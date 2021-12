Estrazione del Lotto oggi 2 dicembre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 2 dicembre 2021 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.







Iniziano alle 20,00 le estrazioni Lotto Superenalotto di oggi 2/12/2021. Il martedì, giovedì e sabato sera si tengono i sorteggi per Lottomatica e Sisal. Tre appuntamenti fissi, durante i quali si vince centrando uno o più numeri vincenti estratti su tutte le ruote. Partecipare all’estrazione del Lotto 2 dicembre 2021 è molto semplice. Basta recarsi in ricevitoria, e comunicare direttamente al terminale le proprie cifre fortunate.

Nei punti vendita Lottomatica e Sisal ci sono poi anche le schedine da compilare, che consentono di selezionare i numeri da giocare in maniera autonoma. Lo stesso vale anche per i numeri dell’estrazione Superenalotto di oggi. In palio c’è un Jackpot da quasi 120 milioni di euro. Si gioca solo 3 volte a settimana solo il premio di prima categoria è decisamente più ricco. Ma torniamo all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 2 dicembre 2021: la diretta è semplice da seguire. Ecco tutti i dettagli per conoscere i risultati ufficiali in tempo reale.

Estrazione del Lotto oggi 2 dicembre 2021, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO STASERA GIOVEDì 2/12/2021: in programmazione.

Per visualizzare i numeri vincenti, clicca su Aggiorna Diretta Live Qui o sul cursore vicino. Anche per quest’ultimo concorso è prevista la diretta online che consente di conoscere quali sono le combinazioni uscite stasera. Dalle ore 20,00 si potrà aggiornare questa pagina per conoscere gli ultimi estratti del Lotto stasera e verificare la propria giocata. Per conoscere poi l’importo dell’eventuale premio in denaro da riscuotere, basta andare sul sito di Lottomatica, dove è presente la sezione Verifica Vincite. Digitando il codice della propria ricevuta di gioco, ed il numero del relativo concorso, sarà possibile sapere subito quanto si vince con l’ambo, terno, quaterna o cinquina indovinati.

Tra i ritardatari da segnalare all’estrazione del Lotto 2 Dicembre 2021 c’è il 70 su Torino che non esce da 106 turni. Segue poi il numero 49 sulla ruota di Genova che ha totalizzato 107 assenze. l’89 sulla ruota di Palermo manca all’appello da 73 turni. Tra i numeri ritardatari c’è anche il 16 su Venezia a quota 151 assenze. Sono ormai 71 i ritardi per il 53 sulla ruota di Roma. Mentre sulla ruota di Napoli il 23 ha totalizzato 95 assenze consecutive. Il numero 6 sulla ruota di Bari ha raggiunto gli 74 ritardi di seguito. Sulla ruota di Cagliari e di Firenze con 119 e 78 assenze si segnalano rispettivamente 45 e 67. Sulla ruota di Milano il ritardatario più longevo è ancora il numero 82 che non esce da 74 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 30 novembre 2021 e il Jackpot vola a 118,6 milioni di euro. Sono due i punti “5” centrati, a Gualdo Cattaneo (PG), presso il Bar Angelelli in via San Rocco 2, e a Napoli, presso la Tabaccheria Tipaldi in corso Meridionale 20. I fortunati vincitori si portano a casa 97.516,14 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 44.449 euro ciascuno. Si ritenta all’estrazione del Lotto e Superenalotto di centrare vincite milionarie. L’ultimo jackpot di Sisal è andato a Montappone.

Risultati 10eLotto di stasera: tutti i numeri estratti in diretta

Un fortunato giocatore di Cremona ha centrato, con un importo di 1 euro, un 9 per una vincita da 20 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,6 milioni di euro, per un totale di oltre 3,8 miliardi da inizio anno. In provincia di Caserta, dove nell’ultimo concorso è stata centrata una vincita da 254.250 euro. Sempre in Campania, ad Afragola (NA), un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa un premio da 14.250 euro sempre sulla ruota di Napoli.

Estrazioni 10eLotto extra di oggi 2 dicembre 2021 in diretta