppo pallida, ha risposto che non prende il sole da anni.

È una tifosissima della Lazio ma ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con Francesco Totti e con la moglie Ilary Blasi. “E’ molto simpatico, è il Capitano, anche per me”. – Ha dichiaratao -. Nel 2000 è stata la madrina della festa scudetto della Lazio.

Ha posato per diversi calendari, anche autoprodotti, sponsorizzati e diffusi prima dal mensile Max e poi da Maxim.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, sappiamo che oggi il compagno di Anna Falchi è Andrea Ruggieri, inoltre ha una figlia figlia Alyssa avuta dalla ex relazione con l’imprenditore Denny Montesi.

Nella vita sentimentale della bellissima attrice e conduttrice altri amori e fidanzati. Famosa è la sua relazione con Max Biaggi. Poi ha avuto una relazione di due anni con Fiorello. Nel 2005 si è sposata con il finanziere Stefano Ricucci. Le nozze sontuose sono state celebrate all’Argentario. Dopo un anno, il matrimonio è naufragato.

Non solo Lazio, Falchi ieri, chi era anni 90 e perché è famosa

Chi la conosce oggi, la associa per via della sua passione calcistica, alla Lazio, Anna Falchi chi è lo sanno e apprezzano non solo i tifosi della squadra bianco azzurra. Come lei stessa ha fatto sapere in una intervista a La Vita in diretta, le sue foto fatte per la squadra, sono molto apprezzate. Ma facciamo un passo indietro nella sua carriera.

Ha esordito nel mondo dello spettacolo giovanissima calcando le passerelle. Pare che sia stata la madre a dare il via alla sua brillante carriera nel mondo della moda iscrivendola ad una scuola per modelle quando aveva 15 anni.

Nel 1989 si classificò seconda a Miss Italia vincendo il titolo di Miss Cinema. Iniziò così la sua carriera che nel corso degli anni l’ha vista protagonista in televisione, a teatro, al cinema e non solo.

Nel 1992 fu scelta come testimonial pubblicitaria della Banca di Roma nello spot televisivo Il sogno, diretto da Federico Fellini. Qui recitò al fianco di Paolo Villaggio.

Nel 1993 è stata protagonista accanto a Raf nel videoclip della sua canzone Due. Sempre nello stesso anno inizia la sua carriera da attrice recitando nel film Nel continente nero di Marco Risi, al fianco di Diego Abatantuono.

Tanti i film con Anna Falchi attrice protagonista o co-protagonista. Nel 1994 fu scelta da Carlo Vanzina per il suo S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa. Nello stesso anno è protagonista insieme all’attore Rupert Everett, nel film Dellamorte Dellamore, di Michele Soavi.

Il 94 è stato l’anno della consacrazione come modella grazie alle sfilate romane della stilista Chiara Boni. Successivamente ha preso parte ai film Palla di neve di Maurizio Nichetti nel 1995 e nel 1996 Celluloide di Carlo Lizzani e Giovani e belli di Dino Risi.

Alla fine degli anni Novanta, ha interpretato sé stessa in Paparazzi e Body Guards – Guardie del corpo, Nel 1997 e poi anni dopo nel 2006 è stata madrina della 40ª edizione dello Zecchino d’Oro. Ha condotto inoltre l’edizione 1998-1999 di Domenica in accanto a Giancarlo Magalli e Tullio Solenghi.

Attrice, produttrice e , chi è Anna Falchi al cinema

Dal 2005 è anche produttrice cinematografica: con il fratello Sauro ha fondato la società “A-Movies Production” specializzandosi nel film d’autore e indipendente.

Tra i film da lei prodotti: Nessun messaggio in segreteria del 2005, Ce n’è per tutti del 2009, Due vite per caso del 2010, Appartamento ad Atene del 2012. E la chiamano estate del 2012, Good As You – Tutti i colori dell’amore del 2012, Amaro amore del 2013 e Come il vento del 2013.

Tra gli altri programmi: Modamare Positano nel 1996, Donna sotto le stelle sempre nello stesso anno, Premio Regia Televisiva nel 2000, Buona la prima! con Ale e Franz e il varietà Da Nord a Sud… e ho detto tutto!, a fianco di Vincenzo Salemme nel 2009. Superbrain – Le supermenti dal 2012 al 2013, Jump! Stasera mi tuffo nel 2013, C’è tempo per…, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta nel 2020.

Per la televisione non sono mancati film e sit-com come: Casa Vianello nel 1993, Desideria e l’anello del drago nel 1994, Gli eredi (Les héritiers) nel 1997, La principessa e il povero nel 1997, Caraibi nel 1998, La casa delle beffe nel 2000. Gli occhi dell’amore nel 2005, Piper nel 2005, Piper-la serie nel 2009.

Nel 2008 è al cinema nel film Un’estate al mare. Nel 2011 recita nella pellicola di Ezio Greggio Box Office 3D – Il film dei film.

Programmi e film di Anna Falchi, chi è come attrice e VIP

Dalle passerelle della moda al cinema, passando per la radio e il giornalismo web, non si fatta mancare il piccolo schermo partecipando a Sanremo, Anna Falchi che è oggi lo deve anche alla televisione.

Nel corso della sua carriera tanti programmi e trasmissioni televisive. Nel 1995 ha condotto insieme a Pippo Baudo e Claudia Koll il Festival di Sanremo. Lo stesso anno ha inciso il disco dance Pium Paum (Vipula Vapula). Nel 1996 invece è stata fra i conduttori del quiz preserale di Rai 1 Luna Park.

Non è mancato poi il teatro. Tra gli spettacoli: Se devi dire una bugia dilla grossa, di Ray Cooney nel 2000, La Venexiana nel 2003, A piedi nudi nel parco nel 2004, Notting Hill, tratto dall’omonimo film nel 2007, La banda degli onesti nel 2017.

Da marzo 2007 collabora con Tiscali Notizie, la testata giornalistica del portale Tiscali, dove scrive di critica cinematografica. Nel 2008 è stata nominata direttrice artistica della New York Film Academy presso la sede di Cinecittà.

Dal 2008 al 2009 ha condotto Onorevole DJ su Rtl 102.5.

È stata poi protagonista dei videoclip musicali: Due bandiere al vento di Salvo Castagna nel 2013, Dylan Dog degli Stil Novo feat. Federico Poggipollini nel 2015, Devi credere in te di Marco Santilli del 2017.

