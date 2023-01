Estrazione del Lotto del 12 gennaio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto del 12 gennaio 2023 in diretta dalle ruote, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.







Stasera si giocano le estrazioni del Lotto in diretta. Sempre questo giovedì sera si conosceranno i numeri del SuperEnalotto 12 gennaio 2023 che mettono in palio un jackpot multimilionario da oltre 340 milioni di euro. Seguire la pubblicazione dei risultati ufficiali in tempo reale è facile. Bisogna ricaricare la pagina, e si verifica la vincita. I numeri dell’estrazione del Lotto oggi saranno decisivi per coloro i quali sono riusciti a fare le giuste previsioni di gioco.

Ognuno dei giocatori spera di centrare l’ambita sestina. Ma diventare ricchi alle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi non è per nulla semplice. E ce lo ricordano le scarse probabilità di vincita. Infatti le probabilità di riuscire a fare sei sono una su 622.614.630! Ma statistiche di gioco a parte, la maggior parte dei giocatori spera sempre in un colpo di fortuna improvviso.

Estrazione del Lotto del 12 gennaio 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 12 1 23: in programmazione.

Ricarica la pagina e scopri se hai vinto alle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Seguire la pubblicazione dei risultati in tempo reale è possibile solamente on-line. Tramite il proprio smartphone, pc o tablet, il live su internet sarà seguito dai tanti giocatori che anche questo giovedì non hanno perso tempo e si sono messi alla prova in ricevitoria.

Quali sono le ultime novità per i ritardatari e meno frequenti più significativi? La classifica dei ritardatari a Lotto stasera vede in ultima posizione il 61 su Genova che manca da 74 turni. Segue sulla ruota di Napoli il 50 che non si vede da 75 estrazioni del Lotto. Sulla ruota a Torino il 77 e sulla ruota Firenze il 49 mancano entrambi da 76 turni di gioco. Mentre sulla ruota Palermo il numero 85 non si vede da 79 concorsi. Sulla ruota Nazionale continua l’attesa per il 48 che è assente da 80 giocate. Sulla ruota Cagliari il 14 manca da 85 turni mentre sulla ruota Venezia il 32 non si vede da 113 colpi di gioco. Sempre 113 sono le assenze del 23 sulla ruota Roma mentre il secondo classificato è il 61 su Bari che manca da 114 giocate. Infine il numero ritardatario più significativo è ancora una volta il 59 sulla ruota Milano che manca da 167 concorsi.

Estrazioni SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 10 gennaio e il Jackpot vola a 347 milioni di euro. Sono 4 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 82.554,05 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 40.123 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Con i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta, anche per il Superenalotto 12 gennaio 2023 è prevista la pubblicazione dei risultati ufficiale in tempo reale. Per la riscossione dei premi, sono previste modalità diverse in base all’importo vinto. Le scadenze ed i termini per la riscossione sono invece uguali per tutti i premi.

Combinazione 10eLotto di oggi 12 gennaio 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di martedì 10 gennaio premia la Sicilia dove sono state centrate vincite complessive per 136 mila euro. La più alta arriva da Palermo grazie a 9 Doppio Oro da 100 mila euro, a Randazzo, in provincia di Catania, messo a segno invece un 9 da 20 mila euro mentre a Catania con un 4 Doppio Oro sono stati vinti 16 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 30,2 milioni di euro per un totale di oltre 108 milioni da inizio anno. Il Lotto premia la Campania: nell’estrazione del 10 gennaio, infatti, un fortunato giocatore di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è riuscito a centrare un premio del valore di 475 mila grazie a tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di stasera in tempo reale