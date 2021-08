Estrazioni del Lotto del 7 agosto 2021, SuperEnalotto e 10eLotto

In diretta estrazioni del Lotto del 7 agosto 2021, numeri vincenti dalla ruote di questa sera, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 94 21 con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

All’ultima estrazione Lotto e Superenalotto di oggi puoi seguire il concorso odierno con aggiornamento in tempo reale dei risultati. I numeri vincenti usciti su tutte le ruote si conosceranno a partire dalle 20.00 di questo sabato sera. Seguiranno poi i numeri della combinazione vincente del Superenalotto 7 Agosto 2021. Il jackpot di stasera supera i 60 milioni di euro. Tre volte a settimana, martedì, giovedì e sabato in tanti puntano sulle proprie cifre fortunate. Ma a vincere di più alle estrazioni del Lotto oggi saranno in pochi e li indicheremo nel consueto aggiornamento relativo a premi e quote.

Chi vuole tentare la sorte con più cifre, può farlo affidandosi alla combinazione formata da 20 numeri. I numeri del 10Lotto serale non sono altro che i primi due estratti per ciascuna ruota di gioco. E per incrementare il valore di una vincita, il regolamento consente anche di poter tentare la sorte con l’opzione Oro e il Doppio oro. Ma vediamo subito le ultime novità del Lotto in diretta stasera sabato 7 Agosto 2021.

Estrazioni del Lotto del 7 agosto 2021, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

L’estrazione di oggi al Lotto è in diretta ed inizierà alle 20.00. La tabella con i numeri usciti su tutte le ruote si completerà progressivamente di seguito, per poter verificare la vincita on-line, proprio come se si assistesse ad uno streaming video.

Ma prima di verificare le vincite più ricche, ricordiamo qual è l’aggiornamento delle statistiche di gioco relativo alle estrazioni del Lotto di oggi 7 Agosto 2021. L’89 su Firenze conta 79 assenze consecutive. Il numero 48 sulla ruota di Torino non esce da 100 appuntamenti di gioco. Mentre il 16 su Venezia è assente da 101 giornate. I prossimi ultracentenari potrebbero essere il 45 sulla ruota di Cagliari che ha totalizzato 69 assenze di seguito. L’11 sulla ruota di Genova non esce da 65 colpi di gioco. Mentre i numeri 40 su Bari e 46 sulla ruota di Palermo hanno totalizzato rispettivamente 80 e 67 ritardi.

All’estrazione del Lotto di stasera continua l’attesa per il 33 sulla ruota di Napoli, che non esce da 88 turni. Sulla ruota di Roma l’87 manca da 78 concorsi, mentre il 69 su Milano non esce da 90 giocate. Infine va’ segnalato anche il 59 sulla ruota Nazionale che ha totalizzato 121 assenze di fila.

Risultati SuperEnalotto, numero Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di giovedì 5 agosto e il Jackpot raggiunge i 64,8 milioni di euro. Ma sono ben otto i “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 21.116,86 a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 45.314 euro ciascuno. La partecipazione alle estrazioni Lotto e Superenalotto oggi è regolata da AAMS, che invita tutti i giocatori a prendere visione del regolamento di gioco per poter conoscere le reali probabilità di vincita associate ad ogni combinazione fortunata. All’aumentare del possibile importo della vincita, aumentano anche in maniera esponenziale le probabilità di non riuscire a realizzare questo risultato. Fare una cinquina non è semplice, come pure centrare la combinazione vincente di Sisal.

Verifica combinazione 10eLotto di oggi 7 agosto 2021 in diretta

In Puglia sono andate vincite per 86mila euro. La più alta è stata centrata a Taranto, dove un fortunato giocatore ha puntato un euro sui numeri 3-8-11-24 sulla ruota di Cagliari, indovinando quattro terni e una quaterna, per un totale di 62.250 euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 700 milioni dall’inizio dell’anno.

Il 10eLotto premia un fortunato giocatore di Roma che, con una puntata da un euro su un’estrazione istantanea, ha centrato un 10 da un milione di euro, una vincita che entra nella Top 10 di quest’anno. L’ultimo concorso ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi dall’inizio dell’anno.