Estrazione MillionDAY 2 maggio 2021: previsioni e numeri di oggi

I numeri Million Day estrazione di oggi 2 maggio 2021 sono in diretta. Anche di domenica sera sarà possibile seguire aggiornamento live che consente di conoscere subito la combinazione vincente del giorno. Stasera si gioca per vincere un nuovo milione di euro. I numeri dell’estrazione Million Day di oggi mettono in palio la vincita numero 165 dalla nascita della lotteria. L’ultimo milione di euro è del mese di aprile, esattamente lo scorso 19 aprile. La vincita è stata realizzata in Puglia. Da allora sono state assegnate solo le quote relative ai premi di consolazione.

Le giocate possono valere anche per più concorsi consecutivi, quindi senza interruzioni, e fino ad un massimo di 20. Si possono effettuare giocate plurime contenenti fino a 10 giocate, per aumentare le probabilità di vincita. C’è la giocata sistemistica, cioè la modalità che sviluppa una pluralità di giocate, nel limite di 126 giocate, generate da una serie di numeri pronosticati fino ad un massimo di 9.

Estrazione MillionDAY 2 maggio 2021: previsioni, ritardati e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 12 16 36 53

Vediamo quali sono le principali regole da ricordare per sapere come si gioca e quanto si vince al Millionday. Il gioco si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 55. Per la giocata si giocano 5 numeri, da confrontare con i 5 numeri estratti. L’estrazione dei 5 numeri vincenti avviene attraverso un sistema informatico automatizzato, approvato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che genera una sequenza di numeri casuali da 1 a 55 senza ripetizione dei numeri già estratti. La raccolta delle giocate relativa a ciascun concorso è tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00 ad eccezione dell’intervallo temporale che va dalle ore 18:45 fino alle 19:05 e comunque non prima dell’esito positivo del concorso precedente.