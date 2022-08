Verifica estrazione MillionDAY di oggi 16 agosto 2022 aggiornando la schedina con numeri vincenti e combinazione Extra del concorso.







L’estrazione MillionDay di oggi martedì 16 agosto 2022 si tiene alle 20,30. Anche stasera si gioca per vincere 1 milione di euro. Million Day è un successo confermato anche dall’adesione da parte dei giocatori. Di certo uno degli elementi che hanno contribuito ad accrescere la popolarità del gioco, è il costo della giocata piuttosto esiguo. Anche le regole del gioco che sono semplici, hanno contribuito ad aumentarne la popolarità. Infatti il regolamento ricorda che basta pronosticare 5 numeri su 55 che vengono estratti quotidianamente alle 20,30. E fare previsioni di gioco può contribuire a rendere il gioco più divertente.

Per elaborare nuove strategie, ad esempio è possibile imparare nuove tecniche nella scelta dei numeri da giocare. Impara, ad esempio, il sistema delta. Il sistema delta è un metodo per selezionare i numeri da giocare che consiste in uno studio statistico sui precedenti concorsi dei numeri vicini l’uno all’altro. Queste informazioni sono collegate ai numeri vincenti che formano la base di questo metodo. In altre parole, il sistema delta si basa su ricerche, quindi non dovresti dimenticare che questo non ti dà alcuna garanzia di vincita scegliendo i numeri in questo modo.

Estrazione MillionDAY di oggi 16 agosto 2022: numeri vincenti del concorso di stasera in diretta

Le probabilità di vincita sono matematicamente calcolate, e per la scienza non sono influenzabili da nessun tipo di calcolo o strategia. Ma provare a vincere seguendo la superstizione o elaborando personali metodi fa parte del divertimento assicurato dalla giocata. Un altro metodo è quello in cui scegli un numero molto basso. Il numero dovrebbe essere compreso tra 1 e 5. Ad esempio, il numero 1 è una scelta eccellente, poiché spesso, oltre il 60% delle volte, il numero 1 fa parte delle cifre vincenti del sistema delta incluso nella serie. Tuttavia, non esitare a scegliere qualsiasi altra figura bassa che ti dia una buona impressione, ad esempio 3 o 5. Ricorda però che questa non è una scienza esatta.

Risultati MillionDAY di questa sera: combinazione extra