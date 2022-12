Estrazione del Lotto 9 dicembre 2022, Simbolotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 9 dicembre 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.







Le estrazioni del Lotto in diretta si tengono stasera eccezionalmente di venerdì. In occasione della festività della Immacolata Concezione, durante la giornata di ieri 8 dicembre non si è tenuto il concorso di Lottomatica, che è stato quindi posticipato a stasera. Per i numeri del Superenalotto oggi non ci sono novità. Infatti il concorso numero 147/22 è posticipato a sabato 10 dicembre 2022, insieme al concorso 148/22 del Lotto. Il concorso del SuperEnalotto 148/22 di sabato 10 dicembre 2022 è posticipato a lunedì 12 dicembre 2022.

Quindi si gioca stasera l’estrazione del Lotto 9 dicembre 2022. Insieme ai numeri usciti su tutte le ruote, si conosceranno anche i risultati ufficiali del 10Lotto e del Simbolotto. Ricordiamo che tre volte a settimana il sorteggio dei numeri fortunati può essere seguito in diretta su Controcampus.it. Tutti i martedì, giovedì e sabato sera a partire dalle 20.00 il tabellone con i numeri estratti su tutte le ruote e le combinazioni vincenti aiutano verificare la vincita on-line.

Estrazione del Lotto 9 dicembre 2022, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 38 11 74 15 72 Cagliari 47 78 90 2 59 Firenze 63 11 86 48 89 Genova 44 55 6 54 65 Milano 61 86 40 81 70 Napoli 40 59 52 45 6 Palermo 41 27 89 29 76 Roma 16 8 2 36 86 Torino 14 68 71 47 42 Venezia 83 75 86 71 58 Nazionale 30 37 46 49 1

All’estrazione Lotto e 10eLotto di Lottomatica, i numeri vincenti sono in diretta live. Per conoscere i risultati del concorso 147 22 aggiorna la pagina. L’ultima estrazione del Lotto indica che ancora una volta tra i ritardatari più longevi c’è il 47 su Torino che conta 63 assenze di seguito. Il numero 61 sulla ruota di Genova manca da 59 giornate. Il numero 32 sulla ruota Venezia non è stato estratto e oggi conta 98 assenze. L’85 sulla ruota Palermo manca da 64 colpi di gioco. Non è stato estratto neanche il 7 sulla ruota di Bari a quota stasera 121 assenze. Il numero 15 sulla ruota Nazionale non esce da 105 estrazioni del Lotto di Lottomatica. Mentre il 59 su Milano conta 152 ritardi. Poi 70 è il numero di assenze per il 14 su Cagliari e il 32 su Firenze non esce da 98 colpi di gioco.

SuperEnalotto di oggi; numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di martedì 6 dicembre e il Jackpot vola a 323,2 milioni di euro, premi tra i più alti al mondo. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 36.282,16 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 31.983 euro ciascuno. Stasera si giocano solo ii numeri delle estrazioni del Lotto in diretta. Per il Superenalotto l’appuntamento è posticipato a domani sabato 10 dicembre e lunedì 12 dicembre.

Combinazione 10eLotto oggi 8 dicembre 2022

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 11 14 16 27 38 40 41 44 47 55 59 61 63 68 74 75 78 83 86 Numero Oro 38 Doppio Oro 38 11 Numero Gong 30

E’ arrivata a Cefalù, in provincia di Palermo, la vincita più importante nell’ultimo concorso. In seguito al concorso di martedì 6 dicembre, infatti, nella località siciliana sono stati vinti 124.750 euro con la combinazione 11-22-49-72 sulla ruota di Venezia, grazie a una giocata di soli 3 euro. Il concorso del 10eLotto premia la Sicilia dove sono state centrate due vincite per un totale di 32.500 euro. La più alta del concorso arriva da Assoro, in provincia di Enna, dove è stato realizzato un 6 Oro da 25 mila euro, seguito da un altro 6 Oro da 7.500 euro messo a segno a Sciacca, in provincia di Agrigento. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 28,6 milioni di euro per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 6 15 29 36 45 48 52 54 65 71 72 81 89 90