Estrazioni del Lotto del 11 novembre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Giovedì 20 dicembre 2021 si tengono le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Anche stasera si gioca per vincere grazie ai numeri estratti per Lottomatica e Sisal. I numeri del Superenalotto di oggi consentono di vincere un Jackpot che vale oltre 100milioni di euro. Ancora nessuno è riuscito ad indovinare la sestina che continua a crescere ad ogni concorso.

Ma anche all’estrazione del Lotto 11 novembre 2021 l’attesa è tanta. Le opportunità per incrementare le proprie probabilità di vincita non mancano. Grazie anche alla combinazione 10Lotto serale, l’Opzione Oro e Doppio Oro, aumentando quindi il valore di un’eventuale vincita. Recentemente Lottomatica ha introdotto anche l’opzione 10Lotto EXTRA che, incrementando di poco il costo della giocata, consente di moltiplicare in maniera esponenziale anche il valore di una eventuale vincita.

Estrazioni del Lotto del 11 novembre 2021, numeri vincenti e Simbolotto di oggi in diretta

Bari 31 22 79 47 56 Cagliari 63 73 27 41 86 Firenze 74 37 41 71 19 Genova 37 63 7 26 57 Milano 33 79 31 32 36 Napoli 27 12 55 86 69 Palermo 12 38 62 1 27 Roma 57 43 37 81 68 Torino 37 69 88 44 11 Venezia 18 36 73 15 8 Nazionale 54 44 27 75 47

Per visualizzare correttamente i risultati dell’estrazione del Lotto di oggi, come pure i numeri degli altri giochi di fortuna del giovedì sera, basta seguire le seguenti indicazioni. Innanzitutto è possibile aggiornare sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Il tabellone estrazionale con i numeri usciti si completerà in maniera progressiva a partire dalle ore 20.00 in punto.

La diretta dura dalle ore 20.00 fino alle ore 20.15. In questo quarto d’ora sono pubblicati i numeri al Lotto in diretta dell’11 novembre 2021. Ma anche i numeri del Superenalotto 135 21 ed i risultati delle 10eLotto. Oltre al link Aggiorna Diretta Live Qui, c’è anche il pulsante in alto alla pagina Ultima Estra del Giorno. Anche in questo caso è possibile aggiornare e verificare la vincita on-line.

Il gioco del Lotto oggi continua a vedere la partecipazione di numerosi giocatori. Ciò perché si tratta di una delle lotterie più popolari in Italia, intorno alla quale sono nate numerose tradizioni.

Una delle abitudini più frequenti è quella di tentare la sorte con i ritardatari. Una abitudine molto comune, probabilmente perché si crede che i ritardatari abbiano maggiori probabilità di uscire. In realtà, però, ogni cifra ha lo stesso numero di possibilità di uscita di tutte le altre, indistintamente dalle assenze accumulate.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 52 4 23 88 79 65 Numero Jolly 37 Numero SuperStar 53

Nessun “6” nel concorso di martedì 9 novembre e il Jackpot vola 108,1 milioni di euro. Sono dieci i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 19.188,35 euro a testa. Attesa quindi per verificare quote e vincite delle estrazioni del Lotto in diretta stasera, oltre che i risultati ufficiali anche del Superenalotto di Sisal.

Estrazione 10eLotto di oggi 11 novembre 2021: numeri vincenti in diretta

Numeri Vincenti 7 12 18 22 27 31 33 36 37 38 41 43 55 57 62 63 69 73 74 79 Numero Oro 31 Doppio Oro 31 22

Il Lotto premia la Campania. La vincita più alta dell’ultimo concorso è stata registrata a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove un giocatore, con un 1,50 euro, ha centrato cinque quaterne e una cinquina con i numeri 9-20-28-62-86 giocati su tutte le ruote per una vincita del valore di 312 mila euro. Festa grande a Sellia Marina in provincia di Catanzaro dove un fortunato vincitore si aggiudica 250 mila euro grazie a un 9 Oro con una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente. Vincita da tripla cifra anche a Modena con un 9 Doppio Oro da 100 mila euro.

Diretta 10eLotto Extra: numeri vincenti del concorso di stasera

Numeri Vincenti 1 8 11 15 19 26 32 44 47 56 68 71 81 86 88