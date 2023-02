Estrazione del Lotto oggi 9 febbraio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 9 febbraio 2023, diretta Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, risultati 10eLotto.

Secondo appuntamento della settimana per il Lotto in diretta. I risultati ufficiali dei numeri usciti su tutte le ruote stasera si conosceranno dalle ore 20:00. Le estrazioni del Lotto e Superenalotto 9 febbraio 2023 sono anticipate dall’aggiornamento delle statistiche di gioco. Verifichiamo quindi quali sono i ritardatari rispetto all’ultima estrazione del Lotto. Dopo la lotteria più celebre di Lottomatica seguirà quindi seguiranno quindi numeri Superenalotto di oggi attesi per il Jackpot dei record che ha sfondato il tetto dei 360 milioni di euro. Successivo risultato atteso è quello del Simbolotto e l’appuntamento con l’aggiornamento in tempo reale si concluderà con il 10 e Lotto serale. Quote e premi saranno indicati dopo le 20:30 mentre di seguito elenchiamo le vincite più significative realizzate nel concorso di ieri l’altro martedì 7 febbraio 2022.

Estrazione del Lotto oggi 9 febbraio 2023, numeri vincenti e diretta Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 9 2 23: in programmazione

Aggiornando la pagina sarà possibile seguire i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta. Ruota per ruota saranno riportati tutti i risultati ufficiali grazie all’aggiornamento live dalla sala Belli di Roma. Ricordiamo che sono tre le sale in cui avviene il sorteggio dei numeri, e tre volte a settimana le urne vengono azionate per consentire alle cifre fortunate di regalare nuovi premi a chi ha fatto la propria scommessa di gioco vincente.

Intanto vediamo quali sono i ritardatari rispetto all’archivio estrazioni del Lotto. Vediamo che in cima alla classifica che di numeri ritardatari stasera abbiamo il 23 su Roma assente da 125 turni. Sulla ruota Milano il 46 non si vede da 116 giocate. Il numero 50 sulla ruota di Bari è assente da 114 concorsi. Il 48 sulla ruota nazionale è assente da 92 turni. Poi il numero 43 su Cagliari non si vede da 91 concorsi. Sono 88 le assenze del 49 su Firenze, 45 su Palermo e del 77 su Torino. Sulla ruota a Napoli al Lotto stasera non esce il 50 da 87 concorsi. Il 51 sulla ruota Venezia ha realizzato 75 assenze consecutive ed infine il 35 su Genova non esce da 71 appuntamenti di gioco.

Combinazione SuperEnalotto: numeri Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 7 febbraio e il Jackpot vola a 366,4 milioni di euro. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 39.876,24 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 38.844 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Continua la ricerca della prossima combinazione vincente che entrerà nella storia dei record del gioco. Per verificare l’esito del concorso 17 23 all’estrazione del Lotto e Superenalotto 9 febbraio 2023, quote e vincite se sono stati assegnati, basta aggiornare dopo le ore 20,00.

Risultati 10eLotto di questa sera aggiornando la schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Queste le vincite più alte che si possono riscuotere con il 10eLotto di martedì 7 febbraio. Inl Veneto e precisamente Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona, è stata centrata la vincita più alta del concorso grazie a un 6 da 50 mila euro. Si festeggia anche in Emilia Romagna grazie a vincite complessive per 40 mila euro: a Faenza è stato realizzato un 7 Doppio Oro da 20 mila euro, seguito da un 8 Doppio Oro – sempre da 20 mila euro – indovinato a Piacenza. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 29 milioni di euro per un totale di oltre 422 milioni da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di oggi 9 febbraio 20223