Estrazione del Lotto 10 novembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 10 novembre 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 135 22 e 10eLotto.







Da questa pagina segui le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Ultimo concorso anche per il 10Lotto serale ed il Simbolotto di stasera. Si gioca per vincere grazie ai numeri vincenti delle lotterie di Lottomatica e Sisal. All’estrazione Superenalotto oggi il Jackpot vale oltre 300 milioni di euro. Ancora nessuno è riuscito ad indovinare la sestina che continua a crescere ad ogni concorso ed ha ormai raggiunto una cifra record. Le vincite invece dell’estrazione del Lotto 10 novembre 2022 dipendono dalle giocate.

Ed anche questo giovedì sera ad essere molto attesa è la combinazione vincente del 10Lotto serale che tre volte a settimana premia coloro i quali riescono a pronosticare i numeri vincenti. Ogni giocatore può incrementare la propria giocata anche con l’Opzione Oro e Doppio Oro, che consentono di moltiplicare in maniera esponenziale anche il valore di una eventuale vincita. Da pochi sorteggi una ulteriore novità: il numero Gong che consente di vincere premi ulteriori, aumentando le proprie possibilità di vincita. I risultati ufficiali con il Lotto in diretta stasera saranno noti dalle 20,00. Intanto ecco le ultime novità e gli aggiornamenti rispetto al concorso di ieri l’altro.

Estrazione del Lotto 10 novembre 2022, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 10/11/2022: in programmazione.

Una delle abitudini più frequenti è quella di tentare la sorte con i ritardatari. Una abitudine molto comune, probabilmente perché si crede che i ritardatari abbiano maggiori probabilità di uscire. In realtà, però, ogni cifra ha lo stesso numero di possibilità di uscita di tutte le altre, indistintamente dalle assenze accumulate.

Tra i ritardatari più longevi delle estrazioni del Lotto oggi c’è il 13 su Torino che manca da 96 turni. Il numero 24 su Genova è assente da 109 colpi di gioco. Il numero 83 su Palermo manca da 70 giocate, mentre il 15 sulla ruota Nazionale è assente da 93 concorsi. Sulla ruota di Venezia a contare più ritardi è nuovamente il 55 assente da 112 turni. Su quella di Cagliari continua l’attesa per il 54 che non esce da 87 giornate.

Il nuovo ritardatario sulla ruota di Bari è il 61 che ha totalizzato 87 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Milano il 59 finora è il numero che ha fatto segnare più assenze, non uscendo da 140 colpi di gioco. All’estrazione del Lotto di oggi sulla ruota di Firenze a mancare da più tempo è l’82, che non viene estratto da 63 concorsi, mentre su quella di Napoli continua l’attesa per l’85 a quota 75 ritardi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Il Powerball da 2 miliardi di dollari è stato centrato in California e ora i numeri del Superenalotto 10 novembre 2022, che valgono esattamente 304,1 milioni di euro, sono il Jackpot più alto al mondo, davanti al MegaMillions, da 189 milioni di dollari. Oltre ad essere il premio più alto nella storia del gioco, è anche il Jackpot più “ritardatario” di sempre: l’ultima vincita del “6” da 156 milioni di euro è infatti stato centrato oltre 500 giorni fa, il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo. Molto attesa la diretta dell’estrazione del Lotto oggi insieme a quella del Superenalotto 135 22: quote e vincite di giovedì 10 novembre 2022 saranno disponibili pochi minuti dopo la combinazione vincente.

Estrazioni 10eLotto di oggi 10 novembre in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

E’ la Sicilia la regione fortunata nell’ultimo concorso di martedì 8 novembre, infatti, sono arrivate due importanti vincite sull’isola: a Falcone, in provincia di Messina, vinti 23.750 euro grazie alla combinazione 2-3-30 sulla ruota di Bari. La seconda vincita, che ammonta a 22,500 euro, è arrivata ad Agrigento grazie a un terno secco con gli stessi numeri, sempre sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Puglia con vincite complessive per 150 mila euro. La più alta arriva da Bitonto, in provincia di Bari, con un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguita da un 9 Oro da 50 mila euro realizzato a Modugno, sempre in provincia di Bari.

Combinazione 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale