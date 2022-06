Estrazioni del Lotto del 14 giugno 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 14 giugno 2022, numeri vincenti del Simbolotto, diretta SuperEnalotto 71 22 e combinazione 10eLotto con Extra.







Stasera si gioca l’estrazione Lotto e Superenalotto in diretta, numeri vincenti saranno noti dalle ore 20,00. Verifica vincita on-line, i numeri estratti questo martedì sono in live streaming su Controcampus.it. I risultati ufficiali del concorso 71 22 del Superenalotto 14 giugno 2022 mettono in palio il Jackpot record da oltre 200 milioni di euro. L’appuntamento anche questo martedì sera è con le cifre uscite su tutte le ruote estratte per Lottomatica e Sisal.

Da segnalare sono anche le vincite che si possono realizzare grazie alle estrazioni del Lotto di oggi. C’è chi avrà puntato sulle sorti di ambo, terno, quaterna e cinquina. Le ricevitorie restano tra punti di raccolta preferiti del gioco, anche se sempre più spesso si sente parlare di raccolta scommesse di gioco online. Rispetto al passato, la profonda trasformazione sociale e tecnologica del Paese ha portato un cambiamento anche nelle abitudini degli italiani.

Estrazioni del Lotto del 14 giugno 2022 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 34 39 4 76 73 Cagliari 66 46 4 78 57 Firenze 77 82 5 6 65 Genova 73 82 16 51 88 Milano 44 62 2 18 6 Napoli 44 46 48 24 8 Palermo 88 87 36 64 10 Roma 4 48 54 74 58 Torino 53 61 71 56 8 Venezia 66 90 56 62 34 Nazionale 33 64 40 70 88

SIMBOLOTTO MARTEDì 14/6/22: 23,20,7,41

Per conoscere i numeri al Lotto di oggi in diretta vai sul link Aggiorna Live Qui. Ma stasera si giocano anche i numeri del Superenalotto 71 22 che sono ancora più attesi per via del Jackpot ultra milionario e da record. Aggiorna sempre e verifica la vincita con gli appositi pulsanti.

Verificare subito i numeri giocati può aiutare ad evitare di incorrere nei termini previsti dal regolamento per la riscossione dei premi. Dall’archivio vediamo che alle estrazioni del Lotto stasera a contare più ritardi è sempre il 59 su Milano. Il leader dei ritardatari infatti ha realizzato 76 assenze consecutive, confermandosi uno dei numeri più attesi. Segue poi il 58 su Torino, con 115 assenze di seguito. L’aggiornamento delle statistiche di gioco segnala anche il 20 sulla ruota di Venezia, con 70 ritardi ed il 65 sulla ruota Nazionale che non esce dal 89 concorsi.

All’estrazione del Lotto oggi si segnala anche il 65 su Bari che ha totalizzato 88 assenze consecutive. Segue poi il 15 sulla ruota di Cagliari che non esce da 130 concorsi, mentre sulla ruota di Genova il 38 ha totalizzato 64 ritardi. Sempre a quota 57 ritardi è anche l’87 sulla ruota di Napoli. Continua l’attesa per l’87 su Palermo che non esce da 62 concorsi, mentre sulla ruota di Roma è da segnalare l’86 che ha totalizzato 82 assenze di seguito. Infine a contare più ritardi c’è anche l’81 sulla ruota di Firenze che non esce da 64 giornate.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 34 48 50 53 67 Numero Jolly 52 Numero SuperStar 52

Nessun “6” nel concorso di sabato 11 giugno 2022 del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 221 milioni di euro. Sono quindici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 18.181,32 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 17.342 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone. Grande attesa pr i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta e del Superenalotto di oggi, quote e vincere saranno note pochi minuti dopo la pubblicazione dei risultati.

Combinazione 10eLotto di oggi 14 giugno: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 4 5 16 34 36 39 44 46 48 53 61 62 66 73 77 82 87 88 90 Numero Oro 34 Doppio Oro 34 39

Il concorso di sabato 11 giugno premia Fiumedinisi, in provincia di Messina, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 18 mila euro grazie a un terno secco (37-44-57) giocato sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Lombardia dove sono state centrate vincite complessive per oltre 53 mila euro. L’ultimo concorsoha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 8 10 18 24 51 54 56 57 64 65 71 74 76 78