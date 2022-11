Estrazioni del Lotto del 3 novembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto del 3 novembre 2022, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto con Extra.







Si tiene l’estrazione del Lotto in diretta, insieme ai numeri del Superenalotto 132 22. Per conoscere subito i risultati ufficiali non resta che aggiornare questa pagina a partire dalle ore 20,00. Questo è infatti l’orario in cui i numeri al Lotto 3 novembre 2022 si conosceranno in anteprima nazionale. I numeri usciti alle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi saranno pubblicati progressivamente nella tabellone estrazionale al centro della pagina.

Dopo aver conosciuto i risultati ufficiali di Lottomatica, non resta che scoprire la combinazione vincente del Superenalotto 3 novembre 2022. In palio questa sera c’è un Jackpot da quasi 300 milioni di euro. Chissà che proprio oggi non si segni un nuovo record nazionale, ma anche internazionale considerando che in tutta Europa non c’è un montepremi così ricco e fortunato.

Estrazioni del Lotto del 3 novembre 2022 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi aggiornando schedina

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 3/11/22: in programmazione.

Per conoscere i numeri usciti su tutte le ruote nel concorso di ieri, non deve fare altro che andare nell’archivio estrazioni di Lottomatica e selezionare il concorso di proprio interesse. Sempre sul sito ufficiale sono indicati i numeri ritardatari e frequenti più significativi. Nell’attesa di conoscere i risultati dell’ultima estrazione del Lotto in diretta, vediamo quali sono le ultime novità in fatto di statistiche di gioco. Questo giovedì sera si continua a cercare il 54 sulla ruota di Cagliari, che raggiunge un numero di assenze di 84 colpi di gioco. Altro ritardatario da segnalare è il 61 su Bari che manca ormai da 84 colpi di gioco. Prossimo ultracentenario potrebbe essere il 13 sulla ruota di Torino che ha raggiunto le 93 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Napoli il 39 è atteso da 72 turni.

Gli altri ritardatari più longevi da segnalare sono il 15 sulla ruota Nazionale, che totalizza 90 assenze di seguito. Attesa anche per il 55 sulla ruota di Venezia che non si vede da 109 concorsi. E’ di 137 il numero di assenze per il 59 su Milano, mentre per il 78 a Palermo non esce dall’urna da 72 giocate. Il 12 sulla ruota di Firenze segna 89 assenze, mentre il 16 sulla ruota di Roma non esce da 128 colpi di gioco. In ultimo si segnala anche il 24 sulla ruota di Genova che totalizza 106 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Attualmente, il Jackpot messo in palio dal SuperEnalotto è anche il più alto in Europa, ben oltre quello dell’EuroJackpot (120 milioni di euro) e dell’EuroMillions (oltre 140 milioni di euro). Se dovesse essere centrato, sarebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti proprio con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia. Ben lontani i Jackpot delle lotterie statunitensi, con il Powerball che supera i 796 milioni di euro. Anche il podio mondiale delle vincite di tutti i tempi è dominato dagli Stati Uniti: sul gradino più alto si piazzano gli 1,586 miliardi di dollari vinti con il Powerball il 13 gennaio 2016, che vennero divisi tra i tre fortunati possessori dei tagliandi in California, Florida e Tennessee. Grande attesa quindi non solo per i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi, ma anche per la combinazione vincente Superenalotto 3 Novembre 2022.

Combinazione 10eLotto di oggi 3 novembre 2002 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il veneto è il grande protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto con vincite totali per 90mila euro. La più alta è stata centrata a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, grazie a un 9 oro da 50 mila euro. Altri due premi, poi, sono finiti in provincia di Venezia, rispettivamente a Santa Maria di Sala e Mira, con due 9 dal valore di 20 mila euro ciascuno. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 36 milioni di euro per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno. Campania protagonista dell’ultimo concorso con vincite complessive per oltre 108mila euro. La più alta è stata centrata Napoli con un colpo da 45 mila euro.

