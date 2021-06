Chi è Daniele Piervincenzi: età, moglie, laurea e programmi 

L'abbiamo visto alla conduzione di Ragazzi Contro e Mappe Criminali, chi è Daniele Piervincenzi: biografia, CV, età, moglie, laurea e vita privata del giornalista.

Si laurea in Scienze della Comunicazione nel 2005 presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Giocatore esperto di rugby e membro della Primavera italiana, conduce nel 2017 su DMAX una trasmissione su tale sport, Rugby Social Club.

Nel 2019 diviene giornalista di punta di Popolo Sovrano, programma in onda in prima serata su Rai 2. E’ giornalista d’inchiesta in diversi programmi televisivi, per cui conduce servizi su fatti di cronaca. Nel 2019 è al timone del programma Rai Ragazzi Contro e dal 2021 di Mappe Criminali su TV8.

Noto giornalista romano, venuto alla cronaca per l’aggressione subita in diretta durante un servizio al programma Nemo. L’uomo subisce una testata che gli provoca la rottura del setto nasale. Ad essere condannato per il folle gesto è Roberto Spada , boss di Ostia.

Ospite a Non è l’Arena per discutere, insieme a Francesca Fagnani, dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, ultras della Lazio, di cui ancora oggi sono in corso le indagini.

Ma a parlarci di lui non sarà solo il caso Diabolik e quello Roberto Spada, Daniele Piervincenzi chi è oggi, quanti anni ha, curriculum, moglie, figli e vita privata, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Daniele Piervincenzi: biografia, CV, età, moglie, laurea e vita privata del giornalista

Per scrivere una biografia e sapere chi è Daniele Piervincenzi, Instagram, Facebook e programmi tv condotti da lui, ci saranno utili per scoprire età, carriera, moglie, figli e vita privata del giornalista.

Nato a Roma l’8 Aprile 1981, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. L’uomo vive a Roma con la sua famiglia, ma circa la sua infanzia e la sua vita personale, prima di diventare un giornalista affermato, non si sa molto. E’ molto legato alla mamma, con la quale condivide diverse foto sui social. Da giovane ha fatto il servizio di leva a Taranto.

Non conosciamo il suo peso né la sua altezza. L’uomo ha un fisico statuario e muscoloso. Ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Occhi azzurri e piccoli, capelli molto corti e barba rada. Presenta un look semplice e sobrio. Indossa spesso camicie dai colori neutri o completi sportivi.

Il giornalista è un grande appassionato di sport. In particolare segue il rugby e per un certo periodo è stato membro anche della Primavera italiana.

Frequenta il liceo classico Manieri Copernico a Roma; consegue la laurea in Scienze della Comunicazione nel 2005 presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

La pagina Instagram di Daniele Piervincenzi è seguito da circa 12 mila utenti, tuttavia l’uomo non è molto attivo sui social, ma condivide sporadicamente foto circa le sue apparizioni nei programmi tv o radiofonici. Condivide inoltre le sue passioni per il rugby e per lo sport in generale, nonchè scatti con personaggi famosi. Circa invece la sua vita personale non vi è presente nulla.

Della sua vita privata sappiamo che è sentimentalmente impegnato, pare non sia sposato, dunque non ha una moglie Daniele Piervincenzi, ma una compagna e una figlia, che preferisce preservare dai riflettori. Difatti durante la deposizione ai magistrati resa pochi giorni dopo l’aggressione di Spada, il giornalista disse di temere per l’incolumità della figlia, per eventuali ritorsioni da parte della famiglia dei boss.

Formazione, diploma e laurea Piervicenzi e stipendio

Molti lo conoscono per l’aggressione subita dal boss romano Spada, Daniele Piervincenzi chi è oggi, laurea, diploma, quali sono stai i suoi esordi, e quanto guadagna non tutti lo sanno. Ripercorriamo le fasi della sua formazione.

Cresciuto a Roma, consegue la maturità classica presso il Liceo Manieri Copernico. Nel 2000 si iscrive all‘Università “La Sapienza” di Roma, dove nel 2005 consegue la laurea in Scienze delle Comunicazioni.

Inizia sin da subito la sua carriera da giornalista. L’amore per lo sport, in particolare per il rugby lo avvicinano al giornalismo sportivo, iniziando nel 2008 a lavorare per Sky Sports. Dal 2009 al 2011 svolge il telecronista per la Rugby League e Celtic League.

Dopo diversi anni di praticantato come giornalista, approda in tv arrivando a condurre una sua trasmssione televisiva nel 2017, Rugby Social Club, in onda su DMAX.

Dal 2011 è collaboratore di Polis quotidiano, giornale cartaceo, tuttavia chiuso nel 2013.

Dello stipendio di Daniele Piervincenzi, in un’intervista rivela che nonostante sia un giornalista affermato, continua ad essere messo all’angolo dalla Rai, guadagna circa 1000 euro al mese.

Dal caso Spada a Diabollik, Daniele Piervincenzi chi è come giornalista

Non solo per il suo curriculum e laurea, Daniele Piervincenzi chi è, la sua carriera da giornalista affermato e notorietà la raggiunge con l’aggressione subita da Spada e recentemente per l’intervento su Diabolik.

Nel 2017 appare sul piccolo schermo come giornalista di inchiesta nella trasmissione Rai 2 Nemo-Nessuno escluso. I suoi servizi perlopiù si concentravano sull’analisi delle aree degradate della periferia romana, che s’impegna a descrivere.

Proprio durante uno dei suoi servizi, si trova a contatto con la famiglia Spada, noto clan della malavita di Ostia e subisce un’aggressione da parte del boss Roberto Spada, che con una testata gli procura la rottura del setto nasale.

Nel 2019 diviene conduttore di Ragazzi contro, in onda in seconda serata su Rai 2. L’uomo entra nella realtà di sei scuole romane di periferia e tratta con i ragazzi argomenti di vita quotidiana, come difficoltà e bullismo.

Nello stesso anno è giornalista di Popolo Sovrano, in onda in prima serata su Rai 2. Proprio durante un’inchiesta, subisce un’ulteriore aggressione a Pescara, nel complesso delle case Ater, noto come “Ferro di Cavallo”, luogo di riferimento per lo spaccio nella città.

Nel 2020 sostituisce Alessio Viola alla conduzione di Ogni Mattina, a causa di un infortunio avuto sul motorino del conduttore.

Dall’aprile del 2021 è alla conduzione del programma Mappe Criminali, nel quale si propone di raccontare la “geografia delle mafie”, sui luoghi dei delitti e di svelarne le trame più oscure.

A Non è L’Arena è recentemente intervenuto per discutere del misterioso omicidio di Fabrizio Piscitelli, “Diabolik“, noto ultras laziale, forse collegato alla criminalità organizzata.

Anagrafica Principale Nato a Roma l'8 Aprile 1981. Laureato in Scienze della Comunicazione nel 2005 presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Giocatore esperto di rugby e membro della Primavera italiana, conduce nel 2017 su DMAX una trasmissione su tale sport, Rugby Social Club. Nel 2017 viene alla cronaca per l'aggressione subita in diretta durante un servizio al programma Nemo, da parte del boss Spada, che gli provoca la rottura del setto nasale. Nel 2019 diviene giornalista di punta di Popolo Sovrano. E' conduttore del programma Rai Ragazzi Contro e dal 2021 di Mappe Criminali su TV8. Nome e Cognome daniele piervincenzi Data di nascita 08/04/1981 Luogo di nascita Roma Professione giornalista