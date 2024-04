Estrazioni del Lotto 18 Aprile 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 18 Aprile 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Segui l’ultima estrazione del Lotto in diretta live. Verifica vincita on-line, controlla la schedina su Controcampus per conoscere subito l’esito della tua giocata. Tutti giocano perché vogliono vincere un premio in denaro. E proprio il desiderio di diventare ricchi spinge tanti giocatori a tentare la fortuna con Lottomatica e Sisal. D’altronde all’estrazione Superenalotto 18 Aprile 2024 di questo giovedì sera, c’è in palio un Jackpot multimilionario. Invece alle estrazioni del Lotto di stasera è il giocatore a decidere quanto vincere. L’importo di ambo, terno, quaterna e cinquina dipende da quanti soldi sono stati puntati.

Estrazioni del Lotto 18 Aprile 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO:

Per visualizzare correttamente i risultati dell’estrazione del Lotto in diretta, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In questo modo visualizzerai anche la combinazione del Superenalotto di oggi andando su Ultima Estrazione del Giorno in alto a questa pagina. Oppure consulta il nostro archivio per conoscere i risultati del Lotto di ieri sera, e non solo.

Ogni cifra ha la stessa probabilità di uscire su tutte le ruote, nonostante ci siano frequenti e ritardatari abbastanza significativi. E alle estrazioni del Lotto di oggi non mancano ritardatari più significativi. Alcuni sono però storici, che hanno addirittura superato i 200 concorsi mancati. La speciale classifica che proponiamo di seguito, tiene conto delle estrazioni Lotto dal 1871 ad oggi. Nel dettaglio vediamo che a contare più assenze in assoluto è stato il 53 sulla ruota Nazionale. Il numero record ha totalizzando 257 assenze consecutive. Segue il 76 su Cagliari. In questo caso la cifra ha totalizzato 210 turni di assenza. I numeri 8 su Roma e 21 su Bari hanno raggiunto i 201 ritardi. Sempre su Bari sono da segnalare anche il 55 (196 ritardi). Ma anche l’82 (193 asse ritardi). Infine tra le cifre più significative, ci sono il 67 su Venezia. Infine il 71 su Cagliari, entrambi hanno contato 191 assenze di seguito.

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 65,1 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 18 Aprile 2024 centrati undici punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 17.550,42 euro a testa. Da segnalare anche due “4 Stella” da 31.778 euro. Nell’attesa di conoscere i numeri ufficiali delle estrazioni del Lotto in diretta stasera, insieme ai numeri del Superenalotto 18 Aprile 2024, vediamo le altre vincite più recenti. Di seguito tutte le regole per la riscossione.

L’ultimo concorso del Lotto premia il Piemonte, dove sono state centrate vincite complessive per oltre 45 mila euro. A Biella tre ambi e un terno sono valsi 23.750 euro a cui si aggiungono i 21.660 euro di Volvera, in provincia di Torino, vinti grazie al Lotto Più. Tuttavia, la vincita più alta di giornata arriva da Genova, dove una combinazione di quattro numeri sulla ruota cittadina ha portato un fortunato giocatore a conquistare 31.250 euro.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 18 Aprile 2024

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

La vincita più alta dell’ultimo concorso del 10eLotto arriva da Chieri, in provincia di Torino, con un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguiti da due vincite da 40 mila euro l’una, la prima realizzata a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli, con un 7 Oro, l’altra a Tortoreto, in provincia di Teramo, in modalità Extra. Da segnalare un’altra vincita “Extra” questa volta a Cervia, in provincia di Ravenna, da 20 mila euro, stessa cifra vinta a Sassari grazie a un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in diretta