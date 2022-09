Estrazione del Lotto 15 settembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto 15 settembre 2022, numeri vincenti di oggi per ogni ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.







Si seguono stasera in diretta estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi giovedì 15 settembre 2022. Seguirà poi anche la combinazione del 10Lotto serale, che ricordiamo essere abbinata al tradizionale gioco. Chi aggiorna in tempo reale potrà verificare la vincita on-line. Tre volte a settimana l’appuntamento è con i numeri vincenti di Lottomatica e Sisal. A tenere accese le speranze dei giocatori sono soprattutto i numeri del Superenalotto del 15 settembre 2022 che oggi metteranno in palio un nuovo Jackpot da record.

Ma anche i risultati dell’ultima estrazione del Lotto in diretta sono molto attesi. D’altronde ad ogni nuovo concorso non sono poche le vincite ricche. Per alcuni il gioco è un passatempo, da affidare alla casualità. Per altri un vero e proprio appuntamento fisso, che si segue puntuale, magari anche verificando gli aggiornamenti dell’archivio del Lotto. Quali saranno i ritardarti più importanti di stasera? Vediamolo subito.

Estrazione del Lotto 15 settembre 2022: numeri vincenti di oggi dalle ruote e Simbolotto

Quali sono i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi a contare più ritardi? Nella classifica dei ritardatari c’è il numero 16 su Firenze che conta 70 assenze consecutive. Poi è il 63 anche sulla ruota di Torino fa segnare più assenze, non uscendo da 74 concorsi di seguito. Tra i ritardatari più significativi e più attesi per ogni ruota di gioco c’è anche il numero 75 su Cagliari che invece ha totalizzato 73 ritardi. Sulla ruota di Genova continua l’attesa per il numero 14. Sulla ruota di Milano invece ancora una volta è il 59 a far segnare il maggior numero di assenze. Al gioco del Lotto sulla ruota di Napoli stasera giovedì 15 settembre 2022 si cerca l’86, ritardatario più longevo con i suoi 66 ritardi consecutivi.

Altro ritardatario da segnalare è il numero 33 su Bari che invece manca all’appello da 104 turni. Alle estrazioni del Lotto oggi 15 settembre 2022 continua l’attesa per il 16 su Roma, assente da 107 giornate. A Palermo il 79 manca da 88 turni. A Venezia è il 55 fa segnare l’assenza non essendo estratto da 88 giocate. Infine ricordiamo che sulla ruota Nazionale l’attesa anche stasera è per il numero 15 che non esce da 69 giornate.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di martedì 13 settembre e il Jackpot vola a 271,5 milioni di euro. Sono ben 51 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 5.239,13 euro a testa. Da segnalare anche tredici “4 stella” da 8.937 euro ciascuno. Ancora una volta si attendono i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi vincite e quote record potrebbero segnare la storia del gioco più seguito dagli italiani.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 15 settembre 2022 in diretta

Il concorso del 10eLotto di martedì 13 settembre premia la Puglia, dove sono state centrate le due vincite più alte di giornata, entrambe da 100 mila euro. Si festeggia infatti a Barletta e Taranto, sempre grazie a due 9 Doppio Oro. Piemonte protagonista dell’ultimo concorso con vincite complessive per oltre 64 mila euro. Si festeggia anche a Priverno, in provincia di Latina, con una vincita da 37.450. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 750 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazione 10eLotto Extra di oggi in diretta dalla schedina