Chi è Hoara Borselli: età, genitori, sorella, figli e Instagram

Ex compagna di Zenga, ecco chi è Hoara Borselli oggi: biografia, età, altezza, peso, origini, vita privata, genitori, sorella, marito, figli e Instagram dell'attrice, conduttrice.

Attrice, conduttrice, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella e fotomodella.

Esordisce in televisione nel 1997 nelle vesti di valletta accanto a Paolo Bonolis nel programma Il gatto e la volpe.

Ha recitato in film, soap opera e fiction tra cui: Centovetrine, Un medico in famiglia, Un posto al sole.

Opinionista e speaker radiofonica, vincitrice di Ballando con le stelle, ha condotto tra gli altri: Il premio regia televisiva ed il Cantagiro.

Nel suo passato sentimentale, una lunga relazione con un uomo noto appartenente al mondo del calcio.

Ma a dirci di lei, non sarà solo la sua relazione con Walter Zenga, Hoara Borselli chi è oggi, quanti anni ha, dove vive, altezza, peso, con chi è sposata, marito e figli, sarà la sua biografia a dircelo.

Chi è Hoara Borselli: biografia, data di nascita, età, genitori, sorella e profili Instagram e Facebook

Per scrivere una biografia e sapere chi è Hoara Borselli, Instagram, Facebook, ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto, età, altezza, peso, famiglia, genitori, sorella, marito e figli dell’attrice, conduttrice ed ex modella.

E’ nata a Viareggio il 9 giugno 1976. Ha 45 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. È alta 168 cm e pesa circa 53 kg. Bionda con occhi chiari, certamente non sfugge la sua bellezza, dimostra meno anni di quanti ne ha. Vive a Roma.

Circa le sue origini e famiglia, sappiamo che è cresciuta in una famiglia di commercianti, ha una sorella di nome Erula. Suo padre, commerciante e istruttore di nuoto, le ha trasmesso la passione per lo sport. “Mi ha buttata in acqua quando avevo solo tre mesi e da quel momento mi è nata la passione“. Ama stare all’aria aperta. Pratica qualsiasi sport, anche paddle. Non ama fare pesi. Tra i suoi hobby, andare al cinema e leggere.

Il suo nome particolare, deriva da un romanzo che la madre aveva letto da ragazza, e di cui non le ha mai detto il titolo. Le ha solo raccontato che si era innamorata di uno dei personaggi e per questo se avesse avuto una figlia femmina, l’avrebbe chiamata così.

Sui social, in particolare su Instagram Hoara Borselli è seguita da 185 mila followers. Qui posta in particolare scatti di sé, ma anche notizie riguardanti la stretta attualità.

La sera, prima di addormentarsi, deve leggere un libro, anche solo due o tre pagine. Ama molto i risotti. La parte del suo corpo che adora sono gli occhi, mentre quella che cambierebbe sono i piedi. Non ama i tatuaggi. Le piacerebbe condurre un programma di politica e inchieste.

Riguardo la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è sposata, il marito di Hoara Borselli è Antonello Costigliola con cui ha due figli: Margot, nata il 19 settembre 2009 e Daniel, nato il 19 settembre 2012. L’attrice si è sposata con l’imprenditore il 10 giugno 2009, sul lago di Bracciano. I due si erano conosciuti l’anno prima in riva al mare a Fregene.

L’attrice in passato ha avuto una relazione di sei anni con l’ex portiere della nazionale di calcio Walter Zenga, padre di Andrea Zenga.

Formazione, laurea della Borselli e orientamento politico

Se tutti la conoscono oggi per le sue capacità professionali, o per la sua relazione passata con Zenza, Hoara Borselli come è diventata famosa e quali sono i suoi esordi, pochi lo sanno.

Riguardo il percorso di studi, non sappiamo molto. Conosciamo invece i suoi inizi televisivi. Fin da piccola ha avuto la passione per lo spettacolo, a scuola amava fare le recite ed essere la protagonista.

Tutto è iniziato quando aveva 16 anni e mentre guardava la tv con sua sorella, in sovraimpressione passò una scritta che chiedeva a giovani ragazze di candidarsi per partecipare al Festivalbar. Fu proprio sua sorella ad avere la brillante idea di mandare una sua foto ed iscriverla al concorso Mediaset. Quella stessa estate fu ricontattata. “Così iniziai con quel concorso, feci il Festivalbar con Gerry Scotty, ero entrata nel mondo dello spettacolo insomma… e sono ancora qua!”

Dopo aver esordito come modella e fotomodella, nel 1992, partecipa al concorso Miss estate Festivalbar su Italia 1 vincendo la fascia di “Miss Malizia’.

Nel 1993 partecipa e vince il concorso di bellezza Fotomodella dell’anno. Prende così il via la sua carriera come conduttrice e attrice. A proposito del suo orientamento politico ha dichiarato: “Non ho mai nascosto la mia presenza politica che è sempre stata decisamente a destra”.

Dal cinema Hoara Borselli chi è in tv ballerina e opinionista

Molti l’avranno vista in veste di opinionista, o la ricordando a Ballando con le Stelle, Hoara Borselli chi è oggi certamente lo deve alle sue capacità da attrice e dunque anche da showgirl e ballerina. Ripercorriamo in breve la sua carriera in tv.

Ha recitato in film per il cinema tra cui: Per favore, strozzate la cicogna del 1995, Panarea del 1997, Crazy blood del 2006.

Non sono mancate le fiction e le soap opera come: Un posto al sole, CentoVetrine, Un medico in famiglia, Grandi domani, Un posto tranquillo 2, Provaci ancora prof 2, Vita da paparazzi.

Nell’inverno del 2005, vince con il 65% dei voti la prima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con il maestro Simone Di Pasquale, con il quale recita a teatro nel musical La febbre del sabato sera.

Tanti i programmi televisivi a cui ha partecipato. Nel 2006 Vincenzo Salemme la vuole al suo fianco come primadonna nel suo spettacolo in prima serata su Rai 1, Famiglia Salemme Show. Nell’inverno 2008 partecipa come primadonna al programma del Bagaglino, Gabbie di matti.

Per le celebrazioni del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, nel 2011, è la conduttrice e co-organizzatrice degli eventi della Difesa, finendo al centro di un’interrogazione parlamentare perchè collaboratrice del ministro La Russa.

Dalla fine del 2017 fino a maggio 2018 è conduttrice radiofonica su Radio Incontro donna DI “Attualmente diverso”, programma contro la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione. Tra gli altri programmi: Guarda che luna, Cantagiro, Premio Regia Televisiva, Il gatto e la volpe, Festa di primavera.

Dal 2019 è opinionista nelle trasmissioni Non è l’Arena di Massimo Giletti su LA7, Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 e Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi su Canale 5 e dei programmi di Barbara D’Urso. È titolare del marchio di abbigliamento Hdoll.

