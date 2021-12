Estrazione del Lotto di oggi 21 dicembre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto di oggi 21 dicembre 2021, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, 10eLotto ed Extra.







Ci sono i numeri in diretta alle estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto oggi 21 dicembre 2021. Tre volte a settimana si rinnova l’appuntamento con la dea bendata per queste lotterie. La raccolta delle scommesse di gioco si tiene in ricevitorie oppure online.

Martedì sera si gioca il concorso 152 21 al Superenalotto di stasera che mette in palio un Jackpot da oltre 120 milioni di euro. Uno dei premi in denaro più ricchi e fortunati. L’appuntamento con la fortuna è come sempre alle 20.00.

Per seguire stasera l’estrazione del Lotto in diretta martedì 21 12 2021 e scoprire in tempo reale i numeri vincenti, basta aggiornare in alto alla pagina. I risultati ufficiali di Lottomatica, i numeri usciti su tutte le ruote andranno a completare il tabellone estrazionale. Nel frattempo si conoscerà anche la combinazione vincente del Simbolotto oggi particolarmente apprezzata per le numerose vincite che rendono ancora più coinvolgente l’esperienza di gioco degli utenti.

Estrazione del Lotto di oggi 21 dicembre 2021, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 90 52 55 28 53 Cagliari 38 65 59 20 87 Firenze 53 35 5 17 18 Genova 73 57 28 5 29 Milano 77 37 20 53 22 Napoli 23 18 38 70 57 Palermo 81 18 87 78 22 Roma 71 79 82 38 63 Torino 64 33 88 75 73 Venezia 34 71 59 86 31 Nazionale 50 90 51 16 87

Esattamente dalle ore 20,00 di martedì 21/12/2021 si conosceranno gli ultimi estratti per ciascuna delle lotterie. La pubblicazione dei risultati ufficiali concorso 152 21 inizierà come sempre dalla ruota di Milano, alla quale poi seguiranno i numeri usciti su Roma o su Napoli. All’ultima estrazione del Lotto stasera su Torino c’è il 70 a contare più ritardi, con 114 assenze. Segue nella classifica dei ritardatari il 64 sulla ruota di Genova che non esce da 68 colpi di gioco. Atteso è anche l’89 su Palermo che manca da 81 turni. Gli altri ritardatari più significativi sono il 13 su Venezia che manca all’appello da 80 concorsi. I numeri 8 su Napoli e 53 su Roma mancano rispettivamente da 103 e 79 appuntamenti. Mentre il 6 sulla ruota di Bari ha raggiunto le 82 assenze consecutive.

Continua l’attesa del 67 sulla ruota di Firenze che ha raggiunto le 86 assenze consecutive. L’82 sulla ruota di Milano conta 82 ritardi, mentre il 70 su Torino manca da 114 concorsi. In ultimo tra i ritardatari si segnalano nuovamente il 14 sulla ruota Nazionale che non esce da 67 colpi di gioco. Mentre il 45 sulla ruota di Cagliari ha totalizzato 127 ritardi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 79 87 62 30 61 49 Numero Jolly 63 Numero SuperStar 48

Nessun “6” nel concorso di sabato 18 dicembre e il Jackpot vola a 128,1 milioni di euro. Sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 48.203,66 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 39.635 euro. Le probabilità di fare sei e vincere al Superenalotto del 21 dicembre 2021 sono scarse, ma reali. Seguire la diretta estrazione del Lotto oggi rende ancora più avvincente la partecipazione al gioco e la verifica delle vincite di tutte le lotterie!

Estrazioni 10eLotto di oggi: tutti i numeri estratti stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 18 23 33 34 35 37 38 52 53 55 57 59 64 65 71 73 77 79 81 90 Numero Oro 90 Doppio Oro 90 52

La fortuna fa tappa ad Andria (BT), dove nell’ultimo concorso un giocatore ha centrato una vincita pari a 216.600 euro con una giocata di quattro numeri, del valore di 4 euro, sulla ruota di Bari. Da segnalare anche una vincita di 62.502,17 a Genova, con una giocata di 2 euro sulla ruota di Venezia. Il 10eLotto premia la Puglia, con un 9 Oro da 250mila euro centrato a Bari grazie a una giocata da 3 euro. Si festeggia anche a Follonica, in provincia di Grosseto, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 del valore di 100 mila. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24,3 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Risultati 10eLotto Extra di stasera in diretta dalla schedina online

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 17 20 22 28 29 31 63 70 75 78 82 86 87 88