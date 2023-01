Estrazioni del Lotto del 5 gennaio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto del 5 gennaio 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.







Una delle lotterie che ha maggiormente premiato in Italia è di certo quella associata al Gioco del Lotto. Il martedì, giovedì e sabato sera si tengono su Controcampus estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta. Il SuperEnalotto oggi è tra le più seguite, per il jackpot multimilionario in palio stasera. I numeri del Superenalotto 2 2023 stasera metto o in palio circa 342 milioni di euro. Una somma così alta che è entrata nella storia del gioco. Partecipare all’estrazione del Lotto oggi 5 gennaio 2023, come pure alle altre lotterie che si tengono stasera, è molto semplice. Basta recarsi in ricevitoria, e comunicare direttamente al terminale le proprie cifre fortunate.

Nei punti vendita Lottomatica e Sisal ci sono poi anche le schedine da compilare, che consentono di selezionare i numeri da giocare in maniera autonoma. Lo stesso vale anche per i numeri dell’estrazione Superenalotto di oggi, che possono essere verificati in tempo reale su questa pagina. Con l’aggiornamento in tempo reale, si possono conoscere anche i risultati del DieciLotto e Simbolotto.

Estrazioni del Lotto del 5 gennaio 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 5 1 23: in programmazione.

Dalle ore 20,00 si potrà aggiornare questa pagina per conoscere i numeri a Lotto in diretta e verificare la propria giocata. Tra i ritardatari da segnalare c’è il 59 sulla ruota Milano che manca all’appello da 164 turni ed è il ritardatario più longevo all’estrazione del lotto di stasera. Sulla ruota Bari 61 non si vede da 111 colpi di gioco.

Sulla ruota Roma il 23 è assente da 110 giocate, proprio come il 32 su Venezia. Sulla ruota a Cagliari il 14 manca da 82 concorsi mentre sulla ruota Nazionale il 48 non si vede da 77 turni di gioco. All’estrazione del Lotto 5 gennaio 2023 si continua cercare l’85 su Palermo che manca da 76 turni. Sulla ruota Firenze il 49 è assente da 73 giornate proprio come il 77 su Torino. Infine tra i numeri ritardatari al Lotto oggi più significativi ci sono anche il 50 sul Napoli che non si vede da 72 giornate, mentre il 61 su Genova assente da 71 colpi di gioco.

Estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 3 gennaio 2023 e il Jackpot vola a 342,2 milioni di euro. Sono stati centrati due “5+1”, uno a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, presso il punto Sisal di piazza Umberto I 31, l’altro a Modica, in provincia di Ragusa, presso il punto Sisal di via Loreto Gallinara 1, con i fortunati vincitori che si portano a casa 532.035,70 euro a testa. Da segnalare, inoltre, dieci punti “5” da 34.377,70 euro a testa e dieci “4 stella” da 27.010 euro ciascuno. A seguire i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi ci saranno vincite e quote. Pochi istanti per conoscere tutti i risultati ufficiali.

Combinazione 10eLotto di oggi in diretta aggiornando schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Festa a Scafati, in provincia di Salerno, dove – nel concorso di martedì 3 gennaio – un fortunato giocatore si è portato a casa 181.250 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli. In Campania si registrano inoltre altre tre vincite, sempre sulla ruota partenopea. Il primo concorso del 2023 del 10eLotto premia il Veneto dove sono state centrate tre vincite per un totale di 66.510 euro. La più alta di giornata arriva da Valdagno, in provincia di Vicenza, dove è stato realizzato un 9 Oro da 50 mila euro. Il primo concorso dell’anno del 10eLotto ha distribuito 29,6 milioni di euro in tutta Italia.

Estrazioni 10eLotto Extra di stasera aggiornando pagina