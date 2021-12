Estrazioni del Lotto del 4 dicembre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 4 dicembre 2021, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 145 21 10eLotto ed extra.







In diretta ultima estrazione del Lotto e Superenalotto oggi i numeri vincenti chiudono la prima settimana del mese. Scopri quali sono i risultati aggiornando ogni 5 minuti a partire dalle 20.00. Il live consentirà di conoscere gli ultimi estratti su tutte le ruote delle estrazioni del Lotto di oggi. Sempre più giocatori seguono l’appuntamento con il gioco direttamente on-line, per poter verificare la vincita e sapere subito se i numeri giocati sono tra quelli vincenti. L’attesa riguarda anche la combinazione Superenalotto di stasera.

D’altronde si gioca per vincere un Jackpot del valore di oltre 100 milioni di euro. Si tratta del premio in denaro più alto in Europa. Ma le vincite che possono essere realizzate stasera consentono di aggiudicarsi anche numerose vincite e quote di montepremi considerevoli, in base alle cifre centrate. Vediamo dettagli ed aggiornamenti, anche relativi al concorso di ieri l’altro giovedì 2 dicembre 2021.

Estrazioni del Lotto del 4 dicembre 2021, numeri vincenti dalla ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 64 29 10 54 55 Cagliari 33 9 7 69 80 Firenze 85 31 72 76 39 Genova 74 11 29 53 54 Milano 31 47 67 28 58 Napoli 74 47 84 40 5 Palermo 26 10 56 65 61 Roma 78 80 32 6 70 Torino 31 49 44 17 57 Venezia 71 15 66 32 5 Nazionale 28 81 25 7 56

Scopri se hai vinto, vai su Aggiorna Diretta Live qui, o vai sul cursore, la freccia vicina al link. Intanto ricordiamo anche quali sono le ultime notizie che riguardano che aggiornamenti delle statistiche di gioco. Il ritardatario più longevo è il 70 sulla ruota di Torino che non esce da 107 appuntamenti. C’è il numero 49 sulla ruota di Genova che invece ha raggiunto le 108 assenze di seguito. Mentre l’89 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 74 ritardi.

Segue poi il numero 16 sulla ruota di Venezia che manca da 152 colpi di gioco. L’8 sul Napoli manca da 96 turni. Mentre il 53 su Roma non esce da 72 giornate. Salgono a 75 le assenze del 6 sulla ruota di Bari. Sulla ruota di Cagliari il più atteso è il 45, mentre sulla ruota di Firenze è il 67. Entrambe le cifre sono a quota 120 e 79 assenze. Infine si segnala anche l’82 su Milano che non esce da 75 concorsi. Ed il 14 sulla ruota Nazionale non si vede da 60 giornate

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 68 76 37 43 85 72 Numero Jolly 27 Numero SuperStar 11

Nessun “6” nel concorso di giovedì 2 dicembre e il Jackpot vola a 119,4 milioni di euro. Sono ben otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.669,25 euro. Da segnalare anche un “4” stella da 36.531 euro. Avranno vinto giocando i ritardatari? Centrare i risultati e aggiudicarsi le vincite non è semplice. Ma la curiosità di conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta oggi è sempre tanta. Ed i giocatori non si lasceranno scappare l’occasione di scoprire l’esito della propria giocata live approfittando degli aggiornamenti in tempo reale.

Estrazione 10eLotto di oggi sabato 4 dicembre 2021: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 9 10 11 15 26 29 31 33 47 49 64 67 71 72 74 78 80 84 85 Numero Oro 64 Doppio Oro 64 29

Il concorso di giovedì 2 dicembre premia la Campania, dove sono quattro le vincite per un totale di oltre 50 mila euro. Festa grande ad Abano Terme, in provincia di Padova, dove grazie al gioco del 10eLotto sono stati vinti 50mila euro. La vincita è arrivata con una giocata da 3 euro abbinata alla modalità frequente, nella quale il fortunato giocatore è riuscito a centrare un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23 milioni di euro, per un totale di 3,85 miliardi da inizio anno.

Diretta 10eLotto Extra di questa sera: verifica combinazione vincente

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 17 28 32 39 40 44 53 54 55 56 65 66 69 76