Chi è Giulia Bruschi: bio della tentatrice di Temptation Island

Vista per la prima volta a Love Island, ecco chi è Giulia Bruschi tentatrice di Temptation Island: bio Instagram, età, altezza, foto, origini, vita privata e fidanzato.

Modella e influencer, acquisisce notorietà partecipando a Tempation Island NIP 2020, condotto da Alessia Marcuzzi. La giovane è una delle single tentatrici.

Frequenta l’Istituto Superiore Istruzione Sandro Pertini, a Lucca. Si specializza nell’uso di social network; difatti lavora in un nota agenzia di viaggi occupandosi dell’area di network marketing.

La giovane ha anche esperienze da modella e fotomodella. Su questo fronte lavora per Florence Modart.

Influencer molto seguita, collabora con diversi importanti brand, sponsorizzando i loro prodotti. Fa parlare di sé per la grande somiglianza con la cantante Elodie.

Partecipa alla prima edizione di Love Island Italia, programma condotto da Giulia De Lellis, nelle vesti di bombshell, per vincere il montepremi finale.

A parlarci di lei non sarà solo l’esperienza a Temptation e Love Island, Giulia Bruschi chi è oggi, quanti anni ha, altezza, vita privata e fidanzato, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Giulia Bruschi oggi: biografia, età, altezza e vita privata della tentatrice di Temptation Island

Per scrivere una biografia e sapere chi è Giulia Bruschi, Instagram, Facebook e la sua partecipazione a Tempation Island, ci saranno d’aiuto per scoprire età, altezza, foto, vita privata e fidanzato della tentatrice.

Nata a Cuba, all’Havana, nel 1999, non si conosce la sua data di nascita né dunque il segno zodiacale. Della sua famiglia non si sa nulla, se non il fatto di essere di origine straniera. Da piccola si trasferisce in Italia, precisamente a Lucca, dove vive da tempo. Non sappiamo il suo peso né la sua altezza.

Ragazza dal fisico statuario e longilineo e dai tratti somatici particolarissimi. Bellezza esotica che non passa inosservata. Occhi grandi e ciglia lunghe, capelli corti e lisci, labbra carnose che ama valorizzare con rossetti di diversi colori.

La tentatrice ha uno stile originale, ma al contempo sobrio. Difatti spesso indossa maglioncini, jeans, mentre in occasioni speciali per lo più abiti e completi eleganti. Il suo più grande sogno è quello di lavorare come modella, affermandosi nel campo per la sua bellezza particolare.

I profili Facebook e Instagram di Giulia Bruschi sono abbastanza seguiti, soprattutto in seguito alla partecipazione a Temptation Island. Ad oggi conta circa 7mila follower con i quali condivide selfie, progetti lavorativi e foto tratte da shooting. Pubblica selfie, ma anche foto in pose sensuali ed ammalianti.

Una sua grande passione è lo sport in generale, tuttavia ama in particolare l’equitazione ed i cavalli. Difatti è amante della natura e degli animali. Ciò nasce dal fatto che a Lucca vive in una casa immersa nel verde.

Frequenta l’Istituto Superiore Istruzione Sandro Pertini, nella sua città. Si specializza in social network, trovando lavoro presso una nota compagnia di viaggi, nel settore network marketing.

Della sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è single, non conosciamo l’identità del fidanzato di Giulia Bruschi, né se in passato sia stata legata a qualcuno. Di certo la sua partecipazione a Temptation nel 2020 e a Love Island, ci fa capire che è sicuramente libera sentimentalmente. Rivela di aver avuto, in precedenza una relazione che l’ha fatta molto soffrire.

Formazione e studi della tentatrice Temptation Island Giulia

Nonostante la conosciamo per aver partecipato a Love Island, Giulia Bruschi chi è oggi, titoli di studio, sua formazione e com’è diventata famosa, non tutti lo sanno.

Dopo essersi trasferita in Italia, sin da piccola, frequenta le scuole a Lucca. Consegue la maturità presso l’Istituto Superiore Istruzione Sandro Pertini.

Inizia ben presto a lavorare all’interno di una famosa compagnia di viaggi, specializzandosi nei social network. Difatti gestisce l’area dedicata al network markenting.

Nel contempo non smette d’inseguire la sua passione per la moda. Difatti inizia a collaborare con brand importanti, per i quali sponsorizza prodotti.

Lavora poi come modella presso Florence Modart. Attualmente, essendo abbastanza seguita sui social è anche influencer. Posa come fotomodella per diversi negozi e marche d’abbigliamento.

Da Temptation Island, Giulia Bruschi chi è oggi in tv

Non solo per Love Island, si è fatta conoscere anche come tentatrice di Temptation Island, Giulia Bruschi chi è oggi, la sua fama la deve anche alla partecipazione ai programmi di Maria De Filippi.

Esordisce in tv nell’edizione di Tempation Island NIP 2020, partecipando nelle vesti di tentatrice. Le sue caratteristiche fisiche la rendono nota per la grande somiglianza con la cantante Elodie.

Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi, vede giovani uomini e donne single, insidiare coppie di fidanzati. La tentatrice, in particolare si avvicina al napoletano Gennaro, che l’apprezza per la sua genuinità e semplicità.

Nel 2021 invece partecipa al nuovo reality game Love Island Italia, condotto da Giulia De Lellis. La giovane entra nelle vesti di “insidiatrice” delle varie coppie.

L’affascinante bombshell ha il compito di sconvolgere gli equilibri di coppie già formate nel corso della prima settimana di permanenza nel villaggio, nonché di cercare la sua anima gemella.

La tentatrice rivela di vedersi, fra 10 anni, realizzata dal punto di vista lavorativo.

Anagrafica Principale Nata a Cuba, all'Havana, nel 1999. Frequenta l'Istituto Superiore Istruzione Sandro Pertini, a Lucca. Lavora in un nota agenzia di viaggi occupandosi dell'area di network marketing. Ha esperienze da modella e fotomodella. Su questo fronte lavora per Florence Modart. Esordisce in tv nell'edizione di Tempation Island NIP 2020, partecipando nelle vesti di tentatrice. Nel 2021 invece partecipa al nuovo reality game Love Island Italia, condotto da Giulia De Lellis. Le sue caratteristiche fisiche l'hanno resa nota per la grande somiglianza con la cantante Elodie. Nome e Cognome Giulia Bruschi Luogo di nascita Havana, Cuba Professione modella, influencer