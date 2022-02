Estrazione del Lotto oggi 10 febbraio 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 10 febbraio 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e Superstar e 10eLotto con extra.







C’è stasera la diretta delle estrazioni del Lotto, numeri vincenti e quote Superenalotto 18 22 saranno noti subito dopo le 20,00. La lotteria di Sisal mette in palio un Jackpot da oltre 150 milioni di euro. Ma molta attesa c’è per i numeri dell’ultima estrazione del Lotto 10 febbraio 2022: quali saranno i numeri usciti su tutte le ruote? Ricarica la pagina e segui la pubblicazione delle cifre vincenti in diretta live. Solo Controcampus tre volte settimana tiene banco l’appuntamento con l’aggiornamento in tempo reale che consente di restare aggiornati sui risultati di Lotto Superenalotto e 10Lotto.

Estrazione del Lotto oggi 10 febbraio 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

SIMBOLOTTO GIOVEDì 10 FEBBRAIO 2022: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i risultati, ricarica questa pagina dalle 20.00. Così puoi seguire l’ultima estrazione del Lotto in diretta. Infatti ogni 15 secondi la pagina verrà aggiornata con gli ultimi estratti che usciranno su tutte le ruote. Intanto ricordiamo quali sono i numeri delle estrazioni del Lotto di stasera. A contare più ritardi tra i ritardatari assoluti del Lotto più significativi c’è l’8 sulla ruota di Napoli che non esce da 125 turni. Segue poi il numero 53 su Roma che ha totalizzato 101 assenze. C’è poi il 67 su Firenze che è a quota 108 assenze.

La classifica ritardatari di Lottomatica segnala inoltre che tra le cifre più attese c’è il 39 su Cagliari che non esce da 83 concorsi. Il numero 80 su Milano ha totalizzato 66 assenze. Mentre 8 su Genova ed il 13 su Venezia non escono entrambi da 102 colpi di gioco. Altro ritardatario molto atteso è il numero 18 sulla ruota Nazionale che conta 70 assenze. Il numero 67 su Palermo è a quota 95 ritardi. Mentre sulla ruota di Bari continua l’attesa per l’11 che non esce da 57 turni. Infine da segnalare è anche il 59 su Torino che questo giovedì ha raggiunto le 76 assenze.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar di oggi

Nessun “6” nel concorso di martedì 8 febbraio, il Jackpot vola a 154 milioni di euro. Sono ben otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 26.010,68 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 39.986 euro ciascuno. Diventare milionari, magari dopo aver giocato pochi euro, darebbe di certo una svolta alla propria vita. E ci sperano tutti quelli che hanno giocato all’estrazione Lotto e Superenalotto 10 Febbraio 2022. La parola Jackpot sta per premio massimo. La filmografia, dall’Italia ad Hollywood, ha dedicato ben quattro film. La Tv altrettanti programmi. Due sono i titoli di album che la musica ha tributato a questo termine. Jackpot in genere indica la posta in denaro massima da poter riscuotere messa in palio per un determinato gioco.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 10 febbraio 2022 in diretta live

La fortuna premia Afragola, in provincia di Napoli dove, nell’ultimo concorso un giocatore ha centrato un premio da 216.600 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna centrati sulla ruota di Bari con opzione LottoPiù piazzandosi così al secondo posto nella top 10 delle vincite del 2022. È la Campania la protagonista del concorso del 10eLotto di martedì 8 febbraio. Una delle due vincite più alte di giornata è stata registrata a Napoli dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 404 milioni dall’inizio dell’anno.

