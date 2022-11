Estrazione del Lotto del 2 novembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto del 2 novembre 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.







Le estrazioni del Lotto oggi in diretta live sono alle 20,00. I numeri vincenti andranno a far parte del concorso 146 di Lottomatica Si gioca stasera il conosco che si sarebbe dovuto tenere ieri martedì 1 Novembre 2022. In occasione della festa di Ognissanti il sorteggio delle cifre è stato posticipato, almeno per i numeri a Lotto. Infatti sono stati estratti lunedì 31 ottobre 2022 i numeri del Superenalotto, oggi quindi gioco visibili. Oltre ad essere stata posticipata l’estrazione del Lotto di oggi, Lottomatica ha rimandato anche il sorteggio delle combinazioni 10Lotto serale e del Simbolotto.

Quanti sperano nel terno secco, nella quaterna o addirittura cinquina! Eppure, vincere non è facile. Ce lo ricorda la frequenza con cui ci si aggiudica il jackpot del SuperEnalotto, che ha raggiunto l’importo record di quasi 300 milioni euro. Parliamo di uno dei montepremi più ricchi d’Europa, destinato ad entrare nella storia del gioco. Al sorteggio di stasera si conosceranno per primi i numeri sulla ruota di Milano, Napoli, Bari e di Genova. Poi tutte le altre seguiranno in maniera progressiva.

Estrazione del Lotto del 2 novembre 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Estrazione del Lotto del 2 novembre 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta



I numeri al Lotto oggi fanno parte del concorso 131 22 di Lottomatica. Tra le giocate più frequenti ci sono proprio quelle che fanno riferimento a ritardatari. Ecco gli aggiornamenti per le estrazioni del Lotto di stasera: sulla ruota di Firenze il numero 12 raggiungere 88 assenze consecutive. Sulla ruota di Torino il 13 manca da 92 turni. Mentre il 54 sulla ruota di Cagliari è assente da 83 concorsi. Sempre tra i ritardatari da segnalare all’estrazione del Lotto oggi c’è anche il numero 24 sulla ruota di Genova che non si vede da 105 turni. Il numero 15 sulla ruota Nazionale ha realizzato 89 ritardi. Mentre il 78 sulla ruota di Palermo manca all’appello da 71 colpi di gioco.

Gli altri ritardatari sono il 55 su Venezia che manca all’appello da 108 turni. Mentre il numero 39 sulla ruota di Napoli stasera raggiunge le 71 assenze consecutive. Infine sono da segnalare anche i ritardatari 16 su Roma che non esce da 127 concorsi. Mentre sulla ruota di Milano l’assente più atteso è il 59 che raggiunge i 136 ritardi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 12 17 32 64 81 84 Numero Jolly 11 Numero SuperStar 5

Nessun “6” nel concorso di lunedì 31 ottobre, sono cinque i punti “5” centrati, e il Jackpot vola a 299,4 milioni di euro. Con i fortunati vincitori che si portano a casa 39.836,04 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 37.944 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Tutte le informazioni per riscuotere le vincite, sono online. Di seguito gli aggiornamenti sull’ultima estrazione del Lotto 2 novembre 2022.

Combinazione 10eLotto di oggi 2 novembre 2022 in diretta

Combinazione 10eLotto di oggi 2 novembre 2022 in diretta

Festa a Torino, dove sono stati vinti 47.500 euro con i numeri 3,9 e 10 sulla ruota Nazionale. Numerose vincite da 23.750 euro sono arrivate nella giornata di sabato: la prima ad Acqui Terme (AL), sempre in Piemonte, dov’è stata centrata con la combinazione 5-11-17 sulla ruota di Genova. Festa anche a Forlì, dove la medesima cifra è stata vinta con i numeri 4-5-40 sulla ruota di Torino, e a Roma, dove la combinazione 8-10-82 sulla ruota della Capitale ha portato una vincita da 23.750 euro. A Marano di Napoli vinti 21.660 euro con una giocata di soli due euro su tutte le ruote. La stessa cifra, sempre con una giocata su tutte le ruote, è stata vinta a Pieve a Napole (PT). L’ultimo concorso ha distribuito 10,2 milioni di euro, per un totale di 888 milioni da inizio anno.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera