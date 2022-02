Estrazioni del Lotto 8 febbraio 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Per ogni ruota, estrazioni del Lotto 8 febbraio 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 16/22 e risultati 10eLotto con extra.







I numeri dell’ultima estrazione del Lotto in diretta si conosceranno stasera alle 20,00. Il valore di ambo terno e quaterna dipenderà dall’importo giocato e dalla quantità di cifre messe in gioco. Tutti i dati relativi al calcolo delle vincite sono indicati sul sito del concessionario del gioco Lottomatica. La combinazione del Superenalotto di oggi vale oltre 152 milioni di euro. Molti saranno anche ansiosi di verificare la combinazione del 10 e Lotto serale. Come pure del Simbolotto 8 Febbraio 2022. Ma come incoraggiare la fortuna con i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi? Per Tina Selling, professoressa di imprenditorialità a Stanford, credere nella legge della casualità non è corretto. “La fortuna è qualcosa che si può governare. Richiede azione al momento giusto. E la botta di fortuna è proprio quando si ha uno spazio di azione inedito e irripetibile”.

Estrazioni del Lotto 8 febbraio 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Per visualizzare correttamente tutti i numeri vincenti, bisogna ricaricare la pagina dal proprio smartphone. Aggiorna ogni minuto e scopri i risultati dell’estrazione del Lotto in diretta.

L’aggiornamento in tempo reale consente di verificare le vincite come fosse uno streaming video. L’aggiornamento riguarda anche le statistiche di gioco. È l’archivio estrazioni del Lotto a fornire tutti i risultati relativi a numeri ritardatari e frequenti. Tra i ritardatari assoluti più significativi c’è l’8 sulla ruota di Napoli che ha raggiunto le 124 assenze consecutive. Segue il 53 sulla ruota di Roma che non esce dal 100 colpi di gioco. Altro ritardatario che si aggiunge agli ultimi due citati è il 67 sulla ruota di Firenze che invece conta 107 ritardi.

All’estrazione di oggi del Lotto continua l’attesa per il numero 39 sulla ruota di Cagliari che non esce da 82 colpi di gioco. Il numero 13 sulla ruota di Venezia non esce da 101 concorsi, proprio come l’8 sulla ruota di Genova. La classifica dei ritardatari continua con il numero 80 su Milano che ha totalizzato 65 assenze consecutive. Sulla ruota Nazionale il 18 non esce da 69 turni. Mentre sulla ruota di Bari il 37 è atteso da 76 giornate. Infine si segnala anche il 67 sulla ruota di Palermo ed il 59 sulla ruota di Torino rispettivamente a 94 e 75 ritardi.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di sabato 5 febbraio e il Jackpot vola a 152,6 milioni di euro. Sono sei i punti “5” centrati con i fortunati vincitori che si portano a casa 41.470,47 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 44.088 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone. Forse per alcuni, le estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi potrebbero essere proprio quelle decisive. Secondo Tina Selling “si diventa creatori della propria fortuna identificando e sviluppando tutte queste opportunità in anticipo”.

Verifica 10eLotto di oggi 8 febbraio 2022 in diretta live

La fortuna premia la Lombardia, dove nell’ultimo concorso sono registrate vincite per un totale di 33.950 euro. La più alta arriva da Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 13.950 euro centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. Il 10eLotto premia il Lazio. Nel concorso del 5 febbraio un fortunato giocatore di Velletri, in provincia di Roma, ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro con una giocata da 3 euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 377 milioni dall’inizio dell’anno.

