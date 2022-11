Estrazione del Lotto 19 novembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 19 novembre 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 139 22, 10eLotto con Extra.







Inizia un nuovo conto alla rovescia per l’appuntamento con i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta. Con il Superenalotto 19 novembre 2022 si può diventare milionari aggiudicandosi un jackpot da oltre 310 milioni di euro milioni di euro. Nuovo record per il premio della lotteria Sisal più ambito di sempre.

Mentre con i numeri dell’estrazione del Lotto oggi si possono realizzare piccoli o grandi sogni. La vincita dipenderà anche dall’importo giocato. Ci sono tante variabili da considerare, che possono rendere la partecipazione al gioco più divertente, più fortunato, ma anche più costoso! Ad esempio ci sono anche i numeri del Dieci e Lotto serale, che sono collegati al sorteggio delle cifre su tutte le ruote. Le prime 2 cifre estratte su ciascuna ruota di gioco andranno a formare la combinazione vincente. Mentre i numeri Oro e Doppio Oro non sono altro che il primo estratto e ed il secondo estratto sulla ruota di Bari. Di seguito tutti gli aggiornamenti relativi agli ultimi concorsi.

Estrazione del Lotto 19 novembre 2022, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

I numeri estratti stasera potranno essere visualizzati correttamente solamente se si procederà all’aggiornamento in tempo reale. La pagina potrà essere aggiornata dalle 20,00 per seguire il concorso 139 22 in tempo reale.

Ricordiamo le ultime novità che riguardano ritardatari e frequenti segnalati nell’archivio estrazioni del Lotto di stasera. Il ritardatario più longevo su Torino è il 47 che non esce da 55 colpi di gioco. Il numero 6 su Palermo conta 57 ritardi, mentre il numero 24 su Genova non esce da 113 concorsi. Altro ultracentenario è il numero 55 sulla ruota di Venezia che finora ha totalizzato 116 assenze consecutive.

Continua l’attesa anche per l’85 sulla ruota di Napoli che ha totalizzato 79 ritardi. Mentre il numero 54 sulla ruota di Cagliari non si vede da 91 turni. Il numero 23 sulla ruota di Roma fa segnare 90 assenze. Mentre il numero 82 sulla ruota di Firenze manca da 67 giornate. All’estrazione del Lotto 19 novembre 2022 il 59 sulla ruota di Milano non esce da 144 giornate. Ed infine il numero 15 sulla ruota Nazionale fa segnare in tutto 97 assenze.

Risultati SuperEnalotto di oggi: Jolly e Superstar

Nessun “6” nel concorso di giovedì 17 novembre e il Jackpot vola a 311,1 milioni di euro. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.512,29 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 30.108 euro ciascuno. In attesa che sia centrato il jackpot dei record, cresce l’attesa per i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto in diretta.

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 19 novembre 2022 in diretta

E’ arrivata a Bordighera, in provincia di Imperia, la vincita più alta nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località ligure sono stati infatti vinti 50mila euro grazie a un 9 Oro, in seguito a una giocata di dieci numeri del valore di 3 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 23 milioni di euro, per un totale di 3,2 miliardi da inizio anno. Il gioco premia la Liguria: a Loano, in provincia di Savona, sono stati vinti oltre 26mila euro. Si festeggia anche in provincia di Avellino, a Montella, con un colpo da 25mila euro. Doppietta in Puglia, con un bottino complessivo che supera i 31mila euro.

Verifica estrazione 10eLotto Extra di questa sera in diretta live