Estrazioni del Lotto 22 novembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 22 novembre 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.







I fan del jackpot milionario sono numerosi, e si sono dati tutti appuntamento all’estrazione Superenalotto 22 novembre 2022 alle ore 20,00. In palio un premio da record, destinato ad entrare nella storia del gioco. Chi invece vuole avere maggiori opportunità di vincita, opta per i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi. Tante ruote, tanti numeri e combinazioni da poter combinare in modo diverso. Ambo, terno, quaterna, oppure anche il semplice estratto. Basta davvero poco per scegliere la formula più giusta alle proprie aspettative ed esigenze.

I giocatori che hanno invece scelto di tentare la sorte con i numeri Superenalotto di oggi, inseguono stasera il sogno di vincere un jackpot da capogiro. Per non perdersi nemmeno un istante di attesa, ecco che quindi la soluzione migliore è quella di conoscere gli esiti dei sorteggi in tempo reale. I numeri delle estrazioni Lotto in diretta stasera sono su questa pagina. Basta solo aggiornare e verificare subito l’esito della propria giocata dopo le ore 20,00.

Estrazioni del Lotto 22 novembre 2022 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 85 24 10 29 59 Cagliari 34 1 76 21 55 Firenze 69 45 43 34 11 Genova 79 86 2 52 37 Milano 22 44 24 9 20 Napoli 14 31 16 56 41 Palermo 90 82 11 86 69 Roma 62 71 53 18 2 Torino 51 43 32 7 70 Venezia 49 17 24 46 2 Nazionale 80 50 32 76 64

I numeri dell’estrazione del Lotto in diretta oggi sono alle 20,00 di stasera. Le cifre fortunate che saranno estratte questo martedì sera si conosceranno in maniera progressiva dopo l’orario indicato. Nell’attesa di conoscere i numeri vincenti dell’estrazione di oggi al Lotto, ricordiamo quali sono i ritardatari più significativi attesi. In cima alla classifica delle cifre più attese c’è il numero 47 sulla ruota di Torino che manca all’appello da 56 turni. Segue poi il numero 24 sulla ruota di Genova che ha totalizzato 114 assenze consecutive. Altro numero ritardatario da segnalare è il 6 su Palermo che non si vede da 58 turni. Prossimo ritardatario è il numero 55 sulla ruota di Venezia che ha totalizzato 117 assenze consecutive. Alle estrazioni del Lotto di oggi 22 novembre 2022 sulla ruota di Napoli l’85 segna in tutto 80 ritardi.

Sulla ruota di Roma questa sera si attende ancora una volta il 23 che non esce da 91 colpi di gioco. Invece sulla ruota di Bari ad essere atteso è il numero 61che ha totalizzato 92 assenze. Il 54 su Cagliari e l’82 su Firenze mancano all’appello da 92 e 68 turni. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il 59 su Milano atteso da 145 giocate. Mentre il numero 15 sulla ruota Nazionale non esce da 98 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 22 23 35 41 64 Numero Jolly 17 Numero SuperStar 14

Nessun “6” nel concorso di sabato 19 novembre e il Jackpot vola a 312,6 milioni di euro. Sono undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.301,25 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 28.632 euro ciascuno. Nell’attesa di verificare i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 22 novembre 2220, segnaliamo che orna con l’iniziativa “Super Natale”, un appuntamento con la fortuna che si aggiunge al sogno di realizzare il grande Jackpot con il suo montepremi più alto al mondo. Per la prima volta l’iniziativa speciale di SuperStar “Super Natale” pensata per l’edizione 2022 assegnerà infatti ben 600 super premi garantiti da 20 mila euro ciascuno.I 3 concorsi speciali oggetto dell’iniziativa SuperEnalotto SuperStar “Super Natale” saranno il numero 155 di martedì 27 dicembre 2022, il numero 156 di giovedì 29 dicembre 2022 e il numero 157 di sabato 31 dicembre 2022.

Per ogni combinazione convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ai premi garantiti in palio. Nell’attesa di conoscere i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi a premi e vincite.

Combinazione 10eLotto di oggi: numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 14 17 22 24 31 34 43 44 45 49 51 62 69 71 79 82 85 86 90 Numero Oro 85 Doppio Oro 85 24 Numero Gong 80

La Campania si scopre fortunata grazie al 10eLotto: nell’ultimo concorso, infatti, sono state centrate vincite per un totale di 80mila euro. La più alta ha premiato un giocatore di Positano, in provincia di Salerno, che grazie a un 9 Oro ha portato a casa 50mila euro. E’ arrivata a Bardonecchia, in provincia di Torino, la vincita più importante di sabato 19 novembre, infatti, sono stati vinti 25mila euro grazie alla combinazione 22-23-40 sulla ruota di Torino. Sempre in Piemonte, a Rivoli (TO) è arrivata una vincita da 21.739,13 euro grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Torino.

Estrazione 10eLotto Extra: numeri abbinati al concorso di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 7 9 10 11 16 18 21 29 32 46 52 53 56 76