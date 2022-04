Estrazione del Lotto oggi 21 aprile 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 21 aprile 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 48 22 e 10eLotto con extra.







Si giocano in diretta estrazioni Lotto e Superenalotto oggi numeri vincenti e quote sono sempre dalle 20,00 e 10Lotto serale. La pubblicazione dei risultati Lottomatica e Sisal è in tempo reale. Scopri gli ultimi estratti dell’estrazione del Lotto 21 aprile 2022, come ci fosse uno streaming video. Come pure tanti giocatori sono impazienti di conoscere la combinazione del Superenalotto 21 aprile 2022.

Più di 190 milioni di euro in palio per il Jackpot più alto in Italia. Ma la fortuna premia anche con il Simbolotto e 10eLotto serale, che possono essere controllati in diretta live da qui come per gli altri concorsi. Chi segue il Lotto in diretta, può conoscere i risultati prima di tutti, perché basta vedere i primi due estratti usciti su tutte le ruote. Altrimenti la combinazione sarà pubblicata pochi minuti dopo le 20,00. Vediamo di seguito le ultime novità che riguardano l’archivio.

Estrazione del Lotto oggi 21 aprile 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 37 14 7 62 49 Cagliari 46 28 76 81 85 Firenze 51 75 32 21 19 Genova 23 11 27 80 67 Milano 46 35 23 9 69 Napoli 83 27 82 2 39 Palermo 56 38 87 83 29 Roma 83 77 44 23 65 Torino 44 19 8 62 22 Venezia 8 84 32 53 35 Nazionale 35 79 27 90 70

SIMBOLOTTO: 40,41,38,25,29

Per visualizzare correttamente i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi, vai sul link Aggiorna Live Qui. In questo modo si possono conoscere anche quali sono gli ultimi estratti su tutte le ruote, ma anche quelli del Superenalotto 21 aprile 2022.

Vediamo quali sono le novità relative alle statistiche di gioco segnalate nell’archivio di Lottomatica. Sulla ruota Bari il 21 raggiunge i 66 ritardi. Sulla ruota Cagliari il numero 15 non esce da 107 concorsi. Mentre l’85 sulla ruota Firenze ha totalizzato 58 ritardi. Sulla ruota Genova il 33 non esce da 50 appuntamenti di gioco. Mentre sulla ruota Milano il 44 ha totalizzato 80 assenze consecutive. Sulla ruota Napoli l’8 manca da 155 concorsi.

All’estrazione del Lotto 21 aprile 2022 continua l’attesa per il 6 sulla ruota Palermo che questo giovedì sera raggiunge i 112 ritardi. Sulla ruota Roma il numero 21 non si vede da 85 colpi di gioco. Mentre il 58 sulla ruota Torino manca da 92 turni. Sulla ruota Venezia il 69 non esce da 65 giornate. Ed infine sulla ruota Nazionale è l’82 a contare più ritardi non essendo estratto da 83 concorsi.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 17 32 46 49 77 88 Numero Jolly 48 Numero SuperStar 19

Nessun “6” nel concorso di martedì 19 aprile e il Jackpot vola a 191 milioni di euro. Sono due i punti “5” centrati a Sanremo, in provincia di Imperia e a Piazza Armerina, in provincia di Enna, con i fortunati vincitori che si portano a casa 97.076,02 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 47.802 euro. Dopo la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto oggi quote e vincite del concorso 48 22 seguiranno alle ore 20,30.

Estrazioni 10eLotto di oggi 21 aprile in diretta dalla schedina

Il concorso del 10eLotto di martedì 19 aprile premia il Lazio. La vincita più alta della giornata arriva da Roma dove è stato centrato un 8 Oro da 30 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 20,3 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno. Arriva da Morbegno, in provincia di Sondrio, la vincita più ricca dell’ultimo concorso. Nella località lombarda sono stati vinti 52 mila euro grazie a una giocata effettuata sulla ruota di Palermo. Festa anche ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove un terno sulla ruota di Genova (19-23-53) è valso 49.500 euro.

Verifica 10eLotto Extra abbinato al concorso di oggi in diretta