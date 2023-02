Estrazioni del Lotto oggi 21 febbraio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota, estrazioni del Lotto oggi 21 febbraio 2023, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.

All’ultima estrazione del Lotto 21 febbraio 2023 la diretta inizierà alle ore 20:00. I numeri del Superenalotto 22 23 valgono oltre 50 milioni di euro. Ricordiamo che il jackpot dei record è stato assegnato a numerosi giocatori sparsi in tutta Italia che sono riusciti ad accaparrarsi il bottino grazie alla Bacheca dei sistemi. Tanti i tagliandi e le quote vendute in tutta Italia, che hanno consentito ai numerosi giocatori di diventare milionari.

Per ogni combinazione fortunata, per ogni tagliando vincenti sono stati assegnati 4 milioni di euro. Ma torniamo alle estrazioni del Lotto in diretta stasera. Per vincere è necessario aver effettuato una giocata presso le ricevitoria o convalidare tramite conto di gioco online. I numeri usciti su tutte le ruote andranno a completare la tabella seguente a partire dalle ore 20:00 del questo martedì 21 febbraio. Successivamente saranno noti i numeri del Superenalotto 21 febbraio 2023, poi la combinazione del Simbolotto di oggi ed infine la combinazione 10eLotto serale e quella 10eLotto Extra.

Estrazioni del Lotto oggi 21 febbraio 2023 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta

Bari 66 61 81 25 26 Cagliari 43 42 87 14 84 Firenze 7 36 13 14 20 Genova 68 82 62 20 39 Milano 38 85 5 57 86 Napoli 20 14 74 30 64 Palermo 53 64 80 58 16 Roma 33 41 47 79 53 Torino 39 52 41 18 63 Venezia 56 54 67 70 22 Nazionale 20 6 65 37 35

Aggiorna questa pagina e scopri subito quali sono i numeri al Lotto in diretta stasera. Come di consueto verifichiamo quali aggiornamenti delle statistiche di gioco andranno a modificare modificare la classifica dei ritardatari.

Vediamo che il 60 su Genova manca da 66 turni. Il 51 sulla ruota Venezia non esce da 80 concorsi. Il numero 50 sulla ruota Napoli alle estrazioni del Lotto oggi conta 92 ritardi. Sono invece 93 e le assenze consecutive per il 77 sulla ruota Torino, il 45 sulla ruota Palermo ed il 49 sulla ruota Firenze. Sulla ruota Cagliari il 43 non si vede da 96 appuntamenti di gioco. Sulla ruota Nazionale il 48 non esce da 97 turni. Il podio dei ritardatari vede il numero 87 sulla ruota Bari a quota 98 assenze di fila. Il 46 sulla ruota Milano che non esce da 121 turni. Mentre il 23 sulla ruota Roma conta 130 assenze.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 7 31 44 63 80 83 Numero Jolly 87 Numero SuperStar 77

Nessun “6” nell’ultimo concorso di sabato 18 febbraio e il Jackpot sale a 56,6 milioni di euro. Sono quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 75.188,64 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 37.952 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. In diretta estrazioni Lotto e Superenalotto 21 febbraio 2023 consentiranno di conoscere subito l’esito delle vincite e dil valore di montepremi e quote.

Combinazione 10eLotto di oggi 21 febbraio 2023 in diretta

Numeri Vincenti 7 14 20 33 36 38 39 41 42 43 52 53 54 56 61 64 66 68 82 85 Numero Oro 66 Doppio Oro 66 61 Numero Gong 20

Il 10eLotto di sabato 18 febbraio premia il Piemonte dove sono state centrate vincite complessive per 57.500 euro: a Pinerolo, in provincia di Torino, è stato realizzato un 6 Doppio Oro da 30 mila euro, seguito da un 9 da 20 mila euro messo a segno a Torino e dai 7.500 euro vinti a None, sempre in provincia di Torino, grazie a un 8 Oro. Tuttavia le due vincite più alte del concorso sono arrivate da Osolo, in provincia di Brescia, e Bari grazie a due 9 Oro da 50 mila euro l’uno. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 24,5 milioni di euro per un totale di oltre 548 milioni da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale

Numeri Vincenti 5 13 18 25 30 47 57 58 62 67 74 79 80 81 87