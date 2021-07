Chi è Angelo Della Guardia: età e bio del tentatore di Temptation Island

Da calciatore, chi è Angelo Della Guardia tentatore di Temptation Island: biografia, età, altezza, peso, origini, fidanzata e vita privata dello sportivo.

Calciatore professionista affermato da anni. Esordisce nella stagione 2012-2013 nell’Eccellenza Lucana con la Viggiana Calcio.

Gioca con diverse squadre: Torres, Neapolis, Ebolitana, Castrovillari, US Palmese, ASD Tivoli Calcio.

Nel 2020-21 firma un nuovo contratto con l’ASD Città di Anagni Calcio, di cui è ancora attualmente un tesserato, sqaudra militante nel campionato di eccellenza laziale.

Esordisce in tv nel 2021, partecipando alla nuova edizione di Temptation Island 2021, come uno dei single tentatori, insieme a Davide Basolo ed altri giovani ragazzi.

A parlarci di lui non sarà solo l’esperienza a Temptation Island, Angelo Della Guardia chi è oggi, quanti anni ha, dove vive, peso, vita privata e fidanzata, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Angelo Della Guardia: anni, foto e Instagram del calciatore e tentatore di Temptation Island

Per scrivere una biografia e sapere chi è Angelo Della Guardia, Instagram, Facebook e l’esperienza a Temptation, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, peso, altezza, vita privata e fidanzata del tentatore.

Nato a Salerno, il 7 aprile 1995 sotto il segno zodiacale del Toro. Della sua famiglia si sa ben poco. Di certo sono molto uniti, difatti il giovane rivela di voler un giorno metter su famiglia come hanno fatto i suoi genitori. Il padre è uno sportivo, da lui eredita la passione soprattutto per il calcio.

Vive a Salerno, precisamente a Mercato San Severino, ma da quando ha 16 anni si definisce un “Nomade” perché si sposta continuamente da una città all’altra per lunghi periodi, a seconda della squadra per cui gioca.

E’ alto 187 cm e pesa circa 80 kg. Fisico muscoloso ed allenato, che tende a mostrare spesso a petto nudo. Per lui l’eleganza è un fattore molto importante, quel dettaglio che fa la differenza. Per questo ha uno stile molto curato e raffinato.

Al contempo per lui “vestire alla moda non significa avere stile. Avere stile vuol dire essere se stessi e far capire agli altri, senza troppi giri di parole, il tuo modo di essere e i tuoi modi di pensare.”

I profili Facebook e Instagram di Angelo Della Guardia sono ben curati e seguiti, con circa 7 mila follower condivide foto che lo ritraggono durante un match o un allenamento. Essendo molto attivo, pubblica spesso anche selfie dove mostra i suoi outfit, visto che la moda è un suo grande hobby.

Da buon sportivo, soprattutto nei giorni di allenamento, ama indossare tute e completi comodi. Tuttavia essendo appassionato di moda ama comporre outfit diversi: indossa spesso camicie di lino, soprattutto in estate.

Non mancano neanche look casual e classici. I suoi brand d’abbigliamento preferiti sono Nike o Adidas, ma per gli outfit preferisce Zara o Berskha.

Ama i bambini, difatti un giorno vorrebbe aprire una scuola di calcio o un asilo nido. Si reputa una persona ottimista, solare e con una gran voglia di vivere. Il suo più grande desiderio sarebbe quello di esordire in serie A e crearsi una famiglia simile a quella sua di origine.

Inizia a giocare a calcio sin da piccolissimo, a 3 anni, grazie al padre, lasciando già a 16 anni la sua città natale per iniziare la sua carriera.

Della sua vita privata sappiamo molto poco, sicuramente attualmente è single, essendo uno dei tentatori di Temptation Island, non conosciamo nemmeno l’identità di una fidanzata di Angelo Della Guardia prima che diventasse tentatore.

Formazione del tentatore di Temptation Island Angelo

Molti lo conoscono come calciatore, Angelo Della Guardia chi è oggi professionalmente, formazione, i suoi primi passi nel mondo dello sport e dello spettacolo, non tutti li conoscono.

Pratica sport sin dall’età di 3 anni. A 16 anni abbandona per la prima volta Salerno per intraprendere la sua carriera.

Da calciatore, Angelo Della Guardia chi è oggi in tv

Non solo come tentare di Temptation Island, Angelo Della Guardia chi è oggi in tv, lo deve soprattutto alla sua esperienza come modello.

Nel ruolo di single tentatore, ha il compito di intrattenere legami e rapporti con le donne fidanzate del gruppo. Le coppie in tutto sono 6; i tentatori sono 25.

Nel gruppo dei single viene definito “una macchietta”, cioè una persona comica, solare e divertente.

Nel mondo dello spettacolo il giovane non ha esperienza, invece da diverso tempo svolge il lavoro di modello per diversi brand importanti.

