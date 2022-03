Estrazioni del Lotto del 17 marzo 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 17 marzo 2022, numeri vincenti, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 33 22, risultati 10eLotto serale con Extra.







Torna l’appuntamento con i numeri in diretta dell’estrazione del Lotto di oggi. Pochi minuti per verificare la vincita, e decidere se conservare la sceedina o cestinarla! Ma un’occasione di vincere è anche con l’estrazione Superenalotto 17 Marzo 2022: i numeri vincenti porteranno fortuna a qualcuno? Sempre dopo le 20,00 si conoscerà l’esito del concorso 33/22. con le rispettive quote e vincite. Ma i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi in diretta sono seguiti anche dal Simbolotto del 17 marzo 2022. Come pure non manca la combinazione del 10Lotto serale ed Extra: il giovedìsera vale davvero la pena fare un salto in ricevitoria!

Estrazioni del Lotto del 17 marzo 2022, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 17 MARZO 2022: in programmazione.

L’archivio indica quali sono i ritardatari più significativi per ciascuna delle ruote di gioco. In particolare vediamo che il ritardatario più longevo atteso all’estrazione del Lotto in diretta oggi è il 67 sulla ruota Firenze che manca da 123 concorsi. Il numero 8 sulla ruota di Napoli ha totalizzato 140 assenze consecutive. Mentre il numero 15 sulla ruota Cagliari non esce da 92 turni. Il numero 75 sulla ruota Venezia è il nuovo centenario avendo totalizzato 88 ritardi di seguito. Segue in questa speciale classifica poi il numero 80 sulla ruota Milano, con 81 ritardi. Il numero 8 sulla ruota di Genova manca invece la 97 combinazioni. Il numero 21 sulla ruota Roma manca da 92 sorteggi.

Attesi tra i numeri delle estrazioni del Lotto di stasera giovedì 17 marzo 2022 c’è il 34 sulla ruota Bari, assente con 62 ritardi. Mentre sulla ruota Nazionale il 18 non si vede da 85 turni. Infine da segnalare sono anche il 58 sulla ruota Torino con 77 assenze consecutive. Mentre il numero 6 sulla ruota Palermo questo giovedì raggiunge le 60 giornate di assenza.

Risultati SuperEnalotto di oggi: numeri Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 15 marzo e il Jackpot vola a 172,9 milioni di euro. Sono ben nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.132,91 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 28.605 euro ciascuno. È bene ricordare sempre che è impossibile controllare la possibilità di vincita. Anche se si elencano i ritardatari delle estrazioni Lotto e Superenalotto 17 Marzo 2022. Le lotterie sono esperimenti casuali i cui risultati in anticipo non possono, per definizione, essere previsti.

Combinazione 10eLotto di questa sera aggiornando la schedina

Il gioco premia la Sicilia con una doppietta: si festeggia a Canicattì, in provincia di Agrigento, con una vincita da oltre 62mila euro realizzata grazie a una giocata da un euro sui numeri 2-11-14-31 sulla ruota Nazionale, che ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare quattro terni e una quaterna.

Il concorso del 10eLotto premia l’Emilia Romagna. Si festeggia a Bologna, dove è stata realizzata una delle due vincite più alte di giornata, con un 9 Oro da 50 mila euro, seguito da un 8 Oro dal valore di 30 mila euro messo a segno a Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 773 milioni dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto extra abbinati al concorso di oggi