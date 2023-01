Estrazioni del Lotto oggi 28 gennaio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto oggi 28 gennaio 2023 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.







Puntuali alle 20 arrivano i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta. Appuntamento fissato sempre alla stessa ora per i numeri del Superenalotto di oggi. Numerosi tenteranno di aggiudicarsi un jackpot ultra milionario che potrebbe far segnare una nuova pagina della storia del gioco. Ma anche all’estrazione del Lotto oggi si possono contare numerose vincite record.

Da quando è iniziato l’anno la vincita più alta fino alle estrazioni del Lotto di oggi è stata realizzata a Capaccio in provincia di Salerno del valore di 475.000 €. Poi il 24 gennaio a Milano sono stati vinti oltre 300.000 € mentre a Concordia in provinciali Venezia sono stati vinti quasi 250.000 €.. Al 10 e Lotto la vincita più alta dall’inizio dell’anno è quella realizzata a Montelupo Fiorentino di oltre 2 milioni e mezzo.. Ricordiamo che al 10Lotto vi è anche una novità rappresentata dal numero Gong: come funziona? Quanto si vince con il numero Gong? In pratica e il nuovo gioco opzionale del 10Lotto: è possibile giocare un ultimo numero da 1 e 90 e aspettare i sorteggi del numero gong. Se lo indovini puoi vincere 65 €.

Estrazioni del Lotto oggi 28 gennaio 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 49 76 34 83 53 Cagliari 14 88 60 89 44 Firenze 75 90 13 30 32 Genova 80 50 9 81 58 Milano 15 65 55 33 75 Napoli 39 57 68 10 8 Palermo 14 18 88 44 23 Roma 34 88 33 29 58 Torino 74 34 40 51 46 Venezia 77 72 76 33 50 Nazionale 50 85 39 12 22

Vediamo intanto le ultime novità in attesa dei numeri al Lotto in diretta, quali sono gli aggiornamenti delle statistiche di gioco segnalati nell’archivio. Tra i numeri ritardatari da segnalare ci sono new entry nella classifica dei ritardatari? In cima troviamo ancora una volta il 59 sulla ruota Milano che manca da 174 concorsi. Il 23 sulla ruota Roma ed il 32 sulla ruota Venezia mancano entrambi da 120 giocate. Il numero 50 sulla ruota Bari non si vede da 109 turni. Sulla ruota Cagliari il 14 è assente da 92 turni mentre il 48 sulla ruota Nazionale non esce da 87 giocate. Il numero 49 su Firenze, il 45 su Palermo ed il 77 su Torino sono tutti assenti da 83 sorteggi. Il numero 50 sulla ruota Napoli manca da 82 estrazioni del Lotto mentre chiudiamo l’aggiornamento della classifica con il 35 su Genova che invece ha totalizzato 66 assenze consecutive.

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 19 23 53 58 61 82 Numero Jolly 73 Numero SuperStar 52

Nessun “6” nel concorso di giovedì 26 gennaio e il Jackpot vola a 358,5 milioni di euro. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.904,27 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 41.043 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). I numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 28 gennaio 2023 saranno molto attesi proprio per questo incredibile risultato che può essere realizzato.

Risultati 10eLotto di questo sabato sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 13 14 15 18 34 39 49 50 57 60 65 72 74 75 76 77 80 88 90 Numero Oro 49 Doppio Oro 49 76 Numero Gong 50

La Puglia sorride dopo il concorso di giovedì 26 gennaio del 10eLotto, con vincite complessive per 59mila euro. A Lequile, in provincia di Lecce, un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro con un 9 Oro, a cui si aggiungono i 9mila euro vinti a Mesagne, in provincia di Brindisi con un 6 Oro. La vincita più alta di giornata va invece a Milano, con 50.001 euro conquistati con un 9 Oro, stessa giocata che è valsa 50mila euro a un giocatore di Avezzano, in provincia de L’Aquila. L’ultimo concorso ha distribuito premi per quasi 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 289 milioni in questo 2023.

Estrazione 10eLotto Extra di oggi 28 gennaio 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 29 30 32 33 40 44 51 53 55 58 68 81 83 89