Estrazione EuroJackpot 30 luglio 2021: combinazione vincente online

Numeri vincenti estrazione EuroJackpot 30 luglio 2021: previsioni ritardatari e in diretta schedina con combinazione, quote e premi di oggi.

I numeri del concorso 30 21 si conosceranno alle 20.00 di stasera. Le estrazioni di oggi all’Eurojakpot 30 luglio 2021 sono seguite in tempo reale. Tanti sono i sistemi per verificare la vincita e scoprire le quote in palio. Quali sono i numeri dell’estrazione Eurojackpot di oggi? Il risultato sarà noto solamente dopo le 20.00 di stasera. Si gioca per vincere 57 milioni di euro, il concorso del 23 luglio 2021 non ha visto nessuno riuscire ad indovinare la combinazione vincente.

L’Italia quindi non è riuscita classificarsi nella sfida che ogni venerdì sera vede contendersi il Jackpot milionario da ben 18 paesi dell’Unione. Il gioco è nato più di cinque anni fa, ma ad aggiudicarsi il premio di prima categoria l’Italia c’è riuscita solamente due volte. Mentre il primato, riportato dal Medagliere sul sito ufficiale del gioco, spetta alla Germania che collezione numerose vincite del premio di prima categoria seguita da Norvegia e Danimarca.

Estrazione EuroJackpot 30 luglio 2021: numeri vincenti di oggi in diretta dalla schedina online

All’estrazione Eurojackpot di oggi verifica vincita del 30 luglio direttamente su Controcampus.it. Su questa pagina la diretta da Helsinki, capitale della Finlandia dove ogni settimana avviene il sorteggio fisico dei numeri, consente di scoprire la combinazione della Superenalotto europeo live, in tempo reale.

Dal 2012 ad oggi l’Eurojakpot è riuscito a coinvolgere un numero sempre maggiore di paesi partecipanti. Se inizialmente erano solamente Germania, Finlandia, Danimarca, Slovenia, Italia e Paesi Bassi a prendere parte al gioco, successivamente si sono aggiunti numerosi altri membri dell’unione. Sono ormai 18 i Paesi che si sfidano tutti i venerdì sera grazie alla lotteria più internazionale di Sisal.

Le regole dalla prima estrazione Euro jackpot non sono mai cambiate. Infatti bisogna scegliere almeno cinque numeri da 1 a 50, ed almeno due Euro numeri da 1 a 10 per partecipare ai concorsi settimanali. Il costo della giocata minima è di € 2. La partecipazione al gioco è consentita in uno qualunque dei paesi aderenti alla lotteria. E la vincita può essere riscossa solo nel paese in cui è stata effettuata la giocata.

Combinazione EuroJackpot: quote e premi di stasera

Le quote Euro jackpot 30/7/21 del concorso 30 di oggi si conosceranno intorno alle ore 21.00. Ci sono 12 categorie di vincita, ciascuna delle quali è previsto un premio di importo variabile. Da quando è stato lanciato il gioco, l’Italia ha vinto solamente due volta. Era il 16 agosto 2013 quando nel nostro Paese fu giocata una combinazione che è valsa oltre 15 milioni e mezzo di euro. Da allora nessuno ha più vinto il premio di prima categoria, anche se recentemente grazie ad una combinazione 5 + 1, un fortunato giocatore ha realizzato una vincita milionaria. La seconda vincita è stata invece realizzata in Sicilia, esattamente in provincia di Palermo dove sono sbadati 18 milioni di euro.