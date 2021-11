Chi è Anna Valle: età altezza, marito, figli, dove vive e film

Vista in diverse serie tv e fiction, chi è Anna Valle oggi: biografia, età, altezza, peso, origini, genitori, vita privata, marito e figli dell'attrice di Luce dei tuoi occhi.







Attrice ed ex modella italiana, fra le più note del panorama nazionale.

Raggiunge la notorietà nel 1995 quando viene eletta Miss Italia. Nel 1996 partecipa a Miss Universo e prende parte al videoclip della canzone “Giovane amante mia” di Gianni Morandi.

Esordisce in tv nel 1999, nella fiction Rai Commesse. Da quel momento la sua carriera è in ascesa.

Nel 2012 affianca Bruno Vespa nell’edizione del Premio Campiello, insieme a Gigliola Cinguetti e Arisa.

Riscuote successo come protagonista di varie fiction tra cui Atelier Fontana – Le sorelle della moda (2010) , Un amore e una vendetta (2011), Questo nostro amore (2012), Sorelle (2017), La compagnia del cigno (2019). Nel 2021 è protagonista di Luce dei tuoi occhi, fiction Mediaset dalla straordinaria fortuna.

Ma a parlarci di lei non sarà solo le sue fiction e serie tv, Anna Valle chi è oggi, dove vive, quanti anni ha, origini, genitori, marito, figli e vita privata, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Anna Valle oggi: biografia, età, marito, figli e profilo Instagram dell’attrice di Luce dei tuoi occhi

Per scrivere una biografia e sapere chi è Anna Valle, Instagram e Facebook non possono esserci utili considerato il fatto che l’attrice è poco social, la conosceremo da interviste per sapere innanzitutto, età, altezza, peso, origini, marito, figli e vita privata dell’ex modella.

Nata a Roma il 19 giugno 1975 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. E’ alta 178 cm e pesa circa 57 kg. La sua bellezza non passa inosservata: ha lunghi capelli mossi e mori, sguardo intenso ed occhi verde smeraldo, tratti del viso fini e delicati. Ha un fascino “acqua e sapone”, che ricorda quello delle dive anni ’60.

Le piace indossare il rossetto e adora giocare con i colori: una delle cose che ama di più del suo lavoro è proprio la possibilità di essere truccata in modo diverso. Nella vita di tutti i giorni invece preferisce un make up semplice e leggero, che le risalti soprattutto la luminosità della pelle.

Tra le sue passioni più grandi, il teatro, difatti ha la sua prima esperienza teatrale da adolescente, recitando al Teatro greco di Siracusa. Studia poi recitazione al Teatro blu di Roma e tuttora affianca la televisione all’interpretazione classica.

Opera da sempre nel settore del volontariato, prestando il suo volto come testimonial dell’associazione “Mission Bambini” e Change Onlus. Ama la musica rock e la guida sportiva con macchine potenti. Il suo mito è Steve McQueen.

Il profilo Instagram di Anna Valle va’ detto, non esiste, ma per molto tempo sono circolati suoi profili fake con lo scopo di screditarne l’immagine. L’attrice è arrivata addirittura a dover sporgere denuncia alla Polizia Postale nel 2020. Per quanto riguarda gli altri social, l’attrice dichiara di non essere avvezza alle nuove tecnologie e preferisce mantenere massimo riserbo sulla sua vita privata.

Dalle origini, formazione e ita privata dell’attrice

Circa le sue origini sappiamo che nasce a Roma e cresce a Ladispoli. A causa della separazione dei genitori, a 13 anni si trasferisce a Lentini, in Sicilia, paese d’origini della madre, insieme a lei e la sorella Alessandra. Il padre di Anna Valle invece rimane nel Lazio con l’altro fratello, Renio.

