Concorso INAIL 2021: cosa studiare e come prepararsi per le prove

Novità concorso INAIL 2021, bando, prove e materie per entrare: ecco le notizie sull'assunzione amministrativa, ispettorato lavoro e funzionari.

Concorso 1541 assunzioni al Ministero del lavoro, bandi riaperti per l’assegnazione dei posti INAIL 2021, come partecipare, quando iscriversi e dove visionare bando e requisiti? Vediamo tutte le informazioni di questa importante opportunità lavorativa.

Arrivano grandi novità dal Ministero del Lavoro. Ad annunciarle è la Commissione Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). Nel 2021, infatti, sono stati riaperti i termini per partecipare al concorso 2021 INAIL e INL per un totale di 1541 assunzioni, tra amministrativi, funzionari e ispettori del lavoro, vediamo bando e requisiti.

Innanzitutto, ricordiamo che è possibile presentare domanda fino al 30 agosto 2021. Il concorso prevede nuove assunzioni nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). E nell‘Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Sono previste, tuttavia, diverse modifiche nel concorso di quest’anno. Di fatti, in primis, sono aumentati i posti disponibili. Di conseguenza, la riapertura del bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato. Anche prova d’esame e requisiti cambiano da quest’anno, vediamo dunque cosa prevede il bando 2021 e cosa studiare per partecipare al concorso INAIL 2021, 1514 assunzioni a tempo indeterminato.

A spiegarci nel dettaglio la procedura concorsuale, l’avvocato dell’INAIL Marialuigia Ferrante.

Come funziona il concorso INAIL: posti, quante prove sono e requisiti per partecipare

Cosa prevede il bando di concorso INAIL 2021 per l’assunzione di 1514 nuovi lavoratori tra amministrativi, ispettori e funzionari e quali sono i requisiti per partecipare?

Tra i diversi concorsi pubblici 2021 s’inserisce anche l’opportunità di essere assunti a tempo indeterminato da INAIL e INL.

Analizziamo innanzitutto quanti posti disponibili ci sono per queste posizioni. Gli enti pubblici assumeranno nuovo personale a breve. Ecco quindi, nello specifico, i ruoli disponibili e quanti posti di lavoro si cercherà di coprire.

691 posti per il profilo di Ispettore del lavoro, Area III – F1.

823 per il profilo di Funzionario Area Amministrativa Giuridico Contenzioso. Di questi, precisamente:

– 131 per il profilo di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area III – F1. Di questi, 13 posti sono riservati al personale di ruolo INL.

– 635 posti per il Profilo professionale amministrativo, Area C, livello economico C1. Di questi, 127 sono per il personale di ruolo INAIL.

– 84 posti per il profilo di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area funzionale III – F1. I

“Il maggior numero di funzionari ispettivi richiesto è motivato dalla sempre maggior necessità di accertare le eventuali omissioni dei contributi previdenziali ed assicurativi. Nonché delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da parte delle ditte e delle imprese.”– Principia l’Avvocato Ferrante.-

“Questo concorso rappresenta un’opportunità per i giovani in cerca di occupazione. Specialmente dopo un periodo così lungo di blocco dei concorsi pubblici. Inoltre, è un’iniezione di nuove risorse nella pubblica amministrazione. Ambito nel quale è presente una cronica carenza di organico. Oltre ad un’elevata età media del personale.”

Come prepararsi per superare le prove dei concorsi INAIL

Nella prova di concorso INAIL 2021 è prevista una valutazione dei titoli posseduti dai candidati che mirano ad uno dei 1541 posti disponibili a tempo indeterminato. Per ottenere il posto, bisognerà superare una prova scritta. Per ogni diversa posizione professionale è prevista una prova specifica. E gli argomenti saranno scelti relativamente alle mansioni del ruolo per cui si concorre. L’esame scritto si svolgerà con l’ausilio di strumenti informatici e digitali.

“La prova si svolge, solitamente, attraverso tre fasi. La prova preselettiva con quiz a risposta multipla. Successivamente, si deve superare una prova scritta. Ed, infine, una prova orale. I titoli che vengono valutati, oltre alla laurea triennale o magistrale, sono inerenti alla conoscenza della lingua inglese. E i titoli di priorità li hanno, come di norma, gli invalidi civili, mutilati e del lavoro. O comunque coloro che rientrano nelle categorie protette.”- Fa sapere l’Avvocato Ferrante.-

“I test preselettivi hanno una parte di logica ed una di cultura generale sulle materie oggetto della prova scritta. La prova scritta, invece, verte sulle materie di ambito giuridico – economico. Quali, ad esempio, previdenza, prevenzione, diritto privato e diritto economico. Inoltre, diritto amministrativo e diritto locale. Consiglio di consultare il bando per conoscere con precisione l’elenco delle materie.”- Afferma la Ferrante.-

“Sulla base della loro posizione in graduatoria, poi, i vincitori potranno scegliere la sede di preferenza. Fatta eccezione per i posti messi a concorso da parte del Ministero del Lavoro. Tutti destinati alla sede di Roma.”– Specifica ulteriormente.-

Concorso INAIL 2021: come partecipare, che titolo di studio serve

Che titoli servono per partecipare al concorso INAIL 2021, come partecipare secondo il bando? Innanzitutto, è bene sapere che lauree, diplomi e certificazioni devono essere posseduti alla data dell’11 ottobre 2019.

Per il ruolo di ISPETTORE DEL LAVORO:

lauree Magistrali (LM) in LMG/01 Giurisprudenza.

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni.

lauree specialistiche (LS) in Giurisprudenza; Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.

diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza.

laurea (L) in L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Per i ruoli di FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA:

lauree Magistrali (LM) in LMG/01 Giurisprudenza.

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni.

LM-62 Scienze della politica;

lauree specialistiche (LS) in Giurisprudenza; Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; Scienze delle Pubbliche amministrazioni; Scienza della Politica.

diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza;

classi di Laurea (L) in L14 Scienze dei servizi giuridici; L16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.