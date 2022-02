Estrazione del Lotto di oggi 24 febbraio 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 24 febbraio 2022 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto 24/22 e 10eLotto con extra.







Giovedì 24 Febbraio 2022 si conosceranno i numeri alle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Questo è il secondo appuntamento della settimana con i numeri delle estrazioni Lotto e 10eLotto serale. Le previsioni sono state fatte, e chissà quali saranno le combinazioni giocate che si riveleranno vincenti. Proprio come successo nell’ultima estrazione del Lotto di ieri l’altro, le cui vincite sono state aggiornate di seguito. Ma quanti sono realmente consapevoli delle proprie possibilità di vincita? Ad esempio, quanti sanno che le probabilità di indovinare i numeri del Superenalotto di oggi sono inferiori a quelle di essere colpiti da un fulmine? Probabilmente pochi, altrimenti non si spiegherebbe una così alta partecipazione a questa lotteria!

Estrazione del Lotto di oggi 24 febbraio 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 24 FEBBRAIO 2022: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i risultati delle ultime estrazioni del Lotto oggi 24 febbraio 2022, ricarica questa pagina, aggiornando sull’apposito link. Dalle ore 20,00 sarà possibile verificare la propria vincita e conoscere subito i numeri usciti su tutte le ruote. Verifichiamo quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco e vincite. Nel dettaglio vediamo che tra i ritardatari assoluti, c’è il numero 8 sulla ruota di Napoli che non esce da 131 concorsi. Mentre il 53 su Roma ha raggiunto le 107 assenze consecutive. Sono in tutto 114 le assenze del 67 su Firenze. Mentre il numero 15 su Cagliari non esce da 83 giocate.

Continuando con la classifica dei ritardatari al Lotto, segue il 13 su Venezia che conta 108 ritardi. Il numero 80 su Milano non esce da 72 turni. Sono in tutto 88 i ritardi dell’8 sulla ruota di Genova. Mentre il 18 sulla ruota Nazionale che manca da 76 concorsi. Infine si segnalano anche l’11 sulla ruota di Bari che non esce da 63 giornate. Il numero 67 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 101 assenze consecutive. Infine l’aggiornamento delle statistiche di gioco si conclude con il 59 su Torino a quota 82 assenze.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 22 febbraio e il Jackpot vola a 161,6 milioni di euro. Sono quindici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 14.236,27 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 26.689 euro ciascuno. Attesa per tutti i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta, cui seguirà la combinazione del Superenalotto 24 Febbraio 2022.

Risultati 10eLotto di oggi 24 febbraio aggiornando la schedina

E’ arrivata a Milano la vincita più ricca nel sorteggio di martedì 22 febbraio. Nel capoluogo lombardo, è stata centrata infatti una vincita del valore di 47.500 euro, grazie a una giocata di tre numeri effettuata sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto premia un fortunato giocatore di Bordighera, in provincia di Imperia, che ha centrato un 6 Doppio Oro dal valore di 60 mila euro con una giocata in modalità frequente. Si festeggia anche in Campania dove sono state messe a segno due vincite, in provincia di Salerno, con un 7 Doppio Oro da 15 mila euro e l’altra ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino con un 7 Oro da 8 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 547,7 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazioni 10eLotto Extra oggi in diretta: risultati concorso di stasera