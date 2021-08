Estrazioni del Lotto 24 agosto 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Verifica estrazioni del Lotto 24 agosto 2021, numeri vincenti dalla ruote in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 101 21, Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Ecco i numeri vincenti Superenalotto estrazione di oggi, con Lotto in diretta stasera per conoscere quali sono i risultati del martedì sera. I numeri a Lottomatica sono giocati tre volte a settimana: il martedì, giovedì e sabato. Insieme ai numeri usciti su tutte le ruote, l’attesa è anche per i numeri del 10Lotto serale. I primi due estratti di ciascuna ruota andranno a formare la combinazione vincente che dà diritto alla riscossione di diversi premi in denaro di importo variabile.

I numeri delle estrazioni del Lotto oggi 24 Agosto 2021 in diretta sono su Controcampus. L’aggiornamento consente di seguire la pubblicazione dei risultati come ci fosse lo streaming video. Infatti sono lontani i tempi in cui i sorteggi venivano seguiti in televisione. Oggi la pubblicazione dei numeri vincenti avviene direttamente on-line. Verifica la vincita al Lotto e Superenalotto 115/18 di oggi direttamente su Controcampus.it, aggiornando attraverso l’ausilio degli appositi pulsanti.

Estrazioni del Lotto 24 agosto 2021 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

L’archivio estrazioni Lotto è utile anche per verificare quali sono le ultime novità relative alle statistiche di gioco. Nella classifica delle cifre che contano più assenze, ancora una volta troviamo l’89 su Firenze che ha totalizzato 86 ritardi di seguito. Segue poi il 16 su Venezia che non esce dal 108 turni. Mentre sulla ruota di Torino il 48 non esce da 107 colpi di gioco. Tra i ritardatari da segnalare vi sono anche l’11 su Genova che ha totalizzato 72 turni di assenza. Mentre il 45 sulla ruota di Cagliari non si vede da 76 giornate.

Alle estrazioni del Lotto del 24 agosto 2021 stasera il 40 sulla ruota di Bari conta 87 assenze consecutive realizzateMentre il 46 su Palermo che non si vede da 74 turni. A contare più assenze è anche il l’87 su Roma che non esce da 85 giornate. Segue poi il 21 su Napoli con 61 assenze consecutive, mentre sulla ruota Nazionale si segnala ancora una volta il 59 che ha totalizzato 128 ritardi. Chiude l’aggiornamento delle statistiche di gioco, il 69 su Milano che invece ha totalizzato in tutto 97 ritardi.

Numeri Vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di sabato 21 agosto e il Jackpot vola a 71,3 milioni di euro. E’ stato però centrato un “5+1” a Rho, in provincia di Milano, con il fortunato vincitore che si porta a casa 589.342,10 euro. Da segnalare anche venti punti “5” da 9.520,15 ciascuno e sette “4 stella” da 21.903 ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Attesa per le estrazioni del Lotto e Superenalotto 24 Agosto 2021 che potrebbero assegnare nuove vincite milionarie.

Combinazione 10eLotto di oggi 24 agosto 2021 in diretta live

Il 10eLotto premia un fortunato giocatore di Andria, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, che ha centrato un 9 Doppio Oro da 50 mila euro con una giocata da 4 euro. Stessa sorte anche per un altro giocatore di Gallarate, in provincia di Varese, che ha centrato lo stesso premio con la medesima combinazione. L’ultimo concorso ha distribuito 18,5 milioni di euro, per un totale di quasi 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

Il Lotto premia la Campania: la vincita più alta è andata a Napoli dove un fortunato giocatore ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna in abbinamento all’opzione Lottopiù per una vincita del valore di 50.596 euro. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 741,7 milioni dall’inizio dell’anno.