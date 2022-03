Estrazioni del Lotto del 31 marzo 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 31 marzo 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 39 22 e in diretta 10eLotto con extra.







Inizia alle 20,00 la diretta estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi, e 10eLotto serale. Su Controcampus è possibile seguire la pubblicazione dei numeri vincenti in tempo reale. Si gioca per vincere uno dei jackpot più grandi degli ultimi anni. I numeri Superenalotto 31 marzo 2022 l’angolo oltre 180 milioni di euro, già finiti sul podio dei premi più ricchi di sempre.

Ma la fortuna premia anche chi indovina i numeri dell’estrazione del Lotto 31 marzo 2022. Con ambo, terno, quaterna e cinquina si possono vincere tanti premi in denaro. Vincere però con i numeri a Lotto di oggi non è per nulla semplice. Basti pensare che ci sono meno di 2.598.960 mani uniche di cinque carte in un tradizionale gioco di carte (52 carte). Coincidenze vincenti che non si realizzano facilmente, un po’ per tutti i giochi di fortuna e lotterie.

Estrazioni del Lotto del 31 marzo 2022 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 41 29 58 24 50 Cagliari 67 36 21 47 87 Firenze 63 45 53 58 69 Genova 68 80 31 56 87 Milano 28 87 10 3 70 Napoli 71 35 62 36 28 Palermo 29 87 34 85 25 Roma 62 84 11 45 76 Torino 3 16 53 72 5 Venezia 11 75 35 54 73 Nazionale 6 15 80 77 64

Per visualizzare correttamente i risultati, basta andare sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Vediamo quali sono le novità relative alle statistiche di gioco segnalate nell’archivio estrazioni del Lotto di stasera di Lottomatica. Sulla ruota Bari il 34 raggiunge i 68 ritardi. Sulla ruota Cagliari il numero 15 non esce da 98 concorsi. Mentre il 31 sulla ruota Firenze ha totalizzato 49 ritardi. Sulla ruota Genova il numero 8 non esce da 103 appuntamenti di gioco. Mentre sulla ruota Milano l’80 ha totalizzato 87 assenze consecutive. Sulla ruota Napoli l’8 manca già 146 concorsi, confermandosi ancora una volta il ritardatario più atteso.

All’estrazione del Lotto 31 marzo 2022 continua l’attesa per il 6 sulla ruota Palermo che questa sera raggiunge i 103 ritardi. Sulla ruota Roma il numero 21 non si vede da 76 colpi di gioco. Mentre il 58 sulla ruota Torino manca ormai da 83 turni. Sulla ruota Venezia il 75 non esce da 94 giornate. Ed infine sulla ruota Nazionale è l’82 a contare più ritardi non essendo estratto da 74 concorsi.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 74 59 43 64 15 51 Numero Jolly 11 Numero SuperStar 39

Il premio di prima categoria ha raggiunto 180,4 milioni di euro: il sorteggio di giovedì 31 marzo, il gioco metterà in palio il secondo Jackpot più alto nella storia del gioco. Inoltre, l’innovazione “WinBox”, a partire dallo scorso 1° ottobre, ha introdotto nuove possibilità di vincita a parità di costo, con tanti premi fino a 500 euro al momento della giocata e una seconda chance di vincita fino a 50 euro dopo il sorteggio: il periodo di sperimentazione di WinBox è stato prorogato di ulteriori 3 mesi, fino al concorso n. 77 del 28 giugno. Grande attesa quindi per la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto 31 marzo 2022. Al seguente link tutte le indicazioni per la riscossione di quote e vincite.

Risultati 10eLotto di oggi 31 marzo 2022 in diretta dalla schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 11 16 21 28 29 35 36 41 45 58 62 63 67 68 71 75 80 84 87 Numero Oro 41 Doppio Oro 41 29

Colpo da 225mila euro a San Candido, in provincia di Bolzano, dove un fortunato giocatore ha centrato un terno secco (7-18-29 sulla ruota Nazionale): la vincita si piazza al terzo posto tra le più alte dell’anno, alle spalle di quella da 600mila euro realizzata il 22 gennaio a Milano e di quella da oltre 249mila euro di Bareggio (MI) dello scorso 12 febbraio. Il 10eLotto premia la Lombardia, dove nell’ultimo concorso di martedì 29 marzo sono state centrate cinque vincite per un totale di 71 mila euro: tra queste una delle due più alte di giornata, a Cermenate, in provincia di Como, con un 8 Doppio Oro da 30.001 euro.

Estrazione 10eLotto extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 24 25 31 34 47 50 53 54 56 69 70 72 76 85