Estrazioni del Lotto del 26 febbraio 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 26 febbraio 2022, numeri vincenti per ogni ruota, risultati Simbolotto, combinazione Superenalotto 25/22 e 10eLotto con Extra.







Scopri quali sono i numeri delle estrazioni Lotto Superenalotto oggi in diretta su Controcampus. Questa sera la combinazione vincente del concorso 25/22 sarà pubblicata in diretta live. Ma l’aggiornamento in tempo reale è anche per il Simbolotto di stasera e 10eLotto serale. Per conoscere i numeri usciti su tutte le ruote sabato 26 febbraio 2022, segui questo posta dalle ore 20,00. Potrai conoscere gli ultimi estratti su tutte le ruote dell’ultima estrazione del Lotto di oggi, e restare aggiornato anche sulla combinazione vincente del SuperEnalotto 26/2/2022. Di seguito tutti gli aggiornamenti relativi a ritardatari, quote e vincite.

Estrazioni del Lotto del 26 febbraio 2022, numeri vincenti e dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 87 47 69 31 79 Cagliari 56 32 20 21 19 Firenze 56 84 15 13 37 Genova 24 5 69 39 21 Milano 89 36 54 55 12 Napoli 58 40 72 78 14 Palermo 63 39 9 32 15 Roma 28 46 11 68 29 Torino 24 85 42 19 67 Venezia 13 89 72 88 56 Nazionale 31 33 54 21 47

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti, ricarica la pagina dopo le 20.00. Vai sul link in alto per conoscere i numeri vincenti delle estrazioni Lotto Superenalotto 10 e Lotto di oggi. Tra i numeri ritardatari più attesi c’è il numero 67 sulla ruota di Firenze che ha raggiunto le 115 assenze consecutive. Il numero 8 sulla ruota di Napoli ha raggiunto i 132 ritardi. Attesa per i numeri all’estrazione del Lotto di stasera, anche il 15 sulla ruota Cagliari con 84 ritardi.

La classifica dei ritardatari continua con il 13 sulla ruota Venezia che manca da 109 concorsi. L’80 sulla ruota di Milano manca da 73 turni. Mentre l’8 sulla ruota di Genova ha totalizzato 89 ritardi. Gli altri numeri più attesi sono il numero 53 sulla ruota Roma che manca da 108 colpi di gioco. L’11 sulla ruota di Bari manca da 64 turni. Il numero 18 sulla ruota Nazionale ha invece raggiunto le 77 assenze consecutive. Infine sono da segnalare anche il numero 59 sulla ruota Torino che non si vede da 83 concorsi consecutivi. Infine il 76 su Palermo è a quota 55 ritardi.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 87 24 38 6 84 52 Numero Jolly 4 Numero SuperStar 81

Nessun “6” nel concorso di giovedì 24 febbraio e il Jackpot vola a 162,6 milioni di euro. Sono dodici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 17.181,75 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 34.838 euro ciascuno. Dopo la pubblicazione dei risultati in diretta alle estrazioni del Lotto oggi, seguiranno numeri e vincite del Superenalotto 26 febbraio 2022.

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 26 febbraio 2022

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 13 15 20 24 28 32 36 39 40 46 47 56 58 63 69 84 85 87 89 Numero Oro 87 Doppio Oro 87 47

Festa in Piemonte, con vincite per oltre 54mila euro. A Torino, una puntata da 4 euro sui numeri 2-24-61-75 su tutte le ruote ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare sei ambi, quattro terni e una quaterna, per un bottino totale di 21.660 euro. i festeggia anche a Nebbiuno, in provincia di Novara, con una vincita da 14.500 euro, e ancora nel capoluogo, con un altro colpo da 9.480 euro. E’ stata centrata a Palmi la vincita più alta dell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località in provincia di Reggio Calabria è stato infatti centrato un 9 Oro da 50mila euro grazie a una giocata di soli 3 euro, abbinata alla modalità frequente. Da segnalare anche una vincita da 12mila euro a San Giovanni Rotondo (FG) e una da 10mila euro a Roma. L’ultimo concorso ha distribuito 22,7 milioni di euro, per un totale di 570 milioni da inizio anno.

Risultati 10eLotto extra di stasera: numeri vincenti del concorso

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 11 12 19 21 31 37 42 54 55 68 72 78 79 88