L’ex modella rivela di aver sofferto molto la situazione da separati dei genitori, ma nonostante ciò continua ad essere moltoi legata ad entrambi. Da giovane aiuta la madre nel suo negozio d’abbigliamenti intimo. Con i primi guadagni rivela di aver acquistato la sua prima casa a Roma a 22 anni.

Si diploma presso il Liceo classico Gorgia di Lentini. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. Interrompe gli studi nel 1995, quando viene eletta Miss Italia. Dichiara di convivere da anni con una malattia: la sindrome del colon irritabile, che le provoca molti dolori.

Della sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è sposata, il marito di Anna Valle è Ulisse Leandro, attore, regista e produttore di teatro con cui ha 2 figli. I due si sono conosciuti nel 2006, sul set di Miss Take e si sono sposati nel 2008. I figli si chiamano Ginevra nata il 20 aprile del 2008 e Leonardo, nato il 30 Aprile 2013. Vive con la sua famiglia a Vicenza.

L’intervista a Verissimo dell’attrice Anna Valle

Molti la conoscono per averla vista in film, serie tv e fiction, Anna Valle chi è oggi, professionalmente e nella sua vita privata, è lei stessa a raccontarlo in una lunga intervista a Verissimo.

Il 23 Ottobre 2021 è protagonista della puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, in occasione della messa in onda dell’ultima parte della fiction Luce dei tuoi occhi.

La donna difatti svela curiosità sul finale della serie, rivelando che ci saranno molti colpi di scena.

Durante la puntata riceve anche alcune sorprese da suoi colleghi, ovvero videomessaggi di Loretta Goggi, Gianni Morandi e Irene Ferri.

L’ex modella parla anche molto della sua vita privata e del marito, dichiarando che l’uomo ha una grandissima vena artistica e una grande originalità. E’ poi gelosissima della sua privacy, che considera una questione di rispetto per il marito ed i suoi figli.

“Il lavoro è una cosa e fa molto parte della mia vita, è una parte molto grande, ma è giusto chiudere la porta di casa e ritornare nella dimensione familiare, dovunque tu sia”.

L’attrice ha poi parlato della separazione dei genitori, avvenuta quando aveva appena 13 anni. “Vedevamo che non andavano tanto d’accordo ma eravamo abbastanza piccoli, poi ce l’hanno spiegato. Eravamo nella stanza da pranzo di casa, ci hanno spiegato che l’amore che provavano per noi non cambiava ma che loro si separavano. Non ci è mai mancato il loro amore, la loro presenza”.

Da questa sua esperienza ha capito che è fondamentale essere presente per i propri figli, parlare e raccontarsi le cose.

Film di Anna Valle, chi è attrice in tv e al cinema

Da Miss Italia ad attrice in molte serie tv, chi è Anna Valle, lo sappiamo grazie al suo talento che le ha permesso di intraprendere una carriera di successo come attrice di diverse fiction tra le quali Luce dei tuoi occhi.

Dopo essere stata incoronata “La più bella d’Italia” al concorso, nel 1995, le si aprono le porte del mondo dello spettacolo. La sua prima apparizione in tv è nel 1999, nella fiction Commesse.

Prende poi parte ad altre fiction tra cui: Turbo (2000), Cuore (2001), Papa Giovanni e Per amore del 2002, Augusto e Soraya del 2003, Le stagioni del cuore (2004), Callas e Onassis (2005), Fuga per la libertà – L’aviatore (2008) e Nebbie e delitti 3 (2009).

L’esordio sul grande schermo avviene con il film Le faremo tanto male (1998) a cui segue Sottovento! (2001), SoloMetro (2007), Misstake (2008) e Carnera – The Walking Mountain (2008), L’età imperfetta (2017).

La sua popolarità è legata soprattutto alle fiction Mediaset in cui è protagonista: Atelier Fontana – Le sorelle della moda (2010), Un amore e una vendetta (2011), Questo nostro amore (2012-2018), Sorelle (2017), La compagnia del Cigno (2019).

