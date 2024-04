Estrazione del Lotto oggi 12 aprile 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 12 aprile 2024 in diretta dalle ruote di questa sera, combinazione Simbolotto di stasera, SuperEnalotto 58 24 e risultati 10eLotto.

Stasera venerdì 12/4/2024 si tengono le estrazioni del Lotto in diretta. Online è facile seguire live la pubblicazione dei numeri vincenti. Verifica vincita e controlla schedina per scoprire quanto hai vinto. Anche i numeri del Superenalotto del 12 aprile 2024 saranno noti già alle 20.00 di stasera. Oggi si gioca per vincere oltre 80 milioni di euro. Tanto vale la sestina che mette in palio Sisal nella sua più celebre lotteria. I numeri dell’estrazione del Lotto 13 aprile 2024 in diretta regaleranno nuove quote e vincite. Nelle ricevitorie tiene banco anche il 10Lotto serale. Di entrambi i concorsi tutti i numeri vincenti pubblicati stasera prima di tutti realizzeranno i premi più ricchi che riporteremo ai prossimi sorteggi.

Estrazione del Lotto oggi 12 aprile 2024, numeri vincenti in diretta ruota per ruota e Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO, ruota di Genova: in programmazione

I numeri al Lotto usciti stasera finiranno nell’archivio Lottomatica. E’ qui che ogni giorno in tanti controllano vecchie schedine per scoprire se possono o meno passare in ricevitoria e riscuotere una bella vincita. Tra i numeri vincenti delle estrazione del Lotto di stasera è probabile che ci sarà anche qualche ritardatario. Dopo il sorteggio di giovedì 11 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 138 turni di assenza. Completano la top 5 l’89 su Torino a 124, il 16 su Cagliari a 112, il 23 su Bari a 91 e il 62 su Venezia a 88.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 90-9 su Milano (5-6-9) e un terno in decina 30 su Roma (30-37-38). All’estrazione del Lotto del 12 aprile 2024 continua l’attesa anche per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 2 su Firenze è assente da 80 turni. Tra le decine, la 70-79 su Napoli manca ora da 49 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Genova conta 71 turni di ritardo.

Combinazione SuperEnalotto 45 21: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

I numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi consentiranno la riscossione di nuovi premi, ma è importante non essere smemorati. Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 88,7 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 11 aprile centrati cinque punti “5” da 37.146,64 euro ciascuno.L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Risultati 10eLotto di oggi 12 aprile 2024: tutti i numeri estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di giovedì 11 aprile ha sorriso alla Campania, dove sono state centrate vincite per un totale di 55mila euro. In particolare, la vincita più alta del concorso si è verificata a San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato 30mila euro con un 8 Doppio Oro. A questa si aggiunge una vincita a Napoli, con un 6 Oro da 25mila euro.

A completare il podio del concorso sono i 20mila euro vinti a Monza con un 8 Doppio Oro, mentre sono da segnalare anche due vincite da 20mila euro nel Lazio, una a Ceccano, in provincia di Frosinone, con un 6 Doppio Oro, e una a Nettuno, in provincia di Roma, con un 6 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro in questo 2024.

Combinazione 10eLotto extra abbinato al concorso di stasera